Comment avoir une présence en ligne authentique tout en restant professionnel ?

Pour des raisons absurdes ou par pur plaisir, certaines personnes se fabriquent des identités factices sur internet et les réseaux sociaux. Mais ce qu’ils ignorent, c’est qu’en réalité, le manque d’authenticité peut leur faire perdre en crédibilité auprès d’un potentiel employeur. Ils peuvent ainsi passer à côté d’opportunités intéressantes.

En effet, à l’ère du numérique et de la digitalisation, plusieurs recruteurs mènent des enquêtes sur la présence digitale des postulants. La majorité utilise parfois les résultats obtenus comme critère de qualification. C’est pourquoi il est très important de nos jours d’avoir une présence en ligne authentique tout en étant professionnel. Voici nos précieux conseils pour vous aider à y arriver.

Faites preuve d’authenticité dans votre présence en ligne

La base de l’authenticité, c’est de rester vous-même. Que ce soit en vidéo, en podcast ou encore dans un article de blog, les façons de vous présenter sur internet sont nombreuses et variées. En outre, comme le montre cette étude menée par ExpressVPN, il peut être bénéfique de montrer qui on est vraiment sur les réseaux sociaux.

Sachez que lorsque vous décidez d’être fidèle à votre personnalité sur vos profils digitaux, vous serez probablement critiqué par certains. Cela fait partie du jeu des réseaux sociaux, mais l’important est d’en avoir conscience et de se protéger psychologiquement.

Vous devez ignorer toute remarque intimidante et préserver votre personnalité. De plus, en vous exerçant, vous pourrez progressivement améliorer vos tics de langage par exemple tout en restant naturel. Vous renforcerez ainsi votre confiance en vous, ce qui peut éventuellement susciter l’intérêt d’un potentiel employeur au sein de votre audience.

Construisez de solides bases pour votre e-réputation afin de gagner en crédibilité

Après avoir assimilé les principes de l’authenticité personnelle, pensez ensuite à construire de solides bases pour votre e-réputation. Définissez vos objectifs sur le long terme. Cela vous permettra de savoir exactement l’image que vous souhaitez donner en ligne.

Quelle que soit votre vision, maintenez l’équilibre entre le personnel et le professionnel lors de vos présentations afin de gagner l’intérêt de votre public. Aussi, identifiez les connaissances et valeurs qui font de vous une personne unique, sincère et fiable.

Pour vos publications en ligne, optez pour des contenus originaux sous forme de vidéos, d’écrits ou de présentations mettant en avant vos compétences. Participez également à des conférences, salons ou événements liés à votre domaine d’expertise. Cela vous permettra de rencontrer des professionnels, d’établir des relations de qualité et idéalement agrandir votre audience sur internet.

Soignez votre identité personnelle sur les réseaux sociaux

Aujourd’hui, il est quasiment impossible de se passer des réseaux sociaux. C’est en effet une aubaine, car ils représentent des plateformes sûres pour votre présence en ligne. Ils garantissent également une meilleure proximité avec votre audience.

Prenez en compte la pertinence de votre profil

Les réseaux sociaux sont des outils incontournables et d’excellents moyens de se faire connaître en ligne. Assurez-vous que les informations de vos différents profils Facebook, Instagram, TikTok, etc. soient réelles, cohérentes et similaires entre elles.

D’autre part, soyez franc sur les informations de vos profils et biographies. Cela permettra aux internautes de facilement appréhender votre personnalité ainsi que le but de votre présence en ligne. Cependant, restez original et professionnel dans vos descriptions.

Soyez organisé et fidèle à votre audience

Il est aussi important de vous fixer une ligne directrice en ce qui concerne la publication de vos contenus. Ceux-ci doivent porter votre empreinte personnelle et surtout donner des informations utiles pour votre public tant ordinaire que professionnel.

De plus, les personnes qui vous suivent sur différentes plateformes doivent pouvoir facilement reconnaître vos messages, votre ton ainsi que vos valeurs, et cela, peu importe le support utilisé. Cependant, évitez de publier des contenus trop différents, car cela peut affecter négativement votre crédibilité.

Développez un storytelling orienté vers votre audience et reflétant votre personnalité

Le storytelling agit comme un puissant levier dans votre stratégie de présence en ligne. En racontant des histoires, vous captivez votre audience en libérant un flux d’informations que leur cerveau enregistre inconsciemment.

Professionnellement, cette technique peut s’avérer très utile. En effet, elle vous permet par exemple de présenter des chiffres et des résultats concrets lors de vos présentations. Ce faisant, vous faites valoir votre expertise et attirez l’attention de potentiels collaborateurs.

Toutefois, cela ne suffit guère pour gagner totalement la confiance d’une personne qui vous connait uniquement sur internet. Créez une connexion émotionnelle en racontant une histoire personnelle qui met en exergue votre unicité, ce qui permettra à votre audience de s’identifier à vous.

Il est vrai que partager sa vie privée ou professionnelle n’est pas facile, c’est pourquoi vous n’êtes pas obligé de tout dire. Choisissez uniquement des informations que vous souhaitez vraiment divulguer. Optez pour des moments pertinents de votre parcours de vie.

Par-dessus tout, restez authentique, car qui dit storytelling dit raconter une histoire, pas en inventer une. N’embellissez pas trop la réalité, mais donnez des récits assez proches de votre vraie personnalité. La meilleure identité en ligne est celle qui vous ressemble vraiment, celle que vous pouvez facilement incarner sans trop vous éloigner de votre véritable personne.

Par ailleurs, il est impératif de bien maîtriser l’art du storytelling pour réussir à séduire votre audience. Rappelez-vous que votre objectif est de faire passer des émotions et montrer combien vous êtes doué pour parler d’un sujet particulier.

Vous pourrez aussi vous inspirer des histoires de storytellers professionnels et analyser l’ordre chronologique des éléments mis en avant pour développer votre propre style.

L’essentiel à retenir

Pour réussir votre présence en ligne tout en restant professionnel, vous devez au prime abord rester vous-même, vous exercer avec différents supports numériques et garder confiance en vous. Ensuite, posez les bases nécessaires pour établir une e-réputation crédible et pertinente.

Exploitez également les réseaux sociaux pour toucher une plus grande audience tout en faisant preuve de transparence et d’intégrité envers votre personne sur vos différents profils. Enfin, dans vos contenus, adoptez un storytelling qui reflète fidèlement votre personnalité.

Suivez donc ces différents conseils pour rester à la fois authentique et professionnel dans votre présence en ligne.

