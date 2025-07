Démarrer votre activité : démarches et aides pour les entrepreneurs

4.6/5 - (14 votes)

Se lancer dans l’entrepreneuriat : guide des procédures et aides disponibles

Avant de pouvoir démarrer pleinement un projet professionnel, il faut créer légalement une entreprise. Entreprise individuelle ou société : chaque profil doit choisir le statut juridique qui correspond à sa situation et à ses ambitions.

Plusieurs démarches sont à entreprendre afin de pouvoir commencer sereinement une activité indépendante en France.

Les points clés à retenir sur les démarches pour la création d’entreprise:

🏢 Choisir le statut juridique adapté : Entre auto-entreprise, SASU, SARL ou EURL, le choix du statut dépend de vos ambitions, de vos obligations comptables et de votre capacité à accueillir des associés.

: Entre auto-entreprise, SASU, SARL ou EURL, le choix du statut dépend de vos ambitions, de vos obligations comptables et de votre capacité à accueillir des associés. 💼 Démarches de création d’entreprise : Immatriculation via l’INPI, ouverture d’un compte bancaire professionnel et publication légale sont nécessaires pour les sociétés ; simplifiées pour les entreprises individuelles.

: Immatriculation via l’INPI, ouverture d’un compte bancaire professionnel et publication légale sont nécessaires pour les sociétés ; simplifiées pour les entreprises individuelles. 💸 Aides financières disponibles : L’Acre, l’ARE et l’Arce sont les principales aides nationales, offrant exonérations de charges ou capital de démarrage pour les créateurs d’entreprise.

: L’Acre, l’ARE et l’Arce sont les principales aides nationales, offrant exonérations de charges ou capital de démarrage pour les créateurs d’entreprise. 📊 Préparation et accompagnement : Construire un business plan, réaliser une étude de marché et bénéficier d’un accompagnement professionnel sont des étapes cruciales pour assurer le succès de votre projet entrepreneurial.

Lire : Freelance : pourquoi choisir le portage salarial ?

Les démarches pour la création d’une entreprise

Plusieurs démarches obligatoires doivent être accomplies pour créer une entreprise en France. La première étape est de choisir votre statut juridique. Une fois votre statut choisi vous aurez un certain nombre de démarches à entreprendre.

Si vous avez opté pour une société, plusieurs étapes seront alors à réaliser. Il faudra premièrement rédiger les statuts de votre société. Deuxièmement, il sera nécessaire d’ouvrir un compte bancaire professionnel, au nom de votre société, pour y déposer votre capital social. Troisièmement, vous devrez publier un avis de création d’entreprise dans un journal d’annonces légales (JAL).

Si vous avez choisi de créer une entreprise individuelle, ces étapes (statuts, dépôt de capital et annonce légale) ne vous concernent pas. Vous devez tout d’abord domicilier votre entreprise.

La prochaine étape pour toutes les entreprises est celle de l’immatriculation. Depuis le 1er janvier 2023, toutes les démarches de création d’entreprise se font via le guichet unique de l’INPI. C’est sur ce site dédié que vous devez remplir, signer et envoyer un formulaire de création d’entreprise. Une fois ces formalités complètes, l’INPI procédera à la création officielle de votre entreprise. Vous recevrez alors directement votre numéro SIRET/SIREN, votre code APE ainsi que votre extrait Kbis

Cet article retrace les différentes étapes de la création d’une entreprise avec Indy , les conseils à prendre en compte ainsi que les aides financières disponibles.

Les différents types d’entreprise en France

Il est possible de choisir une entreprise individuelle ou bien une société. Les choix de structure sont variés :

L’auto-entreprise

L’entreprise individuelle classique

La SAS

La SASU

La SARL

L’EURL

… etc.

Pour choisir votre type d’entreprise, tout dépend de vos objectifs et de vos ambitions. Si vous souhaitez débuter une activité facilement, avec peu d’obligations comptables : l’auto-entreprise est le statut qu’il vous faut ! À l’inverse, si vous souhaitez développer rapidement votre activité et/ou faire une demande de financement, la SASU va être un meilleur choix. Si vous envisagez de vous associer, vous pouvez opter pour une SAS ou une SARL, type de société commerciale comprenant au moins 2 associés.

