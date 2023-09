OMG! Mark Gurman dévoile ses impressions incroyables sur l’iPhone 15 Pro Max – ça va vous étonner !

Mark Gurman, célèbre analyste tech, nous éclaire sur les nouveautés du dernier smartphone d’Apple, l’iPhone 15 Pro Max. Allons-y pour une visite guidée – avec humour et curiosité – des principales améliorations et fonctionnalités qui ont retenu son attention. Chaussez vos lunettes et préparez-vous à explorer les détails de ce bijou technologique !

Un design en trompe-l’œil !

À première vue, l’iPhone 15 Pro Max ressemble à s’y méprendre à son prédécesseur. Mais Gurman souligne tout de même une nouveauté : l’utilisation d’un cadre en titane, rendant le téléphone plus léger et luxueux. Les soucis d’empreintes digitales sur le cadre ? Bah, ce n’est rien comparé à l’amélioration apportée face à l’acier inoxydable brillant des modèles précédents. Et puis, entre nous, qui n’aime pas montrer qu’on a des doigts ?

Quand l’ergonomie rime avec harmonie

En parlant de confort, notre cher analyste se réjouit des bords plus doux et arrondis de l’iPhone 15 Pro Max – parce qu’un téléphone c’est comme un galet, ça doit tenir dans la main ! Cette ergonomie améliorée est particulièrement appréciable compte tenu de la taille imposante de la bête. Et les bordures plus fines ? Eh bien, elles font passer les anciennes pour un jean taille haute des années 90.

Le bouton Action, la star multitâche du cru

D’après Gurman, LE grand changement réside dans l’apparition d’un mystérieux bouton Action, remplaçant l’interrupteur silencieux sur le côté. Avec lui, c’est un peu Noël avant l’heure – vous pouvez choisir (et changer) les fonctions à volonté : lancer l’appareil photo, activer le mode Focus, démarrer un enregistrement vocal, et peut-être même commander un café ? Aussi intuitif que les bonnes vieilles toupies d’antan, ce bouton convient même à ceux qui ne maîtrisent pas encore totalement l’application “Raccourcis”.

Un pas de plus vers la perfection ?

Attention toutefois : cette innovation n’est pas sans questionnement pour notre cher analyste. Il imagine le bouton Action comme une baguette magique multifonctions, dépendant du nombre de clics, de l’heure, du lieu, du mode Focus actif, de la météo, de l’humeur… Bref, de quoi offrir à l’utilisateur une expérience encore plus personnalisée. Et vous, vous choisiriez quelle couleur pour votre baguette ?

Un coup d’œil aux avancées techniques

Revenons aux faits marquants de cette édition : l’iPhone 15 Pro Max brille notamment par ses mises à jour autour du processeur et des performances du système de caméra. Gurman évoque de petits gains en vitesse (à peine perceptibles sans une loupe), mais souligne le potentiel des améliorations apportées à la partie graphique avec l’arrivée de nouveaux jeux. De quoi ravir les fans de Tetris et autres Fruit Ninja !

Le roi de la photo et l’adieu au Lightning ?

Côté caméra, notre expert a été séduit par le mode zoom 5x du Pro Max et les progrès réalisés en mode Portrait. Ce dernier pourrait d’ailleurs faire son apparition sur les modèles Pro actuels grâce à la mise à jour iOS 17. Quant au passage tant attendu à l’USB-C, Gurman a apprécié ne plus avoir à jongler entre plusieurs câbles pour charger ses différents appareils, mais concède volontiers qu’il ne s’agit pas là d’une révolution. Faisons le deuil de notre ancien port Lightning…

FAQ : Vous vous posez des questions ? Nous aussi !