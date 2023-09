Wordpad est supprimé des futures versions de Windows après une trentaine d’années de bons et loyaux services

C’est la fin du parcours pour WordPad. Microsoft a annoncé le vendredi 1er septembre, au travers d’une note d’assistance, la retraite imminente de ce modeste logiciel de traitement de texte, qui avait fait son apparition avec Windows 95 il y a près de 30 ans.

Microsoft tourne la page de WordPad après presque trois décennies de service loyal

Désormais, Microsoft n’entreprendra plus de mises à jour pour WordPad et prévoit de le retirer de la prochaine version de Windows. Ces intentions transparaissent dans une note d’assistance diffusée le vendredi 1er septembre 2023 par le géant de Redmond, détaillant les fonctionnalités qui cesseront d’être développées et offertes au sein de l’écosystème Windows. WordPad, né aux côtés de Windows 95, était un outil de traitement de texte élémentaire, mais qui s’avérait précieux pour ceux et celles qui n’avaient pas fait l’acquisition de Word.

Désormais, Microsoft recommande l’utilisation de son étoile montante parmi les logiciels de traitement de texte, à savoir Word. “Nous encourageons l’utilisation de Microsoft Word pour les documents nécessitant une mise en forme avancée tels que les fichiers .doc et .rtf, et Windows Notepad pour les documents en texte brut comme les fichiers .txt”, stipule le communiqué.

Cette annonce survient à peine un jour après que Microsoft a dévoilé ses plans de mise à jour pour Notepad, incluant des fonctionnalités telles que la sauvegarde automatique et la restauration des onglets de travail.

Il est donc clair que WordPad ne fera pas partie de l’arsenal de Windows 12, dont la sortie est prévue pour 2024 et qui sera enrichi de fonctionnalités boostées par l’intelligence artificielle. En effet, en fin d’année 2022, Microsoft a entériné un partenariat avec OpenAI, ouvrant la voie à l’intégration de ChatGPT dans Bing, entre autres évolutions.

WordPad, l’éditeur de texte historique de Windows

Depuis ses premières versions, Windows a intégré un éditeur de texte simple, léger et facile d’utilisation : WordPad. Ce programme est rapidement devenu l’un des outils préférés des utilisateurs pour la création rapide de documents texte sans avoir à recourir aux fonctionnalités avancées d’autres logiciels tels que Microsoft Word.

Cependant, Microsoft a annoncé que WordPad serait retiré des futures versions de Windows, en raison de sa diminution d’utilisations et de la présence d’options plus polyvalentes disponibles sur le marché. Cette décision soulève donc quelques questions, notamment concernant les avantages et inconvénients de WordPad et ce que son absence signifiera pour les utilisateurs de Windows.

Les avantages de WordPad

Simplicité d’utilisation : WordPad est un logiciel qui requiert peu de connaissances techniques de la part de l’utilisateur. Son interface est intuitive, avec des outils facilement accessibles. Légèreté : Contrairement à d’autres éditeurs de texte, WordPad n’est pas gourmand en ressources informatiques. Il s’ouvre rapidement, ne ralentit pas le système d’exploitation et permet d’économiser de l’espace disque. Compatibilité : WordPad supporte la plupart des formats de fichiers texte courants, y compris le RTF (Rich Text Format), le TXT et le DOC. Il est donc possible d’ouvrir une grande variété de documents avec ce logiciel. Gratuité : WordPad étant intégré à Windows, il n’a jamais été nécessaire pour les utilisateurs de payer un supplément pour l’utiliser.

Les inconvénients de WordPad

Fonctionnalités limitées : Bien que suffisantes pour certains besoins, les capacités de WordPad sont nettement inférieures à celles d’un traitement de texte complet comme Microsoft Word ou LibreOffice Writer. Par exemple, WordPad ne dispose pas de vérificateur d’orthographe ou de grammaire, ni de possibilité de créer des tableaux complexes. Pas d’évolution depuis plusieurs années : Le développement de WordPad semble s’être arrêté, alors que des alternatives gratuites ou payantes ont continué d’évoluer en termes de fonctionnalités, d’ergonomie et de compatibilité avec différents formats de fichier. Risque de perte de données : Comme WordPad manque certaines fonctionnalités essentielles, les utilisateurs peuvent être tentés de passer à un autre éditeur de texte pendant la rédaction d’un document, avec le risque de perdre leurs modifications en cas de problème de compatibilité.

A quoi sert WordPad ?

WordPad est avant tout apprécié pour sa simplicité et ses performances, qui permettent de créer rapidement des documents texte sans détails superflus. On peut citer comme exemples d’utilisation :

La prise de notes lors d’un cours ou d’une réunion

L’édition rapide d’un fichier reçu par email

La création de listes à puces ou de tâches à accomplir

Le nettoyage de la mise en forme d’un texte copié sur Internet (pour ensuite coller le texte dans un autre logiciel)

Quelles alternatives à WordPad ?

Avec la disparition programmée de WordPad, les utilisateurs devront se tourner vers d’autres solutions pour la création et l’édition de documents texte. Voici quelques alternatives populaires qui pourraient remplacer WordPad :

Notepad++ : Un éditeur de texte Open Source, léger, gratuit et doté de fonctionnalités avancées pour les développeurs web et les programmeurs.

Un éditeur de texte Open Source, léger, gratuit et doté de fonctionnalités avancées pour les développeurs web et les programmeurs. Microsoft Word : Le célèbre logiciel de traitement de texte de Microsoft propose une version gratuite en ligne, accessible via un navigateur web et ne nécessitant pas d’installation sur le PC de l’utilisateur.

Le célèbre logiciel de traitement de texte de Microsoft propose une version gratuite en ligne, accessible via un navigateur web et ne nécessitant pas d’installation sur le PC de l’utilisateur. Google Docs : Cette suite bureautique en ligne est gratuite et permet de créer, éditer et partager des documents texte, avec des fonctionnalités de collaboration et de synchronisation en temps réel entre plusieurs utilisateurs.

Cette suite bureautique en ligne est gratuite et permet de créer, éditer et partager des documents texte, avec des fonctionnalités de collaboration et de synchronisation en temps réel entre plusieurs utilisateurs. LibreOffice Writer : L’alternative open-source à Microsoft Word, LibreOffice Writer offre une gamme complète de fonctionnalités pour la création et l’édition de documents texte, tout en étant compatible avec les formats de fichiers Office.

En conclusion, bien que WordPad ait été apprécié par de nombreux utilisateurs pour sa simplicité et sa facilité d’utilisation, son retrait des prochaines versions de Windows ne devrait pas poser trop de problèmes compte tenu du nombre d’alternatives disponibles. Toutefois, cela marquera la fin d’une ère et rappelle aux utilisateurs de PC la rapidité avec laquelle les technologies évoluent.