AVIS ExpressVPN 2023 : Avantages et Inconvénients d’une solution VPN

Pour optimiser le niveau de sécurité et permettre aux utilisateurs d’internet de profiter d’une parfaite confidentialité, les spécialistes ne cessent d’innover.

Ils ont en effet mis en place un service qui vous aide à passer inaperçu lors de vos connexions.

Il s’agit du VPN. Cependant, il faut préciser que ce dernier se décline sous plusieurs types.

Parmi les offres disponibles aujourd’hui, ExpressVPN se trouve en tête de liste, et ce, pour diverses raisons. Il serait alors judicieux de mieux se renseigner sur ce VPN.

Qu’est-ce qu’un VPN en 2023

Sigle anglais, VPN signifie Virtual Private Network, c’est-à-dire un réseau virtuel privé. Il désigne un service qui peut vous servir d’intermédiaire entre le serveur cible et le terminal émetteur lorsque vous vous connectez à internet.

Le serveur destinataire ne parviendra donc pas à détecter l’origine de votre connexion. En effet, le VPN a pour fonction de masquer votre véritable adresse IP et procède au cryptage de votre connexion internet.

En réalité, il s’agit d’une solution qui vous offre une connexion sécurisée entre vous et internet. Vous profitez par conséquent d’une couche supplémentaire d’anonymat et de confidentialité.

Ainsi, avec un VPN, vous avez la possibilité de dissimuler votre activité internet et votre emplacement afin d’éviter d’être suivi. Vous pouvez également effectuer une navigation libre sur internet, et ce sans contraintes. L’utilisation d’un VPN ne requiert pas une technique ou une stratégie spécifique.

AVIS ExpressVPN 2023

Parmi les différents types de VPN qui existent, ExpressVPN figure parmi les meilleurs. Cela est notamment dû aux nombreux avantages qu’offre celui-ci. Toutefois, il faut préciser qu’il présente également quelques inconvénients.

Avantages ExpressVPN : Points forts de la solution ExpressVPN

ExpressVPN est un service premium avec des vitesses ultra-rapides. Vous pouvez le configurer en quelques étapes simples. De même, il vous offre une assistance instantanée via son service de chat en direct si vous avez besoin d’aide pour démarrer. Mis à part cela, cette solution offre plusieurs autres avantages.

Sécurité

ExpressVPN dispose de protocoles de sécurité robustes. Il utilise un cryptage de 256 bits avec une sécurité de niveau militaire impossible à rompre.

Prise en charge des torrents

ExpressVPN est le mieux adapté à l’utilisation des torrents. Vous pouvez télécharger rapidement des fichiers Torrent de grande taille de manière anonyme.

Emplacements des serveurs

Le service est situé dans plus de 160 emplacements de serveurs dans 94 pays. Il se sert des serveurs à proximité de votre emplacement pour accélérer votre vitesse internet.

Support Netflix

Le service est idéal pour débloquer Netflix partout dans le monde. Si vous êtes en Chine ou dans tout autre pays qui bloque le service de divertissement américain, ExpressVPN est la meilleure option pour débloquer.

Prise en charge multiplateforme

ExpressVPN propose des applications dédiées pour presque toutes les plateformes. Il est disponible pour Windows, Mac, Android, iOS, Linux, BlackBerry, routeur, Chromebook, Kindle Fire, Chrome, Firefox, Safari, PlayStation, Xbox, Apple TV, Nintendo Switch, etc.

Support client

ExpressVPN est très fier de son support client. Les agents du service sont disponibles pour résoudre vos questions concernant la configuration, le dépannage et les problèmes liés au paiement.

Inconvénients ExpressVPN : Points négatifs de la solution

Les limites ou les inconvénients de la solution ExpressVPN sont liés à plusieurs points.

Le prix ​​

ExpressVPN est un peu plus cher que ses concurrents. Le forfait d’un mois coûte 12,95 $, ce qui est plus élevé que les tarifs des services VPN concurrents.

Les connexions simultanées limitées

Si vous disposez d’un compte ExpressVPN, vous ne pouvez utiliser que 3 appareils à la fois. Les autres services VPN en proposent plus de 5 et certains autorisent même 7 connexions simultanées.

L’absence de l’assistance téléphonique

Pour accéder à l’assistance client, vous ne disposez que d’options de chat et d’e-mail. L’absence de contact téléphonique direct s’avère parfois décevante.

Qu’est-ce qu’un VPN d’accès distant ?

Le VPN d’accès distant est un système qui donne la possibilité aux utilisateurs de se connecter à un réseau privé local, quelle que soit leur localisation. Il s’agit d’un type de VPN dont se servent les entreprises afin de permettre aux salariés de se connecter à leur réseau en toute sécurité, peu importe la distance. Cela concerne notamment les employés qui travaillent en freelance, à domicile ou en voyage.

En outre, le fonctionnement du VPN d’accès distant se base sur la construction d’un tunnel virtuel entre le réseau de la structure et l’appareil du salarié. Quant aux données, elles sont sécurisées et cryptées. Ainsi, les utilisateurs profitent d’une confidentialité et d’une meilleure sécurité lorsqu’ils se connectent.

Qu’est-ce qu’un VPN site à site ?

Un VPN site à site désigne un type de réseau privé virtuel dont le rôle est d’effectuer le cryptage des données entre deux sites. Sa plus grande particularité est qu’il le fait sans informations de connexion sur les appareils connectés. Aujourd’hui, une multitude d’entreprises se sert de ce type VPN afin d’assurer plus de sécurité et de confidentialité à leur organisation.

