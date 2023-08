Voiture Volante Étonnante en 2025 : Comment le Futur de la Mobilité Prend son Envol avec cette Révolution Incroyable

En 2025, préparez-vous à voler en voiture ! La révolution aérienne arrive.

La voiture volante devient réalité en 2025 ! Découvrez la technologie révolutionnaire d’Alef Aeronautics et préparez-vous à survoler les embouteillages.

C’est officiel : en 2025, nous pourrons circuler en voiture… volante !

D’ici à deux ans seulement, les voitures volantes ne seront plus confinées aux écrans de cinéma ou aux pages de la science-fiction. L’ère de la voiture volante est sur le point de devenir une réalité palpable et pratique !

La fiction se mue en réalité, et c’est la compagnie Alef Aeronautics, une start-up basée en Californie, qui est aux commandes de cette révolution de la mobilité.

Plus seulement un rêve futuriste, la voiture volante a reçu le feu vert pour prendre les airs, ce qui en fait une réalité légale et concrète. C’est au cœur de l’espace aérien américain que cette nouveauté prometteuse sera mise à l’épreuve.

Une homologation historique

L’événement majeur qui a déclenché cette avancée est la délivrance du certificat de navigabilité spéciale par la Federal Aviation Administration (FAA). Organisme de régulation et de contrôle de l’aviation civile aux États-Unis, la FAA a remis cette autorisation à Alef Aeronautics. Une première dans l’histoire, puisque c’est la première fois qu’un tel permis est octroyé à une voiture volante intégralement alimentée par l’électricité.

Il est essentiel de noter que, pour l’instant, cette autorisation se restreint aux vols d’essai. Cependant, le PDG de l’entreprise, Jim Dukhovny, ne cache pas son enthousiasme : “Il s’agit là d’un petit pas pour l’aviation, mais d’un pas de géant pour l’automobile.”

🛸 Alef Model A: fully electric flying car@AlefAeronautics makes history as the first electric flying car approved for flight tests. Alef CEO Jim Dukhovny envisions an eco-friendly and efficient commute, saving time for individuals and companies. #Alef #flyingcar #TechNews pic.twitter.com/qdDTPTEBZ1 — Durov’s Code (@durovs_code) July 3, 2023

Survoler les obstacles du quotidien

Finis les interminables embouteillages et les retards causés par la congestion du trafic. La voiture volante, sous le nom de “La Model A”, émerge comme une solution à ce fléau urbain. Arborant un design tout droit sorti d’un film de science-fiction, ce véhicule électrique arbore des hélices qui lui confèrent l’aspect d’un gigantesque drone. À bord de La Model A, jusqu’à deux passagers peuvent profiter de ce moyen de transport révolutionnaire. Sa polyvalence s’étend du sol aux cieux, avec une autonomie de 320 km en mode terrestre et 177 km en vol.

Cette voiture volante s’envole à la verticale, adoptant une approche similaire à celle des hélicoptères. Elle tire parti d’un ingénieux système de propulsion composé de huit rotors, un mécanisme qui permet des décollages en douceur et des manœuvres aériennes expertes. Il est toutefois important de souligner que le simple permis de conduire ne suffit pas pour piloter La Model A. Les conducteurs devront obtenir une licence professionnelle de pilotage de drone, un ajustement logique pour ce type de déplacement unique.

Dans la pratique, le mode vol est conçu pour les trajets courts. “Les conducteurs utiliseront le véhicule comme une automobile classique et s’élèveront au-dessus des obstacles lorsque la situation le nécessite”, explique le PDG d’Alef Aeronautics dans une interview avec CNBC.

Has the flying car finally arrived? Alef Aeronautics says its “Model A" flying vehicle now has FAA permission to test run on the road and in the sky — and the company hopes to start delivering vehicles to customers by late 2025. Read more: https://t.co/u1XfQJ0FWI pic.twitter.com/AXH5hMgMDd — USA TODAY (@USATODAY) July 2, 2023

Une technologie à la portée de quelques-uns

Bien que la perspective de survoler les rues animées soit alléchante, il faut se préparer à ouvrir son portefeuille. En effet, La Model A affiche un prix de départ plutôt corsé, atteignant la somme de 300 000 dollars, taxes incluses. Ce montant en dissuadera certainement plus d’un, plaçant cette expérience unique hors de portée pour beaucoup.

Néanmoins, il est possible de précommander le véhicule à un prix plus abordable de 150 000 dollars (soit environ 138 000 euros). Cette offre a déjà trouvé preneur auprès de plus de 440 personnes enthousiastes. Les premiers prototypes destinés à ces acheteurs devraient être livrés d’ici 2025. Il convient de rappeler que bien que la technologie soit avancée, des réglementations, tant terrestres qu’aériennes, restent à mettre en place pour ces véhicules d’exception.

L’entreprise souligne que la vitesse maximale en mode vol est limitée et que La Model A est principalement conçue pour décoller dans un environnement urbain, notamment lors de situations de congestion routière. Bien que le design final de cette voiture du futur ne soit pas encore révélé, les démonstrations publiques devraient se dérouler dans un avenir proche.

En conclusion, la voiture volante devient une réalité tangible. Plus qu’une simple vision de science-fiction, elle se prépare à envahir nos cieux et à offrir une nouvelle dimension à la mobilité urbaine. Bien qu’elle puisse sembler inaccessible pour le moment, l’avenir promet des avancées qui pourraient bien rendre ce mode de transport futuriste plus abordable et accessible à tous.