Astuces pour un barbecue original et pas cher pour étonner ses invités

Profitez de délicieuses viandes et légumes grillés au barbecue avec le Marcel Original de Aluvy Design. Une conception intuitive au service du goût Pensé aussi bien pour les jardins que pour les espaces plus réduits comme les terrasses et les balcons, le barbecue Marcel Original d'Aluvy Design vous offre des dimensions compactes et d'une conception maline pour optimiser l'espace et vous servir durablement ! Côté design, Aluvy Design a doté son barbecue Marcel Original d' un look lisse et élégant, ainsi que d'une couleur jaune vif qui plaira aux amateurs de design et de performance. Une conception en acier inoxydable confère au Marcel Original une durabilité à l'épreuve du temps et un fini moderne et chic qui réhausse encore plus sa performance. C'est l'appareil idéal de tous vos repas en extérieur ! Une cuisson parfaite chaque jour Grâce à sa technologie au charbon de bois et à son bac à cendres, le barbecue Marcel Original d'Aluvy Design vous offre une variété de cuissons infinie ainsi qu'une performance inégalée. Libérez toutes les possibilités de votre barbecue Marcel Original grâce à une surface de cuisson totale de 3100 cm2 entre ses grilles en inox et sa plancha, pour une diffusion optimale de la chaleur ! Idéal pour une utilisation quotidienne ou pour régaler votre entourage lors d'une grande occasion, le barbecue à gaz Marcel Original libère toute la puissance des appareils Aluvy Design pour votre cuisson, avec une technologie au charbon de bois ultra-efficace. Les grilles de l'appareil sont en inox et lavables aisément, tandis que ses pieds réglables et ses poignées vous permettent de le poser sur toutes les surfaces.