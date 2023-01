Avis CyberGhost 2023 : Avantages et inconvénients du VPN CyberGhost 

Naviguer sur des sites sécurisés ne vous met pas totalement à l’abri des attaques cybercriminelles et du vol de données, car votre adresse IP ainsi que votre identité sont visibles.

Alors, pour préserver votre sécurité et bien plus encore, vous devez vous doter d’un VPN, en particulier celui de CyberGhost.

Ce fournisseur a déjà conquis des millions de personnes grâce au coût attractif de ses offres d’abonnements. Est-ce une raison valable pour se tourner vers cette solution ?

La réponse se trouve ici.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Avant de faire le décryptage de la solution CyberGhost, il est au prime abord nécessaire d’en dire plus sur ce que sous-entendent les lettres VPN.

Signifiant alors littéralement en anglais Virtual Private Network et en français réseau privé virtuel, un VPN désigne un logiciel qui chiffre vos données puis masque votre adresse IP dans l’optique de renforcer votre sécurité et préserver votre confidentialité.

Ainsi, vos données sont protégées de toute forme d’attaque, même lorsque vous êtes connectés à un réseau wifi public. De plus, nul ne peut recueillir ces dernières ou avoir connaissance de ce que vous faites en ligne. Pour parvenir à ces diverses fins, un VPN agit d’une manière bien précise.

D’abord, l’adresse issue de la base de données VPN prend la place de celle de l’IP de l’utilisateur. C’est ce qui permet le cryptage par l’intermédiaire d’un tunnel sécurisé de vos données et la redirection vers un serveur VPN virtuel de votre trafic en ligne.

Ensuite, les réponses à votre requête vous seront fournies grâce à la connexion qu’établit le logiciel VPN avec votre serveur de destination. C’est sur ce même principe de fonctionnement que repose le CyberGhost VPN.

Avis CyberGhost VPN 2023

Créé en 2011, CyberGhost VPN désigne un service de réseau privé virtuel. La solution est donc née pour éliminer toutes vos traces lorsque vous naviguez sur le net, faire croire que vous êtes dans une autre région géographique, renforcer votre sécurité, préserver votre confidentialité et masquer votre adresse IP.

Une telle prestation est proposée par une structure nichée en Roumanie. Le nom de cette dernière est CyberGhost SA. Elle a au fil du temps été rachetée par l’entreprise Crossrider puis ensuite par Kape Technologies.

Même si la vie du groupe a connu divers changements, il faut noter que ce sont ceux-ci qui lui ont aujourd’hui permis d’être présent dans 91 pays, de disposer de 38 millions d’utilisateurs et de plus de 8000 serveurs.

Autres articles sur les AVIS VPN :

Avantages CyberGhost : Points forts

Sur le marché, le fournisseur de VPN CyberGhost constitue le seul prestataire à disposer du plus grand nombre de serveurs. Ces logiciels se dénombrent en effet à 9086 et les plus importants d’entre eux se situent en France, Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Grâce à cette large offre de serveurs, CyberGhost peut en proposer des spécifiques pour le jeu vidéo en ligne, le téléchargement de fichiers torrents et les vidéos. Pour chacune de ces activités, il existe donc un serveur VPN. Mieux, ces dernières sont bien organisées de même que les autres fonctionnalités de l’outil.

Ce qui vous permet d’utiliser sans grande difficulté la solution. Il s’avère aussi facile d’installer le VPN. En réalité, vous devez retenir que CyberGhost est compatible avec l’ensemble des appareils numériques mobiles. Même avec un compte unique, vous pouvez vous en servir sur sept différents appareils.

Sans oublier qu’il s’agit d’un VPN propose à un tarif attractif. Les frais peuvent être plus intéressants selon que vous ayez décidé d’opter pour un abonnement avec ou sans engagement, mensuel ou annuel.

Inconvénients CyberGhost : Points négatifs

Le CyberGhost VPN fait défaut au niveau de sa vitesse et de ses débits de connexion. Sans usage de l’outil, le temps de latence pour obtenir les réponses à une requête est de 4 ms. Le débit montant est de 217 Mb/s et celui descendant est de 166 Mb/s.

Lorsque la solution est lancée, chacun de ces paramètres passe à 27 ms, 127 Mb/s et 37 Mb/s. Il faut cependant préciser que ces données ne sont pas unanimes. Elles varient en effet d’un pays à un autre et de ce fait, elles peuvent être meilleures dans certaines régions.

Un point que le concepteur du CyberGhost doit également songer à améliorer, c’est la difficulté à utiliser son outil dans les pays où la censure est en vigueur comme la Turquie et la Chine.

Atout Majeur la connexion au VPN de CyberGhost

Bien que cela soit rare, il est possible que la connexion au VPN de CyberGhost rencontre des problèmes. Si ceux-ci surviennent, les données de l’utilisateur sont en danger. Pour éviter cela, le concepteur de l’outil a eu l’idée de proposer une fonctionnalité dénommée Kill Switch.

En cas de souci, elle va tout simplement bloquer le trafic web. Avec la solution CyberGhost, vous pouvez également bénéficier d’une adresse IP statique, décider des applications qui doivent figurer dans le tunnel VPN, bloquer certains types de contenus et définir vos réglages de connectivité.

Qu’est-ce qu’un VPN d’accès distant ?

Le VPN d’accès distant reste à la base un réseau privé virtuel. Sa particularité est que depuis n’importe quelle région du monde, il vous permet de vous connecter à un réseau privé local. C’est ce type de Virtual Private Network qu’on retrouve le plus souvent au sein des entreprises.

Avec lui, que les employés soient en voyage ou effectuent leurs tâches depuis la maison, ils peuvent sans gêne accéder au réseau.

Qu’est-ce qu’un VPN site à site ?

Également connu sous le nom de VPN IPSec ou VPN Connect, le VPN site à site est un service qui protège les données de l’utilisateur en effectuant le cryptage de ces dernières entre son réseau local (qui est sur site) et un autre qui est virtuel. La particularité ici est donc que le réseau VPN proposé au client n’est pas physique, mais plutôt virtuel.

Autres articles :