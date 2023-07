Alors que de plus en plus d’utilisateurs souhaitent abandonner leur carte bancaire au profit de leur smartphone, certains se heurtent à un obstacle : leur banque n’est pas compatible avec Google Pay ou Apple Pay.

Heureusement, des alternatives existent pour remédier à ce problème.

Qu’est-ce que Google Pay et Apple Pay ?

Google Pay et Apple Pay sont des applications mobiles permettant d’effectuer des paiements sans contact grâce à son smartphone. Ces services sont disponibles sur les téléphones Android pour Google Pay et sur les iPhone pour Apple Pay.

Ils s’appuient sur la technologie NFC (Near Field Communication) pour échanger les informations de paiement entre le téléphone et le terminal de paiement du commerçant.

Pour utiliser ces services, il suffit d’enregistrer sa carte bancaire dans l’application et de passer son téléphone devant le terminal de paiement lors de l’achat.

Les avantages de Google Pay et Apple Pay

Facilité d’utilisation : pas besoin de sortir sa carte bancaire, tout se passe directement depuis son smartphone

Sécurité renforcée : les transactions sont cryptées et protégées par un code de sécurité propre à chaque utilisateur

Gestion simplifiée des cartes : possibilité d’enregistrer plusieurs cartes bancaires dans l’application et de choisir celle utilisée pour chaque paiement

Compatibilité avec les autres services de la marque : intégration possible avec d’autres applications comme Google Maps ou Apple Wallet

Quels sont les problèmes de compatibilité avec certaines banques ?

Certaines banques, notamment en France, ne sont pas encore compatibles avec Google Pay ou Apple Pay. Cela signifie qu’il n’est pas possible d’enregistrer sa carte bancaire dans l’application pour effectuer des paiements sans contact avec son smartphone. Ce problème touche principalement les clients des banques traditionnelles et certaines néobanques.

Des alternatives pour contourner ce problème

Curve : Il s'agit d'un agrégateur de comptes permettant d'enregistrer plusieurs cartes bancaires dans une seule application. Curve génère ensuite une carte Mastercard virtuelle, compatible avec Google Pay et Apple Pay, qui sera utilisée pour tous les paiements. Lors d'un achat, le montant est prélevé sur la carte sélectionnée parmi celles enregistrées.

Boursorama Metal : Boursorama Banque propose une carte en métal haut de gamme, compatible avec Google Pay et Apple Pay. Elle offre également de nombreux avantages tels que des assurances voyage et des réductions chez certains partenaires.

Revolut : Cette néobanque britannique propose des cartes bancaires compatibles avec Google Pay et Apple Pay. De plus, elle offre la possibilité d'ouvrir un compte sans frais et sans condition de revenus.

PCS : Cette solution de cartes de paiement prépayées est également compatible avec Google Pay et Apple Pay. La souscription est simple et rapide, avec très peu de justificatifs requis.

Qu’est-ce qu’un agrégateur de comptes ?

Un agrégateur de comptes est un service permettant de regrouper tous ses comptes bancaires dans une seule interface. Il offre ainsi une vision globale de sa situation financière et facilite la gestion des finances personnelles. Curve est un exemple d’agrégateur de comptes compatible avec Google Pay et Apple Pay.

Les avantages des agrégateurs de comptes

Une meilleure visibilité sur ses finances : tous les comptes sont réunis en un seul endroit

Des notifications en temps réel pour suivre ses dépenses et éviter les découverts

La possibilité de réaliser des virements entre ses différents comptes facilement

Un gain de temps lors de la consultation de ses relevés bancaires

En conclusion, si votre banque n’est pas compatible avec Google Pay ou Apple Pay, il existe des alternatives pour contourner ce problème et profiter des avantages du paiement sans contact avec son smartphone.

Des services tels que Curve, Boursorama Metal, Revolut ou PCS vous permettront d’utiliser ces applications même si votre banque ne le permet pas initialement.

Les avantages et inconvénients des services de paiement mobiles

Dans un monde où les smartphones sont devenus indispensables, les services de paiement sur mobile tels que Curve, Boursorama Metal, Revolut ou PCS connaissent une croissance fulgurante. Nous vous présentons ces services ainsi que leurs avantages et inconvénients pour payer par téléphone.

