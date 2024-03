Volkswagen révèle sa nouvelle cardle “T-Cross”, dynamique et compétitive : le petit SUV qui va épater les grands avec des couleurs originales.

Le marché des SUV voit naître chaque année de nouveaux modèles et concurrents toujours aussi dynamiques et compétitifs. Cette fois-ci, c’est au tour de Volkswagen de révéler sa nouvelle cardle “T-Cross”, un petit bijou coloré et audacieux qui ne manquera pas de faire parler de lui. Voici notre essai approfondi de ce véhicule peu commun.

Ce que vous devez retenir de l’Essai du Nouveau T-Cross :

Le Volkswagen T-Cross se distingue par un design extérieur osé et des couleurs originales.

Offre deux motorisations, dont une 1.0 litre de 115 ch, alliant dynamisme et économie de carburant.

Intérieur convivial et bien équipé, avec de nombreuses aides à la conduite et un avantage client sur la série spéciale “VW Edition”.

Un design extérieur osé et attrayant

La première chose qui saute aux yeux concernant le T-Cross est l’originalité de ses couleurs. Volkswagen a décidé de sortir des sentiers battus en proposant trois nouvelles teintes gratuites pour cette gamme : bleu clair, rouge royal et jaune raisin, comme sur notre modèle d’essai. Ces choix audacieux viennent renforcer le caractère du véhicule et lui permettent de se distinguer face à ses concurrents.

En termes d’esthétique, plusieurs éléments ont été retravaillés pour donner un look plus moderne et expressif à ce petit SUV. Sa face avant présente une grille en nid d’abeille tandis que l’arrière affiche des feux redessinés. L’ensemble offre ainsi un style harmonieux et cohérent.

Des motorisations adaptées à tous les types de conducteurs

Sous le capot du nouveau T-Cross, on retrouve un choix de deux moteurs intéressants. Le bloc 1.5 TSI développe 150 chevaux, assurant une conduite dynamique et performante. Cependant, notre essai s’est concentré sur la version équipée du moteur 1.0 litre de 115 ch couplé à une boîte DSG.

Malgré sa petite taille, cette motorisation se révèle efficace et économe en carburant. Lors de notre parcours d’essai sur les routes héraultaises, nous avons apprécié l’agilité et le dynamisme du T-Cross dans les virages, même lorsque nous l’avons poussé hors de sa zone de confort. Après près de 200 kilomètres parcourus, la consommation est restée modeste, autour de 6,5l/100km.

Un intérieur convivial et bien équipé

Au-delà de son apparence extérieure, le nouveau T-Cross offre également un espace intérieur agréable et fonctionnel. Les sièges permettent aux passagers de voyager confortablement, tandis que les différents rangements et espaces de stockage rendent la vie à bord plus facile.

Concernant l’équipement, Volkswagen a misé sur la connectivité et les aides à la conduite :

Écran tactile couleur 8 pouces

Régulateur de vitesse adaptatif

Système de navigation intégré

Assistant au maintien de la voie

Caméra de recul

…

Enfin, le constructeur allemand profite du lancement du T-Cross pour proposer une série spéciale baptisée “VW Edition”, offrant un avantage client de 2 200 € pour un prix de départ fixé à 25 790 € ou 259 €/mois en location.

Nos impressions finales sur le Volkswagen T-Cross

Le design extérieur et les choix de couleurs osés du T-Cross sont sans nul doute ses premiers atouts face à la forte concurrence du marché des SUV. Les performances et l’économie de carburant sont également satisfaisantes, aussi bien avec le moteur 1.5 TSI que le bloc 1.0 litre, qui se montre étonnement vif en conduite.

L’intérieur est quant à lui agréable et bien équipé, facilitant le quotidien des conducteurs et passagers malgré un espace assez réduit selon les normes du segment. La série spéciale VW Edition représente un bonus non négligeable pour ceux qui souhaiteraient craquer pour ce petit SUV audacieux et attachant.

En somme, notre expérience au volant de cette Nouveau T-Cross était réussi. Il s’agit d’un véhicule plein de charme qui saura, sans aucun doute, trouver son public auprès des amateurs de petites dimensions et de personnalisation originale.