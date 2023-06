Pourquoi et comment louer un écran géant pour vos événements spéciaux ?

Baby Foot géant Roberto Sport College 6 joueurs (3 contre 3)

Les écrans géants font partie des incontournables pour les événements d’une certaine envergure. Grâce à leur taille imposante, ils transmettent des images saisissantes, des vidéos dynamiques et des contenus percutants.

Que ce soit pour un mariage, un concert, une conférence ou une soirée d’entreprise, ces écrans créent une ambiance immersive à tous les participants. Face à ce besoin, avez-vous vraiment besoin d’acheter un nouvel écran pour la circonstance ?

Bien que cette idée puisse sembler tentante pour certains organisateurs d’événements, la solution idéale est de louer vos écrans, et ceci pour plusieurs raisons. Découvrez-les plus clairement dans ce qui suit.

Les avantages de louer un écran géant pour un événement

Pour un événement que vous organisez, la location d’un écran géant vous sera plus bénéfique que si vous vous engagiez dans l’achat d’un nouvel équipement. Que ce soit sur le plan technique, financier ou même logistique, il y a moins de soucis à vous faire.

Flexibilité

L’avantage de la location d’écrans géants pour un événement que vous organisez, c’est d’abord la flexibilité. Vous avez la possibilité de choisir parmi une vaste gamme de modèles et de spécifications. Vous pouvez choisir le type d’écran qui convient le mieux à votre événement. Par exemple, si vous organisez un événement en extérieur, vous pouvez opter pour un écran géant LED outdoor avec led-visual-innovation.fr.

Par ailleurs, la flexibilité du choix inclut la taille et la résolution de l’écran. En fonction de la nature de votre événement et de l’espace disponible, vous pouvez sélectionner parmi différentes dimensions d’écrans géants. Vous avez donc le choix entre :

Des écrans haute définition (HD) ;

Des écrans Ultra Haute Définition (UHD) ;

Des écrans 4 K.

Cela signifie que vous pouvez opter pour une qualité d’image exceptionnelle, et tout ceci, à moindre coût.

Aspect économique

Outre son aspect flexible, la location d’un écran pour vos événements est une option très économique. Vous évitez ainsi les coûts initiaux élevés liés à l’achat d’un écran et certaines dépenses superflues.

En louant un écran, vous pouvez ajuster votre budget en fonction de vos besoins spécifiques pour chaque événement. Par exemple, si vous organisez un événement d’une durée limitée, vous pouvez louer l’écran uniquement pour cette période, ce qui vous permet de maîtriser vos dépenses et d’éviter des investissements importants pour un usage ponctuel.

De plus, vous pouvez bénéficier d’un service complet qui comprend l’installation, la désinstallation et les éventuelles réparations nécessaires. Cela vous permet de réduire les dépenses imprévues liées aux réparations et à l’entretien de l’équipement.

Installation et maintenance incluses

La location d’un écran géant pour des événements de grande envergure inclut généralement l’installation et la maintenance dans le service. Les entreprises de location envoient des équipes qualifiées qui se chargent de l’installation complète de l’écran, du câblage à la mise en place des systèmes audiovisuels.

En cas de problème technique, les techniciens sont équipés d’outils et de pièces de rechange appropriés pour effectuer des réparations rapides et efficaces. Leur présence sur place permet une réactivité immédiate, minimisant ainsi les interruptions potentielles pendant l’événement. Cela vous offre une tranquillité d’esprit, sachant que des professionnels compétents s’occupent de l’installation et de la maintenance de l’équipement loué.

Facilité de gestion après l’événement

Comme l’équipe technique du prestataire est sur place, vous n’avez pas à vous soucier du démontage de l’écran, de son transport ou de sa maintenance future. Une fois l’événement terminé, le prestataire récupère ses équipements et prend en charge sa gestion ultérieure. Cela vous libère du fardeau de devoir trouver un espace de stockage suffisant et de gérer l’équipement par la suite.

Aussi, le transport de l’écran géant est généralement pris en charge par les entreprises de location. Elles s’occupent de transporter l’équipement depuis le lieu de l’événement jusqu’à leur entrepôt ou leur base de stockage. Cela vous évite d’avoir à organiser le transport vous-même ou de devoir trouver un moyen de le ramener chez vous.

En optant pour la location d’un écran géant pour vos événements spéciaux, vous bénéficiez donc d’une expérience visuelle époustouflante, avec moins de stress. Mais comment pouvez-vous être certain(e) de trouver un écran qui convienne vraiment à vos besoins spécifiques ?

Les critères pour choisir le bon écran géant à louer

Certes, la location d’un écran géant pour des occasions circonstancielles est plus avantageuse que l’achat de nouvel équipement. Mais, sans vous y mettre à fond, vous n’êtes pas sûr(e) à 100 % de trouver un équipement qui réponde réellement à vos besoins spécifiques. Pour cela, il y a 3 points fondamentaux à prendre en compte.

Les dimensions requises

Lorsque vous planifiez un événement spécial et que vous envisagez de louer un écran géant, l’un des premiers critères à évaluer ce sont les dimensions requises. Vous devez considérer les dimensions de l’espace où se déroulera l’événement.

Par exemple, si vous prévoyez d’intégrer l’écran dans une configuration de scène plus large, assurez-vous de prendre en compte l’ensemble de la mise en scène. L’écran doit être proportionnel à la scène et s’intégrer harmonieusement à l’ensemble de la conception visuelle. De même, assurez-vous que chaque participant ait une vue claire de l’affichage, qu’il soit assis ou debout.

La résolution de l’écran

Cette résolution est mesurée en pixels. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la qualité de l’image sera supérieure, avec des détails nets et précis. Cela permet aux contenus d’être affichés de manière claire et immersive, offrant une expérience visuelle optimale aux spectateurs.

Pour un événement de très grande envergure, vous pouvez opter pour la résolution 8K ( ici – 7680×4320 pixels) qui est actuellement la plus avancée sur le marché. Mais l’idéal ce serait que l’écran dispose également des connexions nécessaires.

La connectivité et les options d’entrée/sortie

Lorsque vous louez un écran géant, il va être également important de prendre en compte la connectivité et les options d’entrée/sortie disponibles. Assurez-vous que l’écran dispose des connexions indispensables pour les différents appareils que vous souhaitez connecter comme :

Des ordinateurs ;

Des lecteurs multimédia ;

Des consoles de jeux.

En ayant le minimum d’options d’entrée/sortie, vous pourrez diffuser facilement du contenu à partir de différentes sources. Et comme si tout cela ne suffisait pas, veillez également au rapport qualité-prix.