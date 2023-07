Pour que votre Google Home puisse détecter et contrôler votre téléviseur, il est indispensable de les connecter sur le même réseau Wi-Fi.

Ensuite, l’application Google Home sur votre smartphone ou tablette doit être configurée pour autoriser l’accès à votre TV.

N’hésitez pas à consulter le manuel d’utilisation de votre assistant vocal pour obtenir des informations détaillées sur le processus de configuration.

La configuration de votre Google Home passe principalement par l’utilisation de l’application éponyme sur votre smartphone ou tablette :

Téléchargez l’application Google Home depuis le Google Play Store (Android) ou l’App Store (iOS). Ouvrez l’application et suivez les instructions pour connecter votre Google Home à votre réseau Wi-Fi. Ajoutez vos appareils compatibles dans l’application (téléviseurs, Chromecast, lampes connectées, etc.) en suivant les étapes proposées par l’application. Personnalisez vos préférences (langue, compte Google, services de streaming, etc.) pour une utilisation optimale de votre Google Home. Votre Google Home est maintenant prêt à être utilisé avec vos différents appareils connectés !

En suivant ces conseils, vous pourrez profiter pleinement de votre Google Home et de ses nombreuses fonctionnalités pour contrôler votre téléviseur. N’hésitez pas à consulter les documentations fournies par les fabricants ou leurs sites web pour obtenir des informations supplémentaires sur la compatibilité entre les différents appareils.

Vous avez récemment acquis un Google Home et vous souhaitez profiter de ses fonctionnalités pour contrôler votre téléviseur ?

Voici quelques questions fréquemment posées concernant la compatibilité entre Google Home et les téléviseurs, ainsi que les étapes pour configurer une connexion entre ces deux appareils.

Est-ce que ma télé est compatible avec Google Home ?

Pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec Google Home, il faut avant tout qu’il soit compatible avec cette technologie. Deux solutions principales s’offrent à vous :

Disposer d’un téléviseur avec Android TV intégré, qui inclut nativement l’assistant Google.

intégré, qui inclut nativement l’assistant Google. Avoir un téléviseur avec Chromecast intégré, qui permet de diffuser du contenu depuis votre smartphone ou tablette vers votre TV en utilisant Google Home.

Android TV

Ces téléviseurs disposent d’un système d’exploitation Android, développé spécifiquement pour les écrans de grande taille. De nombreux fabricants proposent des modèles équipés d’Android TV, comme Sony, Philips, TCL ou encore Hisense. Pour savoir si votre télé dispose de cette fonctionnalité, vérifiez dans les paramètres de votre appareil ou consultez le manuel d’utilisation.

Chromecast intégré

Le Chromecast est une clé HDMI qui permet de diffuser du contenu depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur vers une télévision. Certains modèles de téléviseurs intègrent désormais cette fonctionnalité, éliminant le besoin d’acheter un Chromecast externe. Les marques comme Vizio, Sharp, Toshiba et Philips proposent des téléviseurs avec Chromecast intégré.

Pour vérifier si votre téléviseur dispose de cette option, cherchez l’icône du Chromecast dans les paramètres de votre appareil ou consultez la documentation fournie par le fabricant.

Comme mentionné précédemment, certains modèles de téléviseurs disposent du Chromecast intégré. Pour vérifier cette compatibilité, recherchez l’icône du Chromecast dans les paramètres de votre appareil ou consultez la documentation fournie par le fabricant. Si votre téléviseur n’est pas compatible, vous pouvez toujours ajouter un Chromecast externe pour profiter de cette fonctionnalité.

Pourquoi Google Home ne trouve pas la télé ?

Si vous avez vérifié que votre télé est compatible avec Google Home mais que votre assistant ne reconnaît pas votre téléviseur, plusieurs raisons peuvent expliquer ce problème :

Les deux appareils ne sont pas connectés au même réseau Wi-Fi : assurez-vous que Google Home et votre TV sont bien connectés à votre box internet.

Le micrologiciel (firmware) de votre téléviseur n’est pas à jour : pensez à vérifier régulièrement s’il y a des mises à jour disponibles pour votre TV afin de profiter des dernières fonctionnalités et corrections de bugs.

L’application Google Home n’est pas configurée correctement : il se peut que vous deviez autoriser l’accès à votre TV depuis l’application Google Home sur votre smartphone ou tablette.

La plupart des téléviseurs LG ne disposent pas d’Android TV ou de Chromecast intégré, mais ils peuvent tout de même être contrôlés avec Google Home si vous disposez d’un Chromecast externe. Voici les étapes pour connecter un Chromecast à votre téléviseur LG et le configurer avec Google Home :

Connectez le Chromecast à l’un des ports HDMI de votre téléviseur. Branchez le câble d’alimentation USB du Chromecast à une source d’énergie (prise murale ou port USB de la TV). Allumez votre téléviseur et sélectionnez la bonne source HDMI correspondant au Chromecast. Téléchargez l’application Google Home sur votre smartphone ou tablette. Assurez-vous que votre téléphone/tablette et le Chromecast sont connectés au même réseau Wi-Fi. Ouvrez l’application Google Home et suivez les instructions pour configurer votre Chromecast. Une fois la configuration terminée, donnez un nom à votre Chromecast pour l’identifier facilement dans l’application Google Home. Vous pouvez maintenant utiliser Google Home pour contrôler votre téléviseur LG en diffusant du contenu depuis votre smartphone ou tablette vers le Chromecast.

