Comment se protéger d’une injection SQL sur WordPress ?

Une injection SQL est une forme de cyberattaque qui tire sa source des failles de sécurité d’un système de gestion de bases de données.

Le but recherché par les hackers est d’exécuter des requêtes SQL malveillantes dans la base de données du site en question.

Cyber-attaque fréquente, il existe néanmoins des méthodes pour éviter les injections SQL sur WordPress.

Qu’est-ce qu’une injection SQL ?

L’injection SQL est une technique utilisée par les pirates informatiques pour intégrer des commandes malveillantes à une requête SQL (Structured Query Language), afin d’accéder ou de modifier les données d’une base de données.

Ces commandes, la plupart introduites dans un champ de saisie d’un formulaire, dans une URL, permettent au pirate d’accéder à la BDD (base de données) et de causer des dommages considérables au site web ciblé.

Destruction de données, fuite d’informations confidentielles ou encore prise de contrôle de la base SQL, les possibilités pour l’attaquant sont grandes et non sans risques.

Découverte en 1998, l’injection SQL ou faille SQLi est encore aujourd’hui une des attaques les plus fréquentes. Même si les sites WordPress sont parfaitement de sécuriser contre ce genre d’actions, le niveau de vulnérabilité de votre système n’est pas de 0 !

Les injections SQL sont bien connues des utilisateurs malveillants et personne n’est à l’abri ! Pour se protéger des différentes injections (par union SQL ; stacked querie ; injection aveugle…), plusieurs mesures doivent être prises.

1. Pour vous protéger d’une injection SQL sur WordPress, bloquez les mots-clés SQL utilisés pour les attaques

Les hackers utilisent un certain nombre de mots-clés pour réaliser les injections SQL malveillantes sur WordPress. Pour réduire ces différentes attaques basées sur l’utilisation de mots-clés spécifique, il vous suffit de les bloquer.

Notez que vous ne pouvez utiliser cette solution que si votre site web est déployé sur un serveur Apache.

Pour réaliser les différents réglages, vous devez insérer quelques lignes de codes dans votre fichier .htaccess sur WordPress. Vous trouverez le code ci-dessus.

RewriteCond %{QUERY_STRING} [^a-z]

(declare¦char¦set¦cast¦convert¦delete¦drop¦exec¦insert¦meta¦script¦select¦truncate¦update)[^a-z] [NC]

RewriteRule (.*) – [F]

Une fois les différents réglages effectués, toute attaque par injection SQL incluant ces mots-clés redirigera le hacker vers une erreur 404.

Cependant, il existe un inconvénient avec cette mesure de sécurité : votre serveur Apache vous affichera la même erreur 404 lorsque votre URL contiendra ces mots-clés concernés.

2. Vérifiez les configurations du serveur

Saviez-vous que l’environnement d’hébergement de votre site web peut jouer un rôle important dans la protection contre une injection SQL ? En fait, WordPress est déployé avec de nombreux fichiers qui interagissent à des niveaux différents afin de livrer le contenu.

À titre d’exemple, WordPress communique du côté serveur grâce au langage PHP (Hypertext Preprocessor). Pour éviter une attaque et protéger efficacement votre site web, assurez-vous d’avoir la dernière version de PHP dans le but d’éviter les injections SQL sur le CMS.

PHP dispose de ses propres composantes dont la configuration ne permet aucune faille de sécurité. En faisant une mise à jour régulière de vos fichiers, vous renforcez votre sécurité et diminuez le risque de hack.

En outre, veuillez utiliser des fonctions normales et reconnues chaque fois que vous communiquez avec votre base de données via PHP. Elles sont testées et déclarées sécurisées contre toutes les attaques par injection SQL sur WordPress.

3. Faites usage de requêtes paramétrables pour éviter une injection SQL sur WordPress

Les requêtes paramétrables ou préparées vous seront d’une aide précieuse pour échapper aux attaques par injections SQL sur WordPress.

Il s’agit d’un processus dans lequel vous devez différer la séquence d’exécution de requêtes en deux temps : la préparation et l’exécution proprement dite.

Au cours de la phase de préparation, l’utilisateur doit envoyer un template de requête à la base de données.

Ensuite, vous assistez à une analyse de la syntaxe et à une initialisation de ressources internes pour une utilisation ultérieure.

Suite à ces deux étapes, vous avez la phase d’exécution proprement dite. À ce niveau, le développeur lie les valeurs de paramètres et les transmet au serveur de la base de données. Il crée une requête à partir du fichier template. Il fait ensuite appel aux ressources initialement préparées afin d’exécuter votre requête.

Avec tout ce processus, les hackers éprouveront de grandes difficultés à lire facilement vos requêtes et à les utiliser pour réaliser des actes malveillants, notamment pirater votre environnement WordPress.

4. Sécurisez WordPress avec une bonne configuration

Il est indispensable de mettre à jour WordPress lorsqu’une nouvelle version est publiée.

En fait, l’application de base de ce CMS est sécurisée contre les erreurs courantes.

Les rapports de bogues corrigés de WordPress sont accessibles sur le site du logiciel open source.

Ainsi, vous pouvez lire ces informations au même titre que les hackers.

Si vous utilisez un logiciel ancien, ces pirates peuvent vous attaquer.

C’est pour cela qu’il est important de mettre régulièrement à jour votre CMS.

5. En cas d’attaque par injection SQL, faites appel à un expert pour sécuriser votre site

Pour sécuriser votre site internet, diminuer sa vulnérabilité, le protéger de futures attaques et éviter de perdre des données confidentielles, l’intervention d’un expert en cybersécurité WordPress est nécessaire.

Au-delà de prendre un ensemble de mesures techniques pour contrer l’injection, il vous conseille et vous recommande tout un ensemble d’actions accessibles pour préserver votre site contre des attaques potentielles.

Votre site web subit une attaque SQL ? Melwynn Rodriguez, consultant SEO basé à Nantes vous propose ses services à la carte en fonction des difficultés du hack.

Expert reconnu dans son domaine et spécialiste WordPress, Melwynn vous assiste, vous conseille et intervient sur les problèmes de hack liés à votre code, aux requêtes SQL, à vos plugins, etc.

Subir une cyber-attaque sur un site WP est courant et personne n’est protégé ! Un plugin qui n’est pas mis à jour, une backdoor ou un accès à votre code source et voilà votre site infesté. Que ce soit par précaution ou pour une urgence, contactez un expert capable de vous apporter une solution concrète et durable.

