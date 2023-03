Qu’est ce que Bazooka Shopping ? : Un plugin d’affiliation ou Obfuscation de lien SEO

Vous avez un site, vous voulez faire de l’argent avec les articles qui réalisent du trafic ? alors ce qui suit est pour vous ; j’ai rentabilisé mon achat en 3 jours ! vous pourrez voir l’utilisation du service sur le site de la La Revue Tech sur des pages “PRODUITS”

Bazooka Shopping : Générer des revenus ?

Bazooka est un plugin d’affichage de produits d’affiliation. Le but est simple : pouvoir afficher de manière simple les produits de marketPlaces telles que Amazon ou Kelkoo et toucher des commissions pour chaque produit vendu par l’intermédiaire de votre site.

Qu’est ce qu’il faut pour faire tourner Bazooka ?

Tout simplement un site sous WordPress dejé installé et qui réalise du trafic. Une fois cette étape faite, Bazooka pourra fonctionner de façons complémentaires et distinctes à la fois en ajoutant le short code ou la fonction automatique sur vos articles ou pages.

Mode Bazooka shortcode :

vous placez votre encart publicitaire où vous le souhaitez dans votre contenu. Vous choisissez exactement quel type d’affichage vous souhaitez pour votre encart publicitaire, quel type de produit vous souhaitez afficher.

Mode Bazooka semi auto :

Ici, le but est de donner un mot clé a votre page. Le plugin ira chercher les meilleurs produits en relation avec ce mot clé et affichera les encarts publicitaires correspondants au dessus et/ou en dessous de votre article ou page.

Le mode FULL automatique :

Ce troisième mode de fonctionnement est le moins ciblé mais également le moins chronophage.

Vous réglez Bazooka une seule fois en le réglant pour qu’il affiche des encarts publicitaires au dessus et/ou en dessous de vos articles et/ou vos pages et c’est tout.

Bazooka prendra le titre de votre publication et ira chercher sur les marketPlaces les produits qui correspondent le mieux à celui ci.

Bien entendu, pour rendre la recherche plus pertinente, Bazooka Shopping dispose d’une liste de stopWords pour filtrer la recherche afin de ne pas prendre de mots parasites. La liste des stopWords est administrable afin que vous puissiez la configurer à vos besoins spécifiques.

L’affichage des encarts publicitaires

En terme d’affichages, vous disposez de 3 modèles principaux, déclinés eux sous thèmes afin de pouvoir varier les plaisirs. Vous disposez donc d’un template sous forme de grille, sous forme de lignes ou sous forme de tableau (vous pouvez voir les différents modèles d’affichage ici : https://bazooka.tech/templates-bazooka-shopping/

Afficher les produits de toutes les plateformes d’affiliation

De plus, comme Bazooka ne dispose en automatique que des plateformes Amazon et Kelkoo, nous avons incorporé une autre fonctionnalité qui vous permet d’étendre ses possibilités en terme d’affiliation : le bazooka product.

Vous ne trouvez pas sur Amazon ou kelkoo les produits que ovus souhaiteriez mettre en avant ? Avec Bazooka Products, vous pouvez ajouter vos propres produits. Ainsi, si ovus êtes affiliés chez Darty, chez Sephora ou chez banggood, vous pouvez directement ajouter les produits de votre choix et ainsi garder la main sur l’affichage des produits de Bazooka.

Au final, Bazooka vous permet juste de devenir une interface « sexy » pour afficher ce que vous souhaitez.

Et pour couronner le tout, la solution bazooka a été pensée afin de pouvoir contourner les blocages des bloqueurs de publicités sur différents aspects. Ainsi, vos encarts publicitaires s’affichent tout le temps et les liens externes sont indétectables par les bloqueurs de pub et les moteurs de recherche.

Utiliser le plugin Bazooka Shopping en 3 étapes :

Installez sur WordPress Téléchargez l’extension WordPress et activez-la sur votre site.

Ajoutez vos clés API Amazon, Cdiscount, Kelkoo, Awin, eBay, insérez votre clé API de partenaire et choisissez l’apparence de vos annonces.

Terminé ! Ça y est, tous vos articles vont proposer des annonces thématisées de votre partenaire !

Avantage : Obfuscation de lien SEO ?

Obfusquer des liens est une pratique qui permet d’améliorer le référencement de votre site web en cachant certains liens aux robots des moteurs de recherche et en les exposant plutôt aux visiteurs humains. Elle consiste à déguiser un lien afin de le rendre difficile à interpréter par les moteurs de recherche. Lorsqu’un visiteur clique sur un lien Obfusqué, il est dirigé vers la destination prévue .

Obfusquer des liens peut être utilisé pour améliorer la qualité du profil de liens d’un site web et rendre plus difficile la détection par les algorithmes des moteurs de recherche du bourrage de mots-clés ou des liens non naturels. En outre, Obfusquer des liens peut contribuer à augmenter le classement des pages et à améliorer le classement organique dans les moteurs de recherche.

Qu’est ce que l’affiliation sur internet ?

Le marketing d’affiliation est un type de marketing basé sur la performance dans lequel une entreprise récompense un ou plusieurs affiliés pour chaque visiteur ou client attiré par les propres efforts de marketing de l’affilié. Les affiliés gagnent de l’argent par le biais de commissions sur les ventes qu’ils génèrent.

Ce type de marketing est populaire parce qu’il constitue une incitation à la fois pour l’annonceur et pour l’affilié, ce qui permet de stimuler les ventes et d’augmenter les revenus. Les affiliés les plus performants utilisent une combinaison de techniques, telles que le marketing de contenu, la promotion sur les médias sociaux, l’optimisation des moteurs de recherche (SEO), les campagnes d’e-mailing et bien d’autres encore.

Il existe de nombreux types de programmes d’affiliation, il est donc important de faire des recherches afin de trouver celui qui correspond le mieux à votre activité