DPE 2025 : Diagadom dévoile 6 mesures chocs pour fiabiliser le diagnostic immobilier en France

Diagnostic immobilier : Diagadom veut un vrai tournant pour fiabiliser les DPE

Diagadom, pionnier du diagnostic immobilier en France depuis 2010, appelle à des réformes ambitieuses pour améliorer la fiabilité des DPE (diagnostics de performance énergétique) suite au dernier rapport de la Cour des comptes.

“Assez des DPE arrangés” : Diagadom alerte sur les dérives du diagnostic immobilier et propose un plan de fiabilisation

L’entreprise soutient pleinement les mesures annoncées par la Ministre du Logement en mars 2025, mais souhaite aller encore plus loin avec un plan en six propositions concrètes.

Une profession à structurer pour plus de clarté et de fiabilité

Créée par deux anciens professionnels de l’immobilier, Seydi Eren et Erkan Esen, Diagadom est aujourd’hui à la tête d’un réseau de 21 agences, 12 centres de formation et plus de 200 000 diagnostics réalisés.

Forte de cette expérience terrain, la franchise met en lumière les dérives qui peuvent nuire à la crédibilité de la profession.

Parmi les problèmes pointés : le manque de formation pratique, les liens parfois trop étroits entre diagnostiqueurs et agences, et l’absence de régulation sur les prix. Ces éléments peuvent aboutir à des DPE « arrangés », ce qui fausse l’information donnée aux futurs locataires ou acheteurs.

Le DPE : un outil clé, à rendre plus fiable

Le DPE évalue la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre d’un logement. C’est un diagnostic obligatoire lors d’une vente ou d’une location. Or, lorsqu’il est peu rigoureux, il peut donner une image erronée du bien et tromper les acheteurs. Pour Diagadom, il est donc urgent de le rendre plus robuste et objectif.

6 mesures concrètes pour assainir la profession

Diagadom a présenté un moratoire détaillant 6 propositions essentielles pour fiabiliser la filière :

Créer un Ordre des Diagnostiqueurs : un organisme indépendant, sur le modèle de ceux des médecins ou avocats, pour encadrer la profession et pouvoir sanctionner en cas de manquements graves.

: un organisme indépendant, sur le modèle de ceux des médecins ou avocats, pour encadrer la profession et pouvoir sanctionner en cas de manquements graves. Imposer une vraie formation pratique : au moins 3 à 4 semaines sur le terrain, pour compléter les enseignements théoriques et apprendre les bons gestes du métier.

: au moins 3 à 4 semaines sur le terrain, pour compléter les enseignements théoriques et apprendre les bons gestes du métier. Réguler les prix des diagnostics : pour éviter la pression des agences et garantir une neutralité dans les évaluations énergétiques.

: pour éviter la pression des agences et garantir une neutralité dans les évaluations énergétiques. Séparer formation et certification : afin d’éviter tout conflit d’intérêt entre ceux qui forment et ceux qui certifient les diagnostiqueurs.

: afin d’éviter tout conflit d’intérêt entre ceux qui forment et ceux qui certifient les diagnostiqueurs. Remplacer les contrôles ponctuels par une formation continue : un suivi régulier garantirait une mise à jour constante des compétences.

: un suivi régulier garantirait une mise à jour constante des compétences. Développer un outil prédictif pour les DPE : un logiciel intelligent pour détecter automatiquement les anomalies ou incohérences dans les évaluations.

Des réformes bien accueillies, mais à renforcer

Les annonces de la Ministre Valérie Létard en mars 2025 ont été saluées par Diagadom : augmentation des contrôles (10 000 par an au lieu de 3 000), sanctions plus sévères dès septembre, ajout d’un QR code pour vérifier les diagnostics via le site de l’Ademe (agence dédiée à la transition écologique), et recours à l’intelligence artificielle pour traquer les fraudes.

Mais selon Seydi Eren : « Ce sont de bonnes bases, mais elles ne suffisent pas. Il faut s’attaquer à la racine du problème : l’absence de régulation sur les prix et le manque d’indépendance dans les relations entre diagnostiqueurs et agents immobiliers. »

Un secteur encore trop influencé par les relations commerciales

Dans la réalité, beaucoup de diagnostiqueurs sont choisis par des agences, ce qui peut créer des relations de dépendance. Résultat ? Certains professionnels seraient tentés de « lisser » les résultats pour ne pas perdre de clients. Un logement classé F ou G peut ainsi, à tort, se retrouver en D ou E. Ce qui fausse le marché, et surtout nuit à la transition énergétique.

Vers un encadrement plus clair et plus éthique

Pour Seydi Eren, seule la mise en place d’un ordre professionnel indépendant permettra de sortir de cette logique. Il plaide aussi pour une formation bien plus exigeante : « Aujourd’hui, certains diplômés n’ont que deux jours de pratique. Il en faudrait au moins quatre mois ! On ne s’improvise pas diagnostiqueur en quelques semaines. »

Autre critique forte : les organismes certificateurs, qui réalisent les audits, sont parfois rémunérés par les diagnostiqueurs eux-mêmes, ce qui nuit à leur objectivité. Une réforme structurelle est donc nécessaire pour remettre de l’éthique dans l’ensemble du système.

Diagadom, un acteur engagé au service des particuliers et des pros

Diagadom, c’est aujourd’hui :

14 ans d’expérience

21 agences en France

12 centres de formation

200 000 diagnostics réalisés

92 % de satisfaction client

La société intervient aussi bien pour les particuliers (ventes, locations) que pour les collectivités et entreprises dans le cadre de projets plus complexes (diagnostics amiante avant travaux, pollution des sols, diagnostic global d’immeuble, etc.).

Depuis 2020, Diagadom forme aussi la relève avec Centre F, un pôle dédié à la formation des futurs professionnels du secteur.

Le diagnostic immobilier est un pilier essentiel pour des logements plus sains, sûrs et économes. Diagadom s’engage pour une profession plus rigoureuse, transparente et fiable. En proposant des mesures concrètes et structurantes, la franchise entend bien faire avancer le secteur dans le bon sens… au service des particuliers, des professionnels, et de la transition écologique.