Quelles aides pour la création d’entreprise ?

Plusieurs aides peuvent être demandées lors d’une création d’entreprise. Voici les principales aides nationales :

La première aide dont vous pouvez bénéficier en créant une entreprise est l’Acre, l’Aide à la création ou à la reprise d’entreprise. Cette aide permet aux créateurs et aux repreneurs d’entreprise, de bénéficier d’une exonération partielle ou totale du paiement des cotisations sociales, lors de la première année de création de l’entreprise. Cette aide peut être demandée sur le site de l’Urssaf.

L’ARE, l’allocation d’aide au retour à l’emploi proposée par France Travail, peut permettre aux créateurs d’entreprise de bénéficier des allocations chômage lors du lancement de leur activité. Pour en bénéficier, vous devez être involontairement privé d’emploi, être apte à travailler, justifier d’une période minimum de travail, être inscrit comme demandeur d’emploi et rechercher activement du travail.

L’Arce (aide à la reprise ou à la création d’entreprise) est une aide financière proposée par France Travail (anciennement Pôle Emploi). Cette aide vous permet de recevoir 60 % de vos allocations chômage sous forme de capital. Pour en bénéficier vous devez obligatoirement être demandeur d’emploi et être bénéficiaire de l’ARE et de l’Acre. Cette aide est également accessible aux salariés licenciés qui ont entamé les démarches de création d’entreprise pendant leur période de préavis.

La prime d’activité

Dans le cas où votre chiffre d’affaires est sous un certain palier, il vous est possible de cumuler la prime d’activité avec vos revenus d’entrepreneurs. Si vous souhaitez connaître votre éligibilité, les plafonds sont disponibles sur le site de la CAF et sont mis à jour régulièrement en fonction de votre domaine d’activité.

Les autres aides nationales et régionales

De nombreuses aides financières sont également proposées tout d’abord aux femmes entrepreneures comme le programme wom’energy ou la garantie ÉGALITÉ femmes.

Les personnes porteuses d’un handicap peuvent aussi demander plusieurs aides à la création d’entreprise comme l’AAH ou les aides de l’AGEFIPH.

Enfin, si vous êtes un entrepreneur qui s’installe dans une zone particulière (AFR, en BER, ZRD… etc), vous pouvez bénéficier d’allègements fiscaux.

Création d’entreprise : nos préconisations avant de vous lancer

Avant de vous lancer dans un projet entrepreneurial, la première étape va être de construire votre business plan. Votre business plan, c’est la roadmap de votre entreprise. Il vous permettra de définir vos objectifs ainsi que votre stratégie à court, moyen et long terme.

Il est conseillé également de construire un plan de financement ainsi que de réaliser une étude de marché approfondie. Il faut vous assurer que votre projet réponde à une offre, à un besoin. Une bonne préparation de votre projet est la clef d’une création d’entreprise réussie.

Il est également recommandé de faire appel à une aide externe afin de vous conseiller pour votre création d’entreprise. Cet accompagnement peut se traduire par du conseil ou bien par une prise en charge de plusieurs de vos démarches.

Lire : le choix du statut de votre société est-il définitif ?

Sur quels critères choisir son type d’entreprise ?

Le choix de votre type d’entreprise va influencer le quotidien et le développement de votre activité. Tout d’abord vos obligations comptables, et donc le temps passé sur votre comptabilité, vont varier en fonction de votre type d’entreprise. Avec une micro-entreprise, vous aurez des obligations comptables et administratives simplifiées. Avec une société, ces dernières seront plus lourdes et une comptabilité rigoureuse devra être tenue.

Ensuite votre capacité de développement va également dépendre de votre statut. Par exemple, une société sera davantage prise au sérieux par les banques et partenaires financiers en cas de recherche de financement. Il vous sera aussi possible avec une société commerciale d’accueillir de nouveaux associés ou bien d’embaucher des salariés en cas de besoin. Avec une entreprise individuelle, cela n’est pas possible.

De nombreux autres critères sont aussi à prendre en compte : la protection accordée à votre patrimoine personnel et professionnel, votre situation financière, votre chiffre d’affaires prévisionnel, vos aides disponibles, vos charges courantes… etc. Il n’y a donc pas de meilleur statut juridique, tout dépend de vos objectifs et de votre profil !