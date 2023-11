Comment faire une sauvegarde complète de votre smartphone Android ?

Les smartphones font désormais partie intégrante de notre quotidien. Ils contiennent beaucoup de données personnelles comme les contacts, les photos, les messages, les documents, etc.

Mais, comment ne pas perdre toutes ces informations en cas de perte ou de changement de téléphone ? Simple ! Il faut sauvegarder régulièrement le contenu de son téléphone. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment faire une sauvegarde automatique de vos données.

Pour faire une sauvegarde sur Android, il faut généralement activer la sauvegarde automatique des données du téléphone. Cette procédure est en effet plus rapide et pratique lorsque vous changez de téléphone, car toutes vos données sont enregistrées sur votre compte Google.

Pour activer la sauvegarde, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone et sélectionnez le menu Système > Sauvegarde > Sauvegarde Google. Vous pourrez ensuite choisir d’enregistrer votre sauvegarde sur le compte Google de votre choix en cliquant sur « Sauvegarder maintenant ». Ainsi, vous enregistrez les données des applications, les contacts, les historiques d’appel et les paramètres du téléphone. Certains téléphones permettent la sauvegarde automatique des SMS.

Si vous préférez une autre technique pour sauvegarder vos contacts, rendez-vous sur l’application d’appel de votre téléphone Android et sélectionnez le menu « Contacts » ou « Répertoire » selon le téléphone. Cliquez sur gérer les contacts puis sur sauvegarder. Sélectionnez ensuite l’espace de stockage sur lequel vous souhaitez enregistrer vos contacts. Le téléphone créera un fichier vCard que vous pourrez transférer vers un autre appareil Android.

Lorsque vous changez votre iPhone et que vous ne voulez pas perdre vos données, le mieux à faire est aussi de les sauvegarder en ligne sur iCloud. Pour cela, sélectionnez Contacts dans la liste des données dans Réglages/Identifiant Apple/iCloud. En procédant ainsi, vous pourrez toujours les récupérer automatiquement une fois sur votre nouveau smartphone.

Cette solution est valable pour toutes les données issues de votre iPhone (contacts, photos vidéo, etc.). Vous pouvez aussi ajouter, modifier ou supprimer vos contacts directement depuis la plateforme Web d’iCloud. Avec ces manipulations, vous pourrez mettre instantanément à jour vos contacts sur votre Smartphone.

Pour sauvegarder les données de votre téléphone sur votre ordinateur, vous avez plusieurs possibilités. Il est possible de le faire directement à partir de Windows. Pour cela, vous devez connecter votre téléphone Android à votre PC à l’aide d’un câble USB. Ouvrez ensuite l’explorateur de fichiers sur l’ordinateur. À partir de là, vous aurez deux possibilités : soit vous recevez une fenêtre contextuelle sur votre téléphone Android, soit vous n’en recevez pas. Lorsque vous recevez une fenêtre contextuelle sur votre téléphone, choisissez l’option « Transfert de ».

Mais, si vous n’en recevez pas, et que votre téléphone n’apparaît pas dans l’Explorateur de fichiers, vous devez balayer l’écran vers le bas et toucher « Recharge par USB ». Vous pourrez alors sélectionner l’option « transférer des fichiers ».

Cependant, cette solution de sauvegarde ne prend en compte que la musique, les photos et les vidéos. Pour sauvegarder vos messages, contacts et autres données, nous vous recommandons d’utiliser Droid Transfer. Ce logiciel vous permet d’afficher tout le contenu de votre téléphone Android par l’intermédiaire de votre ordinateur et de choisir les types de données que vous souhaitez sauvegarder sur votre ordinateur. Vous pouvez faire la sauvegarde soit sans fil ou à l’aide d’une connexion par câble USB.

Quel que soit le type de smartphone que vous avez, le principe est le même. Il vous suffit d’activer la sauvegarde Google sur votre téléphone et de choisir l’option « Sauvegarder maintenant » ou « Synchroniser maintenant ». Lorsque vous aurez votre nouveau téléphone, il vous sera proposé de copier vos applications et données. Vous pourrez donc vous laisser guider en conservant votre ancien téléphone à portée de main et en vous munissant de votre compte Gmail.

Pour ne pas perdre vos données lorsque vous changez de téléphone, suivez les étapes suivantes :

Sauvegardez les données de votre ancien smartphone sur le Cloud ou sur une carte SD ;

Transférez les données sur votre nouveau téléphone à l’aide d’une application de sauvegarde et de restauration ;

Connectez votre nouveau téléphone à votre compte Google, Apple ou Samsung pour récupérer vos données ;

Téléchargez à nouveau les applications que vous utilisiez sur votre ancien téléphone et connectez-vous avec votre compte pour récupérer vos données.

Afin de ne pas perdre vos contacts en changeant de téléphone, vous pouvez les enregistrer en tant que contact Google. Pour ce faire, ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil. Appuyez sur Google puis allez dans les paramètres des applications Google. Vous trouverez l’option Synchro de Google Contacts pour sauvegarder et synchroniser automatiquement les contacts de l’appareil.

Si vous changez votre smartphone, vous pouvez transférer vos données en utilisant des applications de sauvegarde et de restauration. Les applications comme Google Backup and Restore ou Samsung Smart Switch permettent de transférer facilement vos données (contacts, messages, photos…). Pour cela, vous devez commencer par sauvegarder les données de votre ancien smartphone sur le Cloud ou sur une carte SD pour les restaurer sur le nouveau téléphone.

Avant de changer de carte SIM ou de téléphone, vous devez enregistrer tous vos contacts pour éviter de les perdre. Mais comment sauvegarder vos contacts pour ne pas les perdre lorsque vous changez votre téléphone ? Si vous enregistrez vos contacts sur votre carte SIM, vous n’aurez rien à faire si vous changez de smartphone. Il vous suffira d’insérer votre SIM dans votre nouveau téléphone. Mais si vous perdez votre téléphone avec votre SIM à l’intérieur, vous perdrez tous vos contacts. Vous les perdrez également si vous changez d’opérateur ou si votre SIM ne fonctionne plus.

Si en revanche, vous sauvegardez vos contacts sur votre smartphone, les problèmes liés aux changements de carte SIM, de dysfonctionnement ou de changement d’ordinateur seront résolus. Vous pourrez en effet retrouver tous vos contacts en introduisant votre nouvelle SIM dans votre téléphone puisqu’ils ont été au préalable stockés dans la mémoire de celui-ci. La meilleure chose à faire est donc de procéder régulièrement à une sauvegarde de vos contacts sur une carte mémoire que vous garderez en lieu sûr ou sur un Cloud.

Est-ce que je perds mes photos si je change de carte SIM ?

Vous vous demandez souvent si vous perdrez vos photos en cas de changement de carte SIM. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les photos accessibles sur notre téléphone ne sont pas stockées sur la mémoire de la carte SIM. Les photos prises ou reçues sont enregistrées directement sur la mémoire interne du téléphone ou sur la carte mémoire. Mais, même si vous ne risquez pas de perdre vos photos lors d’un changement de SIM, il est recommandé de sauvegarder vos souvenirs et autres données en lieu sûr.

Pour sauvegarder vos photos, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez les enregistrer sur un espace de stockage en ligne ou les transférer de votre téléphone portable sur une carte mémoire ou sur un ordinateur. Si vous utilisez un iPhone, utilisez iCloud pour sauvegarder vos photos. Si vous avez un Android, utilisez Google Drive. Vous pouvez aussi utiliser d’autres services de stockage comme Dropbox.