Curve : la solution pour regrouper toutes vos cartes en une seule

Curve est un service qui permet de regrouper l’ensemble de vos comptes et cartes bancaires sur une seule carte Mastercard. Ainsi, vous pouvez effectuer des paiements avec votre smartphone en choisissant la carte souhaitée à chaque transaction.

Avantages de Curve

Simplicité : Plus besoin de transporter plusieurs cartes bancaires dans votre portefeuille, Curve centralise tout sur une seule interface.

Compatibilité : La carte Curve est compatible avec la majorité des comptes et cartes bancaires existants sur le marché.

Fonctionnalités : L'application propose des outils pour gérer vos dépenses et suivre vos transactions en temps réel.

Inconvénients de Curve

Frais : Le service est gratuit pour la version de base, mais des frais peuvent être appliqués pour les versions premium.

Limitations : Certaines fonctionnalités, comme les virements entre comptes ou l'accès aux crédits, ne sont pas disponibles avec Curve.

Boursorama Metal : la carte premium pour des services exclusifs

La Boursorama Metal est une carte Mastercard proposée par la banque en ligne Boursorama. Elle offre de nombreux avantages et fonctionnalités spécifiques pour les personnes ayant des besoins élevés en matière de services bancaires.

Avantages de Boursorama Metal

Services haut de gamme : La carte Boursorama Metal inclut une assurance voyage complète, des plafonds de paiement et retrait élevés ainsi que des garanties d'assistance renforcées.

Paiements sans frais à l'étranger : Les paiements et retraits effectués avec la Boursorama Metal sont exempts de frais de change et de commission lors des déplacements à l'étranger.

Conciergerie : Un service de conciergerie est accessible 24/7 pour répondre à vos demandes et faciliter votre quotidien (réservations, conseils, etc.).

Inconvénients de Boursorama Metal

Coût : Avec un prix mensuel de 9,90€, la Boursorama Metal est plus chère que les offres classiques de cartes bancaires.

Éligibilité : L'obtention de la carte Boursorama Metal est soumise à des conditions de revenus ou d'épargne.

Revolut : la néobanque pour gérer vos finances au quotidien

Revolut est une néobanque qui propose une carte Mastercard et un compte en ligne avec de nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez ainsi effectuer des paiements, des virements, et gérer vos finances directement depuis l’application mobile Revolut.

Avantages de Revolut

Frais réduits : Les frais appliqués par Revolut sont généralement inférieurs à ceux des banques traditionnelles, notamment pour les paiements internationaux et les retraits en devises étrangères.

Budget : L'application permet de suivre vos dépenses et de définir des budgets mensuels pour mieux maîtriser votre argent.

Change : Revolut offre des taux de change avantageux pour le transfert de devises entre différents comptes.

Inconvénients de Revolut

Plafonds : Les plafonds de retrait et de paiement peuvent être limités selon le type de compte choisi.

Fonctionnalités : Certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'avec un abonnement payant.

PCS : la carte prépayée pour plus de contrôle sur vos dépenses

La PCS Mastercard est une carte prépayée rechargeable qui permet de réaliser des paiements et des retraits en toute simplicité. Il suffit de charger le montant souhaité sur la carte pour l’utiliser comme une carte bancaire classique.

Avantages de PCS

Anonymat : La carte PCS ne nécessite pas de compte bancaire associé, préservant ainsi votre confidentialité.

Maîtrise : Vous ne pouvez dépenser que le montant chargé sur la carte, ce qui limite les risques de découvert et d'endettement.

Simplicité : La procédure d'obtention et de gestion d'une carte PCS est rapide et simple.

Inconvénients de PCS

Frais : L'utilisation de la carte PCS peut engendrer des frais (recharge, retrait, etc.).

Limites : Le montant maximum pouvant être chargé sur la carte et les plafonds de retrait sont limités.

Acceptation : Certaines enseignes ou services peuvent ne pas accepter les cartes prépayées comme mode de paiement.

En somme, chaque service de paiement sur mobile propose des avantages et inconvénients spécifiques selon les besoins et les attentes des utilisateurs. À vous de choisir celui qui convient le mieux à votre situation et à vos habitudes de consommation !

