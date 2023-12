Bloc ABS : Quelles sont les principales pannes rencontrées de la marque Renault ?

Un bloc ABS ou système antiblocage est le dispositif mécanique qui permet de garder le contrôle du véhicule en cas de freinage brutal. Il permet d’éviter le blocage des roues. C’est donc un élément indispensable pour la sécurité du conducteur et des passagers.

Mais, il est possible que l’ABS soit sujet à certaines pannes qui affectent son fonctionnement. Quelles sont particulièrement les pannes les plus fréquentes sur le bloc ABS d’une Renault ? Voici les détails.

Les dysfonctionnements de la pompe ABS

Une panne assez fréquente sur le bloc ABS est le dysfonctionnement de la pompe ABS. En vérité, la pompe ABS est le dispositif qui permet la régulation de la pression hydraulique au sein du système de freinage. Son rôle est de stabiliser les roues en cas de freinage brusque. Mais il peut arriver que la pompe ABS soit défectueuse. Dans ce cas, vous remarquerez des secousses au niveau de la pédale de frein. Pire, les freins peuvent ne plus répondre correctement. Ce qui peut rapidement créer un accident de la circulation.

Il y a généralement deux ou trois causes qui peuvent expliquer la défectuosité d’un bloc ABS pour Renault. De prime abord, il est possible que le réservoir d’huile à frein se perfore pendant la conduite. Ce qui peut engendrer une fuite de liquide de frein. Les retombées sont observées automatiquement sur la pompe ABS. Vous devez savoir que la pompe peut aussi s’user naturellement. Dans ce cas, il faut carrément la remplacer par une nouvelle pompe ABS.

Sur les véhicules Renault, il est possible que la défectuosité de la pompe ABS soit purement électrique. C’est-à-dire que les signaux ne passent plus correctement entre l’unité de contrôle du bloc ABS et la pompe. Pour une telle situation, il faut faire un diagnostic électrique complet du système de freinage. Diag-Engine.fr peut par exemple vous aider à cerner les défauts de transmission entre le système de contrôle et la pompe ABS.

Les défaillances liées aux capteurs d’accélération latérale

Vous connaissez sûrement le rôle des capteurs d’accélération latérale. Ces composantes sont équipées pour mesurer les forces qui agissent latéralement sur la voiture Renault. L’ABS détecte alors les dérapages latéraux et lance de manière automatique l’ajustement de la pression des freins. Si vous avez des capteurs d’accélération latérale défaillants, le système ABS risque de donner des réponses inappropriées.

Un diagnostic auto permet d’identifier que la panne provient des capteurs d’accélération latérale. Mais les causes peuvent être multiples Premièrement, les capteurs peuvent se détériorer suite à un accident de voiture violent. Deuxièmement, ils peuvent s’encrasser et par conséquent donner des réponses imprécises. Enfin, vos capteurs peuvent s’endommager après une longue exposition aux conditions extérieures assez rudes.

Le plus important est de faire un diagnostic pour identifier ce qui rend les capteurs défectueux. Dans ce cas, il est important de se rapprocher d’un professionnel en mécanique auto. Grâce à son expertise et avec un appareil de diagnostic de pointe, il va déceler le problème précis de vos capteurs d’accélération latérale. Attention, pour une voiture Renault, il faut vite résoudre ce problème pour éviter que d’autres systèmes mécaniques ne soient affectés. (ici)

La défectuosité des capteurs de vitesse

Une panne très courante trouvée sur le bloc ABS est la défectuosité des capteurs de vitesse. En réalité, ce sont les capteurs de vitesse qui contrôlent la vitesse de rotation des roues. Ils enregistrent toutes les informations liées à la vitesse et passent le signal à l’unité de contrôle. Des erreurs de transmission de réponses peuvent être enregistrées si les capteurs sont endommagés ou encrassés. Ceux-ci auront alors du mal à calculer la vitesse réelle de chaque roue.

Conséquence : le bloc ABS sera défaillant, ce qui risque d’agir sur la réactivité des freins. Plusieurs éléments peuvent être à la base de la défaillance des capteurs de vitesse. En général, ce problème survient lorsque les connexions électriques entre l’unité de contrôle et les capteurs sont desserrées. Il faut dire que les capteurs peuvent aussi s’endommager si vous avez l’habitude de rouler sur des chaussées difficiles qui génèrent trop de frottements.

Les dysfonctionnements liés au câblage ou à la connectivité

Il peut être difficile pour un néophyte de déceler immédiatement une panne liée au bloc ABS. Mais, certaines alertes vous indiquent automatiquement que vous avez un problème inhérent au système de freinage. Votre bloc ABS est défaillant, lorsque vous remarquez :

Des grincements au niveau des roues ;

Des vibrations ou secousses pendant le freinage du véhicule Renault ;

Une pédale de freinage peu réactive ;

Un avertissement lancé par la lumière ABS sur votre tableau de bord, etc.

Contrairement aux pannes énoncées plus haut, le bloc ABS peut tomber en panne juste pour un problème de câblage ou de connectivité. Si les câbles électriques sont défectueux, les transmissions ne peuvent pas passer entre le système de contrôle et l’ABS. Ces problèmes de câblage peuvent découler d’une erreur humaine pendant une réparation électrique. Ils peuvent aussi résulter de l’exposition des câbles aux conditions météorologiques rudes.

C’est pour cela que des révisions techniques et mécaniques sont importantes pour une Renault. Cela vous permet d’apprécier la connectivité entre l’ABS et l’unité de contrôle. En définitive, les pannes affectant le système ABS sont assez dangereuses et mettent votre vie en péril. Elles peuvent être inhérentes aux capteurs de vitesse, à la pompe ABS ou au câblage. Pour les détecter, il faut recourir à un expert en diagnostic auto comme Diag-Engine.fr.