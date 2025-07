Retour sur les 20 ans du Sport Utility Vehicule Hyundai TUCSON

4.1/5 - (11 votes)

20 ans, 20 ans d’innovation, de technologie. Pour fêter cet événement, le nouveau SUV TUCSON Hybrid s’offre un restylage approfondi.

Le SUV hybride emblématique du constructeur coréen aborde cette nouvelle période avec de nombreux atouts qui vont ravir les habitués de la marque et convertir de nombreux autres automobilistes.

Revue des nouveautés du SUV compact et moderne TUCSON Hybrid !

🚗 Design audacieux et avant-gardiste : Le nouveau TUCSON Hybrid se distingue par son design révolutionnaire, alliant lignes dynamiques, surfaces sculptées, et une signature lumineuse high-tech qui le rend unique.

: Le nouveau TUCSON Hybrid se distingue par son design révolutionnaire, alliant lignes dynamiques, surfaces sculptées, et une signature lumineuse high-tech qui le rend unique. 🔧 Technologies de pointe et connectivité : Équipé d’un double affichage incurvé de 12,3 pouces, le TUCSON propose des services connectés comme Bluelink® et des systèmes de sécurité active, réaffirmant son statut de leader technologique.

: Équipé d’un double affichage incurvé de 12,3 pouces, le TUCSON propose des services connectés comme Bluelink® et des systèmes de sécurité active, réaffirmant son statut de leader technologique. ⚡ Motorisations électrifiées variées : Avec des options hybrides classiques et hybrides rechargeables, ce SUV offre des performances optimisées et une consommation réduite, répondant aux besoins des conducteurs urbains et voyageurs.

: Avec des options hybrides classiques et hybrides rechargeables, ce SUV offre des performances optimisées et une consommation réduite, répondant aux besoins des conducteurs urbains et voyageurs. 🌍 Engagement écologique : Hyundai renforce sa stratégie durable avec des matériaux écoresponsables et des motorisations visant à réduire l’empreinte carbone, en alignement avec les objectifs de mobilité propre

Nouveau TUCSON Hybrid, compagnon idéal de vos aventures

Nouveau TUCSON Hybrid, c’est à la fois un design audacieux et avant-gardiste qui le démarque de ses concurrents et une technologie de pointe qui assure une sécurité et un confort optimal.

Le design révolutionnaire du nouveau SUV TUCSON Hybrid

Le design extérieur de Nouveau TUCSON Hybrid combine élégamment des surfaces sculptées et des lignes dynamiques. Résultat, le SUV se distingue par une allure avant-gardiste et un caractère robuste.

La signature lumineuse inédite et high-tech de Nouveau TUCSON Hybrid marque les esprits. À l’avant, le design en forme « d’aile d’ange » propre au SUV TUCSON intègre des feux de jour élargis. La technologie des demi-miroirs inclus dans la calandre a été optimisée pour offrir une luminosité totale, maximum. À l’arrière, les larges feux LED reprennent la thématique stylistique progressive de la face avant.

Nouveau TUCSON Hybrid est plus grand et spacieux. Son habitacle modulable a été entièrement revu, notamment la planche de bord, la console centrale, le volant et l’accoudoir central. Conçu avec des matériaux premium, il offre un confort et une habitabilité habituellement réservés aux véhicules du segment supérieur.

Des équipements de connectivité et de sécurité à la pointe

L’espace conducteur est équipé d’un nouveau volant et d’un double affichage incurvé de 12,3 pouces comprenant un combiné d’instrumentation et un système d’info-divertissement.

Des équipements de connectivité avancée facilitent votre mobilité au quotidien, comme les services connectés Bluelink® permettant de contrôler le SUV depuis votre smartphone. Le SUV TUCSON Hybrid est aussi doté d’une multitude d’équipements de sécurité active et passive innovants et de systèmes avancés d’aide à la conduite, réaffirmant s’il en était besoin son statut de leader sur le segment.

La gamme la plus étendue de motorisations électrifiées

Le SUV Hyundai TUCSON regroupe la plus vaste gamme de motorisations électrifiées du marché :

– Hybride (version classique) associant le nouveau moteur thermique 1.6 T-GDi de 180 chevaux et un moteur électrique de 60 chevaux alimenté par batterie lithium-ion polymère de 1,49 kWh ;

– Hybride Plug-in combinant un moteur thermique 1.6 T-GDi de 180 chevaux à un puissant moteur électrique de 98 chevaux alimenté par batterie lithium-ion polymère de 13,8 kWh.

Retour sur le parcours du SUV emblématique de la marque Hyundai

Cette dernière génération de SUV TUCSON est l’aboutissement d’un processus commencé en 2004. Le SUV TUCSON n’a cessé de se réinventer au fil des restylages, intégrant à chaque étape des changements importants en design, motorisation, confort, technologies et connectivité. Chaque étape illustre avec brio l’évolution de la marque Hyundai et ses engagements en matière d’éco-efficience de ses véhicules.

Dès la première génération, le SUV TUCSON se démarque avec son design soigné, ses performances et sa polyvalence. Il offre une expérience de conduite remarquable et sécurisée à prix compétitif.

La deuxième génération (2009-2015) voit une évolution du design, devenu plus moderne et élégant, et l’intégration de fonctionnalités numériques avancées comme le système de navigation intégré.

