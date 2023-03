Renouveler sa garde-robe avec les tendances de cet été 2023

Tendances de cette saison d’été 2023

L’été reste la saison idéale pour profiter du plein air, pour sortir entre amis, et partager toutes sortes d’activités.

Que ce soit pour passer du temps à la plage ou pour profiter d’une soirée conviviale dehors, l’objectif en été est d’arborer des vêtements alliant confort, élégance et légèreté.

Les tendances en matière de style se suivent, avec leurs particularités et leurs éléments forts. Voici notre point sur les tendances à épouser cet été pour une garde-robe convenablement fournie.

Des t-shirts pour toutes les occasions

Le t-shirt reste un classique qu’il est difficile de dissocier de la saison estivale. Ce vêtement léger se distingue par sa grande simplicité en règle générale, mais il peut parfois être un moyen tout à fait indiqué pour faire montre de votre sens du style et de l’élégance.

Le choix des couleurs, des coutures, du type de col ou encore des imprimés peut vous aider à faire passer très exactement le message que vous souhaitez. Un bon tee shirt homme personnalisé peut par exemple être le vêtement parfait à offrir, pour agrémenter la garde-robe d’un proche. Il n’existe pas de limites aux possibilités offertes par cet incontournable du style d’aujourd’hui.

Sous une légère veste pour un style plus formel, au-dessus d’un pantalon ou encore pour l’association parfaite avec un jean décontracté, votre tee-shirt homme possèdera toutes les caractéristiques que vous souhaitez lui donner pour un été dans l’air du temps. Vous pouvez vous aider avec le guide ultime du t shirt pour homme pour dénicher le modèle parfait en ce qui concerne la coupe, les coutures, ou encore la matière.

Le costume

Pour l’été 2023, le costume décontracté occupe une bonne place dans la garde-robe masculine idéale. Il est aujourd’hui largement courant de miser sur ces alternatives au modèle formel et classique du pantalon et du haut strict.

Votre costume s’accompagne volontiers d’un beau short dans sa version décontractée, ou même d’un simple bermuda. Le costume prend dans tous les cas des allures très relax avec les textiles légers et souples qui sont privilégiés.

Si vous craquez pour un pantalon, il devra être ample pour représenter comme il se doit les styles les plus aimés de cette saison de l’année. Enfin, il peut être aussi intéressant de miser sur un costume que l’on arborera torse nu que de le mettre par-dessus un beau tee-shirt.

La veste en jean pour homme

La veste en jean fait son grand retour sur les podiums et les défilés de mode pour cette saison estivale. Il est très courant de risquer le look total pour de véritables réussites. Un pantalon jean associé à une veste dans la même matière peut avoir un effet tout à fait remarquable. Bien sûr, la veste en denim s’associe avec des pantalons simples, ou même avec un cargo.

Les joggings

Dans les tendances hommes actuelles, le jogging fait indiscutablement partie des éléments à avoir dans une garde-robe complète. Comme tous les vêtements qui s’inspirent de l’univers du sport, cette tenue rencontre un franc succès auprès de toutes les générations. Les plus grandes marques s’en accaparent pour proposer des vêtements qui se portent avec autant de plaisir dans le cocon de son domicile, aussi bien que pour des sorties en ville.

En fait, le jogging est de plus en plus porté en association avec des éléments qui ne touchent pas à l’univers sportif. Une veste de costume, un manteau, ou même un blouson : il ne tient qu’à vous de surprendre avec un style personnalisé. Le caractère pratique et la grande liberté associée au jogging sont ainsi des atouts auxquels il est possible de cumuler une dimension un peu plus apprêtée avec le bon choix de vêtements au-dessus.

Le pantalon cargo

Si ce vêtement est sans doute dans la plupart des dressings des hommes dans la tendance, il ne s’agit en réalité pas d’une mode récente. Ce pantalon confortable qui nous vient de l’univers de l’armée est un choix confortable qui peut conjuguer style et esthétique. Avec les grandes poches ménagées sur les cuisses, le pantalon cargo vous donne un air dynamique qui ne contredit en rien la notion de style.

Le débardeur

Pour de nombreux hommes sans complexe, le tee-shirt laisse facilement sa place à des débardeurs conçus dans les styles et les tissus les plus variés. Cousu dans du polyester ou dans du coton par exemple, ce vêtement qui vous permet d’exposer bras et épaules souligne votre masculinité en mettant en avant un côté relax et détendu.

Les jeans déchirés

Le denim reste un classique difficile à détrôner. Ce vêtement qui peut nous accompagner en réalité toutes les saisons revêt un charme particulier lorsqu’il est savamment « déchiré ». Loin de certains extrêmes du jean destroy, un bon jean délavé et taillé convenablement au niveau de l’avant offre des rendus uniques qui passent difficilement inaperçus. Certaines marques excellent dans l’art de créer ces déchirures caractéristiques avec de la broderie très élaborée, sans nuire à la solidité du vêtement, et sans risquer la faute de goût.

Le sarong

Ce long tissu qui s’attache à la taille comme on le fait avec les paréos est de plus en plus dans la tendance au masculin. Le sarong prend des allures de jupes sans structure précise, et les créateurs donnent libre cours à leur imagination pour offrir le confort souhaité sans négliger la dimension design et du style. Le sarong est proposé pour tous les goûts et peut même s’accompagner de ceintures particulièrement voyantes. Un beau sarong aux imprimés fleuris qui se porte sous une veste peut représenter l’apogée du style actuel pendant la saison estivale prochaine.

Les shorts en cuir

Les shorts en cuir sont peut-être une des nouveautés au-devant de la scène pour ce qui concerne la garde-robe masculine. Avec des airs de simple culotte ou agrémentés de zips au design bien voyant, les shorts en cuir sont une invitation à arborer un style relax et confortable. Rien ne vous empêche d’agrémenter cet élément de bottes stylées, d’un blaser ou d’une belle veste dans les tons sombres pour un rendu élégant.