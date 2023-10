Citroën dévoile l’ë-C3, un véhicule électrique abordable pour concurrencer Renault et VW à moins de 25 000 euros

Citroën dévoile l’ë-C3, un véhicule électrique abordable pour concurrencer Renault et VW

Le premier véhicule électrique Stellantis à moins de 25 000 euros

La marque aux chevrons sera la première du groupe Stellantis à présenter un véhicule électrique dont le prix sera inférieur à 25 000 euros. Il s’agit d’une variante de son modèle C3, baptisée ë-C3, dont la sortie est prévue en 2024 et dont l’annonce officielle est attendue en octobre. La marque française a décidé de lever le voile sur ses ambitions les plus importantes pour les mois à venir.

Une Citroën électrique à moins de 20 000 euros après aides

Le défi de Citroën avec ce projet consiste à concrétiser certaines des ambitions dévoilées avec le concept Oli tout en réduisant les coûts de fabrication pour diminuer le prix final. La voiture électrique « citadine » Citroën, bien qu’elle repose sur une version allégée de la plateforme CMP, ira au-delà de son homologue asiatique en termes d’équipement et de performances. Une fois les incitations gouvernementales appliquées, le prix pourrait passer sous la barre des 20 000 euros. À ce tarif, elle disposera évidemment de caractéristiques basiques mais même en entrée de gamme, elle vise une bonne autonomie.

Une redoutable concurrente pour la R5 Electrique et l’ID.2 de VW

Pour mesurer l’enjeu de la tâche de Citroën et comprendre ce que représente une ë-C3 à moins de 25 000 euros, il suffit d’examiner l’offre actuelle de Stellantis. Parmi les véhicules électriques les moins chers du groupe Stellantis se trouvent les modèles e-208 et Corsa e, dont le prix dépasse 30 000 euros. L’arrivée d’un modèle aussi abordable doit être comparée aux futurs R5 Electric de Renault et ID.2 de Volkswagen, qui devraient avoir un prix de base également inférieur à 25 000 euros.

Les ambitions de Stellantis sur le marché des VE abordables

L’ë-C3 prouve non seulement que Stellantis n’a pas l’intention de prendre du retard sur ce marché, mais qu’elle compte bien rivaliser directement avec ces deux concurrents majeurs. Ainsi, le groupe souhaite proposer des solutions abordables pour convaincre toujours plus d’automobilistes de passer à l’électrique. Le succès de ce challenge pourrait être déterminant dans la course à la démocratisation des véhicules électriques en Europe et ailleurs.

Des caractéristiques techniques encore tenues secrètes

Si la marque française a livré quelques informations sur son futur modèle électrique low-cost, les détails techniques sont encore gardés sous silence. Nul doute que les semaines et mois à venir seront l’occasion d’en savoir davantage sur les performances attendues de cette voiture. Il est toutefois probable que son autonomie, sa puissance et ses équipements seront optimisés pour offrir un rapport qualité-prix attractif, notamment face aux Renault R5 Electric et Volkswagen ID.2.

Une stratégie soutenue par des politiques incitatives

-Les gouvernements européens poussent à la transition vers les véhicules électriques grâce à des bonus écologiques;

-Des aides à l’achat ont été mises en place pour encourager les particuliers à opter pour ce type de véhicule;

-Ces dispositifs contribuent à rendre les véhicules électriques plus accessibles pour les consommateurs.

En somme, le futur modèle ë-C3 de Citroën s’annonce comme une proposition intéressante sur le marché des véhicules électriques abordables. Il faudra encore patienter quelques mois pour en savoir plus sur ses caractéristiques, mais cette annonce confirme que les gammes d’électriques de Stellantis vont continuer à s’étoffer pour toucher toutes les catégories d’automobilistes.