La troisième génération du SUV TUCSON (2015-2020) témoigne d’un tournant technologique, avec de nombreuses technologies de pointe : assistance à la conduite avancée, détection d’angles morts, alerte de trafic transversal arrière… Cette génération souligne l’engagement de la marque dans l’efficacité énergétique et l’arrivée de motorisations plus sobres mais tout aussi performantes.

La quatrième génération s’engage dans l’électrification, avec la mise sur le marché de versions hybrides classiques et hybrides rechargeables, qui viennent étoffer la gamme.

SUV TUCSON détaillée dans cet article suit naturellement la trajectoire tracée dès l’origine, avec toujours la même exigence en matière de design, de confort, d’efficacité et de sécurité.

Un modèle synonyme de fiabilité et de performance

Le Hyundai TUCSON n’est pas seulement un pionnier en matière de design et d’innovation technologique. Il a également gagné la confiance des conducteurs grâce à sa fiabilité et ses performances exceptionnelles. Ce SUV compact est devenu une référence dans sa catégorie, en grande partie grâce à l’engagement de Hyundai envers l’excellence mécanique et l’ingénierie de qualité. Que vous rouliez en ville, sur autoroute ou hors des sentiers battus, le TUCSON Hybrid est conçu pour offrir une conduite dynamique, tout en assurant une consommation de carburant optimisée grâce à ses motorisations électrifiées.

En matière de performances, le moteur hybride assure une réactivité immédiate, surtout lors des démarrages et accélérations. La transition entre le moteur thermique et le moteur électrique est fluide, garantissant une expérience de conduite agréable. De plus, la suspension du TUCSON a été optimisée pour offrir un confort accru, que ce soit sur des routes en mauvais état ou lors de longs trajets. Ainsi, que vous soyez en train de conduire en ville ou sur des routes de campagne, vous ressentirez la robustesse et la douceur de conduite caractéristiques de ce modèle.

Des fonctionnalités qui facilitent le quotidien

Le TUCSON Hybrid est également équipé de fonctionnalités qui simplifient la vie quotidienne. Le démarrage sans clé, la caméra de recul et les capteurs de stationnement facilitent les manœuvres, tandis que le coffre à ouverture électrique permet de charger vos bagages en un clin d’œil, même si vous avez les mains pleines. De plus, grâce à la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay, vous pouvez connecter votre smartphone et accéder à vos applications préférées directement sur l’écran d’info-divertissement.

Pour les longs trajets, le régulateur de vitesse adaptatif est une véritable aubaine. Il ajuste automatiquement votre vitesse en fonction du véhicule qui vous précède, rendant la conduite sur autoroute beaucoup plus détendue. Le système de maintien dans la voie, quant à lui, vous aide à rester centré sur la route, réduisant ainsi la fatigue sur de longues distances.

Un engagement pour un avenir plus vert

Le Hyundai TUCSON Hybrid s’inscrit également dans la stratégie de développement durable de Hyundai. Avec l’introduction des motorisations hybrides et hybrides rechargeables, le constructeur coréen s’engage à réduire l’empreinte carbone de ses véhicules tout en offrant des performances toujours plus impressionnantes. La version hybride rechargeable permet de rouler en mode 100% électrique sur de courtes distances, une solution idéale pour les trajets quotidiens en ville. Cette avancée technologique permet non seulement de réduire les émissions de CO2, mais aussi de diminuer les coûts de carburant.

De plus, Hyundai s’efforce d’utiliser des matériaux recyclés dans la conception de ses véhicules, et le TUCSON Hybrid ne fait pas exception. L’intérieur du SUV utilise des matériaux éco-responsables, alliant confort et respect de l’environnement. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la marque de devenir un acteur clé dans la transition vers une mobilité plus propre et plus durable.

Hybride rechargeable ou hybride classique : quel modèle choisir ?

Hyundai offre à ses clients le choix entre une version hybride classique et une version hybride rechargeable du TUCSON. Mais comment savoir quel modèle correspond le mieux à vos besoins ?

L’hybride classique est une excellente option si vous cherchez un SUV offrant une consommation de carburant réduite sans avoir à vous soucier de recharger la batterie. Le moteur électrique fonctionne en complément du moteur thermique pour optimiser l’efficacité énergétique, notamment en milieu urbain où il permet de réaliser des économies de carburant importantes.

L’hybride rechargeable, quant à lui, est idéal pour ceux qui peuvent régulièrement recharger leur véhicule à domicile ou sur une borne de recharge. Avec son autonomie en mode tout électrique, vous pouvez parcourir jusqu’à 50 kilomètres sans consommer une goutte de carburant, ce qui est parfait pour les trajets quotidiens en ville. De plus, grâce à la puissance supplémentaire du moteur électrique, l’hybride rechargeable offre des performances encore plus dynamiques.

Le TUCSON Hybrid face à la concurrence

Le Hyundai TUCSON Hybrid se distingue également par sa capacité à rivaliser avec ses principaux concurrents sur le marché des SUV hybrides. Parmi ces derniers, on peut citer des modèles phares tels que le Toyota RAV4 Hybrid, le Ford Kuga Hybrid ou encore le Honda CR-V Hybrid. Toutefois, le TUCSON se démarque par son design audacieux, son confort premium