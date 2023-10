Bye-bye port Lightning | Audio Spatial sur les AirPods Pro 2 USB-C : La révolution sonore d’Apple.

Tout ce que vous devriez savoir sur les nouveaux AirPods Pro 2 USB-C

Adieu au port Lightning, bonjour à l’ère de l’USB-C avec les AirPods Pro 2

Après l’annonce officielle lors de la keynote d’Apple le 12 septembre dernier, les AirPods Pro 2 équipés d’un port USB-C sont maintenant disponibles. La firme de Cupertino a ainsi respecté l’exigence de l’Union européenne qui impose la présence d’un port USB-C sur tous les smartphones, tablettes, casques et autres produits high-tech vendus sur le marché européen à partir de 2024.

Les principales caractéristiques des AirPods Pro 2 USB-C :

Excellentes performances sonores

Réduction de bruit véritablement efficace

Bonne restitution du Dolby Atmos grâce à l’Audio Spatial

Des écouteurs résistants aux éclaboussures et à la poussière pour un usage quotidien

Les AirPods Pro 2 bénéficient également d’une certification IPX4, ce qui leur confère une résistance aux éclaboussures, à la sueur et à la poussière. Quant aux fameuses embouts en silicone, contrairement aux AirPods classiques, ils permettent une très bonne isolation passive, pratique pour profiter pleinement de la réduction de bruit active.

En parlant de cette technologie spécifique offerte par les AirPods Pro 2, elle est tout simplement impressionnante grâce notamment aux performances de la puce H2.

L’Audio Spatial : un véritable atout

Les AirPods Pro 2 se distinguent également par leurs performances audio. Quant à leur autonomie, avec l’ANC (Active Noise Cancellation) et l’Audio Spatial activés, ils offrent un peu plus de 5 heures d’utilisation et jusqu’à 6 heures en mode musique stéréo. Vous pouvez également recharger le boîtier à partir de la batterie de l’iPhone en les connectant avec un câble USB-C vers USB-C.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet des AirPods Pro 2 Lightning, disposant des mêmes caractéristiques techniques. Si vous souhaitez découvrir d’autres options à comparer avec les AirPods Pro 2, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs écouteurs Bluetooth du moment. Il sera possible d’écouter de la musique en format lossless entre le Vision Pro et les nouveaux AirPods Pro 2, mais pas avec les anciens AirPods Pro 2 vendus avec un boîtier Lightning.

AirPods Pro 2 et Vision Pro : une compatibilité améliorée grâce à la puce H2

Si cette histoire est décevante, voire frustrante, pour les propriétaires d’AirPods Pro 2 Lightning – ils ne pourront pas écouter de musiques lossless avec le casque de réalité mixte – Apple a finalement éclairci la situation. Eric Treski, directeur marketing produit, et Ron Huang, vice-président de la connectivité, ont expliqué au YouTuber Brian Tong que la puce H2 présente dans les écouteurs et le Vision Pro fonctionne sur la bande de fréquence 5GHz.

Cette puce sert de véritable cerveau ; elle gère la réduction de bruit pour les AirPods, assure la meilleure restitution musicale possible et permet également des fonctionnalités telles que l’audio adaptatif et la détection de conversation – innovations introduites avec iOS 17. Alors que la communication sera toujours possible avec Vision Pro, les deux appareils – écouteurs d’un côté et casque de l’autre – doivent être sur la même bande de fréquence, en l’occurrence 5GHz.

Malheureusement, les deux dirigeants de Apple n’entrent pas dans les détails à ce sujet, mais on peut supposer qu’avec ses capacités de multiplexage et sa vitesse de transfert de données plus rapide, la 5GHz permet une meilleure qualité de transmission pour un volume de données plus important. Cela ne réconforte peut-être pas les propriétaires d’AirPods Pro 2 Lightning et ne explique pas pourquoi Apple n’a pas profité de cette occasion pour lancer des AirPods Pro 3.