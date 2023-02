Comment optimiser une chaîne de production ? – les points clés

La chaine de production est constituée de toutes les activités (planification des ressources, gestion des achats, suivi des stocks, etc.), qui entrent dans le processus de fabrication d’un produit.

Elle permet aux PMI de fluidifier toutes les différentes étapes de la production industrielle. Pour gagner en productivité, toutes les entreprises industrielles doivent optimiser leur processus de production.

Si vous souhaitez améliorer votre chaîne de production, voici tous les points essentiels que vous devez mettre en place.

Préparez le terrain pour faire face aux imprévus

Pour optimiser votre chaine de production, vous devez d’abord prendre quelques dispositions. Premièrement, vous devez collecter des informations sur la conception des produits et sur tous les facteurs relatifs à l’écosystème de votre production.

Grâce à cette phase de préparation, vous aurez une vision globale sur le traitement ainsi que sur l’état des commandes et des stocks. En plus de cela, vous aurez une vue d’ensemble sur la planification des ressources et la traçabilité des marchandises.

Par conséquent, l’étape de préparation est primordiale pour identifier votre potentiel de production et prévoir les demandes de fabrication. Il est également fondamental que vous teniez et mettiez à jour régulièrement un tableau de bord sur votre activité. De cette manière, vous gagnerez non seulement en réactivité, mais aussi en efficacité durant la chaine de production.

La gestion ainsi que l’organisation des stocks représentent un levier essentiel au bon fonctionnement d’une entreprise et à la traçabilité des marchandises. Toute la chaîne logistique en dépend. Par ailleurs, pour mieux gérer les stocks et faire face aux imprévus, vous devez prévoir une zone de stockage.

En effet, l’entrepôt représente l’espace physique où sont entreposés les flux d’entrée et de sortie des produits. Il joue un rôle déterminant dans le processus de la logistique.

Importance de la zone de stockage

La zone de stockage est l’endroit où l’entreprise stocke ses produits. Elle est semblable à un magasin comportant des allées, des étagères et autres. Il s’agit donc d’un local ou entrepôt dont le but principal est d’assurer la gestion des flux de marchandises et de faciliter les opérations de la société, en ce qui concerne la catégorisation et l’emmagasinage des produits.

Compte de tenu de son importance, un entrepôt de stockage doit être amélioré et contrôlé régulièrement pour faciliter la gestion des stocks et des opérations logistiques internes. En prévoyant une zone de stockage adaptée et optimisée selon vos besoins de stockage, vous vous préparez pour faire face aux imprévus.

En plus de cela, en améliorant votre entreposage logistique, vous optimiserez votre chaine de production et par conséquent les performances de l’entreprise. Lorsque vous avez une zone de stockage, vous devez l’optimiser pour faciliter le flux logistique.

Il faut que vous gériez l’espace disponible tout en maintenant un jeu de manutention pour vos équipes. L’optimisation de la zone de stockage se fait en fonction des caractéristiques de vos produits. Dans le cas où vous stockez des archives, le jeu doit être pratiquement nul pour optimiser le stockage logistique. Par contre, pour de la manutention, il faut un jeu latéral et haut de quelques centimètres pour la préhension des produits.

Élaborez un plan de production et faites attention aux signaux du marché

L’optimisation de la chaine de production passe aussi par la planification. Au cours de cette phase, vous utiliserez des logiciels pour concevoir plus aisément les demandes de production de vos clients. Dans le cadre de l’optimisation de votre processus de production, vous devez réaliser un plan de production assez solide. Celui-ci est constitué d’un grand nombre d’éléments qui facilitent le pilotage de toute la production. Les principaux constituants du plan de production sont les matières, l’achat de matériel, la commande d’équipement, les ressources humaines, etc.

Lorsque vous établissez un plan de production, vous mettrez l’accent sur les capacités de production employées par votre entreprise. De plus, la planification vous permet d’anticiper les achats prévisionnels et de planifier la ressource prévisionnelle par charge. Elle facilite aussi l’évaluation de la charge financière.

Enfin, l’élaboration d’un planning réaliste vous permet d’optimiser vos coûts de production et de stock. Une fois que vous établissez la viabilité de tous ces éléments, vous devez absolument communiquer le plan de production, à vos diverses équipes pour pouvoir enclencher le processus de production.

En outre, il faut aussi être attentif aux signaux des marchés et optimiser les prévisions pour pouvoir optimiser la chaîne de production. Habituellement, toutes les entités de l’entreprise doivent faire leur propre prévision avec leurs propres données. Ce procédé vous aide à identifier les besoins ainsi que les objectifs de chaque segment. En plus de cela, il permet de détecter les premiers signaux et alertes dans les critères de prévision et de s’y faire plus rapidement.

Suivez les étapes de la fabrication et analysez les produits finis

Pour fabriquer des produits de bonne qualité, il est indispensable que vous fassiez un suivi en temps réel des diverses phases de conception. Le pilotage du processus de fabrication est fondamental pour que toutes les étapes de conception soient bien respectées et qu’aucune installation ne soit altérée. Il est aussi primordial pour le bon déroulement de la chaîne de production.

Il est également recommandé d’effectuer un contrôle continu de la performance des équipements pour pouvoir gagner du temps. Le contrôle continu vous offre d’ailleurs une certaine souplesse au niveau de l’organisation.

L’analyse des produits finis est la dernière étape clé dans l’optimisation de la chaîne de production. Ce point représente le bilan de votre ligne de production. Il vous permet d’évaluer les points d’amélioration de la chaîne de production de votre entreprise et d’observer des erreurs ainsi que des retards.

Ainsi, au cours de l’analyse, vous parviendrez à savoir s’il y a eu un grand écart entre le budget alloué au départ et le budget réel. L’évaluation vous aide aussi à identifier des soucis mécaniques au niveau des installations de production. Elle aide à dégager de vraies pistes d’amélioration et à trouver une solution pour optimiser l’envoi de vos colis. En analysant vos produits finis, vous répondrez aux besoins de vos clients. C’est de cette manière que le cycle de votre chaîne de production n’aura plus aucun secret pour vous.

Si certaines entreprises avaient pris le soin d’optimiser leur chaîne de production, elles n’auraient peut-être pas du mal à écouler les stocks entassés fin 2021 et 2022. Retrouvez ici, un article intéressant qui développe le sujet en détail.