Pour commencer, nous allons voir étape par étape comment relier votre assistant vocal Google Home à un téléviseur Sony.

Étape 1 : Vérifiez si votre téléviseur est compatible avec Google Home

Avant toute chose, assurez-vous que votre téléviseur Sony est compatible avec Google Home. Pour ce faire, consultez le site Web du fabricant ou vérifiez si votre modèle figure dans leur liste des appareils compatibles.

Étape 2 : Configurez votre téléviseur Sony

Allumez votre téléviseur et accédez à l’écran d’accueil. Appuyez sur la touche “Home” de votre télécommande et sélectionnez “Paramètres”. Accédez à “Réseau et Internet”, puis sélectionnez “Configurer la connexion Internet”. Connectez votre téléviseur à votre réseau Wi-Fi domestique en entrant les informations requises.

Rappel : Votre téléviseur doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre Google Home.

Étape 3 : Configurez votre Google Home

Si ce n’est pas encore fait, configurez votre Google Home en suivant les instructions fournies avec l’appareil ou dans l’application Google Home sur votre smartphone.

Étape 4 : Ajoutez votre téléviseur Sony à votre Google Home

Ouvrez l’application Google Home sur votre smartphone et appuyez sur le bouton “+” situé dans le coin supérieur gauche de l’écran. Sélectionnez “Configurer un appareil” puis “Configurer de nouveaux appareils dans votre maison”. Suivez les instructions pour ajouter votre téléviseur Sony à votre liste d’appareils contrôlés par Google Home.

Une fois ces étapes terminées, vous serez en mesure de contrôler votre TV Sony directement avec votre assistant vocal Google Home. Vous pourrez désormais allumer et éteindre votre téléviseur, changer de chaîne, augmenter ou réduire le volume et bien plus encore, simplement en utilisant votre voix.

Maintenant que nous avons vu comment connecter Google Home à une TV Sony, passons aux étapes pour relier votre assistant vocal à une TV Samsung.

Étape 1 : Vérifiez si votre téléviseur est compatible avec Google Home

Tout comme pour les téléviseurs Sony, assurez-vous que votre TV Samsung est compatible avec Google Home en consultant le site Web du fabricant ou en vérifiant si votre modèle figure dans leur liste des appareils compatibles.

Étape 2 : Configurez votre téléviseur Samsung

Allumez votre téléviseur et accédez à l’écran d’accueil. Appuyez sur la touche “Menu” de votre télécommande et sélectionnez “Réseau”. Accédez à “Paramètres réseau”, puis sélectionnez “Configurer une connexion sans fil”. Connectez votre téléviseur à votre réseau Wi-Fi domestique en entrant les informations requises.

Rappel : Votre téléviseur doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre Google Home.

Étape 3 : Installez l’application SmartThings

Pour contrôler votre TV Samsung à l’aide de Google Home, vous devez utiliser l’application SmartThings. Téléchargez-la depuis le Google Play Store ou l’App Store et suivez les instructions pour créer un compte et configurer votre téléviseur.

Étape 4 : Ajoutez votre téléviseur Samsung à votre Google Home

Ouvrez l’application Google Home sur votre smartphone et appuyez sur le bouton “+” situé dans le coin supérieur gauche de l’écran. Sélectionnez “Configurer un appareil” puis “Fonctionne avec Google”. Recherchez “SmartThings” dans la liste des services disponibles et connectez-vous avec votre compte SmartThings. Suivez les instructions pour ajouter votre téléviseur Samsung à votre liste d’appareils contrôlés par Google Home.

Une fois ces étapes terminées, vous pourrez également contrôler votre TV Samsung directement avec votre assistant vocal Google Home. Il vous suffira de donner des commandes vocales pour allumer et éteindre votre téléviseur, changer de chaîne, augmenter ou réduire le volume et bien plus encore.

Maintenant, profitez pleinement de votre assistant vocal !

En suivant ce guide complet, vous avez désormais toutes les clés en main pour connecter aussi bien une TV Sony qu’une TV Samsung à votre Google Home. Il ne vous reste plus qu’à profiter pleinement de cette expérience de commande vocale unique, qui rendra votre quotidien plus pratique et agréable que jamais.

Google Home Nest Mini Smart Speaker Gris

Kinguin The Crew EU Ubisoft Connect CD Key

Banggood X96 S400 TV Stick Allwinner H313 2GB 16GB Android 10.0 HD 4K H.265 2.4G WIFI Support Google Play Youtube Netflix TV Dong

A lire aussi :