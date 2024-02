Une révolution dans les halls d’accueil d’entreprise

Ce que vous devez retenir :

La Borne LILA© redéfinit les normes de l’accueil en entreprise en fusionnant technologie de pointe et besoins spécifiques du marché.

Elle apporte la révolution digitale dans l’accueil en entreprise, combinant personnalisation sur mesure et fluidité pour les opérations répétitives.

La borne offre des fonctionnalités allant de l’orientation des visiteurs à la réception sécurisée des colis grâce à l’intelligence artificielle.

Développée par BELIEVE IT, elle résulte d’une collaboration avec diverses entreprises de la tech montpelliéraine, offrant une solution innovante pour l’accueil en entreprise.

Un allié digital pour l’accueil des visiteurs

La Borne LILA© apporte la révolution digitale dans le domaine de l’accueil en entreprise. Conçue pour répondre aux exigences croissantes des clients (horaires, qualité de services…), elle permet de concilier la personnalisation d’un accueil sur mesure réalisé au comptoir, avec la demande de fluidité pour des opérations répétitives.

« 2024 marque l’accélération de la commercialisation de la borne LILA©. Elle est aujourd’hui intégrée à des propositions globales de déménagement ou de réaménagement consécutifs aux nouvelles pratiques de flex office, avec reconception de la fonction Accueil », explique Alex Michel, CEO de BELIEVE IT

LILA© offre une gamme de fonctionnalités, allant de l’orientation des visiteurs à la réception sécurisée des colis.

Basée sur le machine learning, elle s’occupe des tâches répétitives, libérant ainsi le temps des agents d’accueil pour des tâches plus stratégiques.

A savoir : La Borne d’accueil LILA© offre une solution High tech, qui redéfinit les normes en matière d’accueil en entreprise. Fruit d’une collaboration entre différentes expertises locales montpellieraines, elle réalise la fusion entre technologie de pointe et besoins spécifiques du marché.

« L’accueil joue un rôle essentiel en créant la première impression et en établissant le ton pour toute interaction future. Bien au-delà de sa simple mission de guider les visiteurs, l’accueil devient une vitrine de l’identité et de la culture de l’entreprise. Il sert de point de contact initial, où l’efficacité et la convivialité se rencontrent », confirme l’expert, Frédéric Chareyre, chez AB-STRUCTURES, qui intègre la borne à ses projets d’aménagement.

LILA© peut prendre le relais pour la réception des colis, la mise en relation avec un accueil déporté à distance, etc

Sans remplacer l’accueil humain, le dispositif automatique, à base de machine learning, fluidifie les entrées, en prenant en charge des tâches répétitives consommatrices de temps pour les agents de l’accueil : orientation vers les étages, mise en relation avec les occupants des bureaux, récupération de colis…

Grâce à son design élégant et à ses capacités de personnalisation, elle incarne l’évolution vers un accueil digital.

Une innovation issue d’un processus vertueux de collaboration

La borne LILA est développée et commercialisée par la société Montpelliéraine BELIEVE IT. Spécialisée dans l’ingénierie logicielle, Believe It accompagne les entreprises dans la conception et le développement de produits digitaux. Elle a conçu LILA, au sein de sa R&D, et lui a fait profité de collaborations avec toute une série d’entreprises de la tech montpelliéraine.

« Nous avons conçu une solution très innovante, un concentré de technologies, qui répond précisément aux demandes du marché de l’Accueil en entreprises. Le développement de la solution repose sur une addition d’expertises métiers que nous avons trouvées localement, dans notre riche écosystème montpelliérain : l’Agence d’hôtesses et d’hôtes L.M.P. nous a aidé à cartographier les besoins du marché, l’Ecole Objectif 3D, à créer les interfaces de dialogue en images de synthèse. KIMCORP Toulouse a conçu sur-mesure le totem et CELECTRON, sous-traitant aéronautique, prend en charge l’assemblage de toute l’électronique embarquée dans la solution », explique Alex MICHEL, CEO de l’Entreprise de Services Numériques BELIEVE IT et par ailleurs, associé de l’entreprise SHARVY.

A propos de BELIEVE IT

Spécialisée dans l’ingénierie logicielle, Believe It accompagne les entreprises dans la conception et le développement de produits digitaux. Lorsque la compétence ou la technicité font défaut, Believe It apporte son expertise et complète les équipes R&D le temps du pic de charge lors d’un projet. ESN innovante, Believe It a développé son propre pôle de Recherche & Développement (Brain-New), afin d’apporter aux entreprises son expertise technique et les technologies avant-gardistes à leur projet R&D externalisé.

Believe It initie, développe, et finance également ses propres projets innovants, dont le site La Minute verte, l’application Sharvy.

Le CEO de BELIEVE IT est adhérent du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise, un lieu d’échanges et de partage qui permet de développer son entreprise avec bienveillance