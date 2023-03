Créer un Site internet no code : Avantages et inconvénients

La création d’un site internet peut être un véritable casse-tête lorsqu’on n’a pas les compétences nécessaires. En principe, seul un expert en développement web peut créer un site web, car cela nécessite des connaissances spécifiques, dont le codage.

Mais aujourd’hui, il est possible à n’importe qui d’accomplir cette tâche sans compétences particulières et sans écrire de code. Il existe en effet des sites no code créés à partir d’outils intuitifs qui n’obligent pas à faire du codage. Ces plateformes ont des avantages et des inconvénients que vous découvrirez en parcourant cet article.

C’est quoi un site internet no code ?

Un site internet no code est un site web qui a été créé sans codage. Le no code est une solution qui permet à quiconque de créer un site internet ou tout autre outil sur le web sans utiliser de langage informatique. Pour créer un site no code, l’option la plus utilisée est le glisser-déposer ou le drag-and-drop.

C’est une technique qui facilite la tâche et qui permet de monter un site internet de toute pièce sans utiliser de code. La fonctionnalité glisser-déposer est intégrée à des outils no code dont il est possible de se servir pour créer un site web.

Avantages site internet no code

La facilité de création du site est l’un des plus gros avantages du no code. En principe, un site internet se crée à partir d’un langage informatique parfois complexe et inaccessible aux amateurs. C’est tout le contraire avec le no code.

Avec les outils intégrés à cette technique, il est possible de créer n’importe quel site web en peu de temps et de le personnaliser.

Grâce au système de glisser-déposer par exemple, vous pouvez accélérer le processus de création de sites internet et opérer des modifications aisément.

Par ailleurs, le site internet no code est économique. Le fait qu’il ne nécessite pas de codage n’oblige pas à recourir aux services d’un développeur web.

De plus, les outils qui servent à mettre en place une telle plateforme sont moins chers ou gratuits.

Inconvénients site internet no code

Le premier inconvénient du site internet no code concerne sa sécurité. En effet, les outils qui servent à créer un tel site sont parfois vulnérables. Cela étant, lorsqu’un site web est créé à partie de ces outils, il coure le risque d’être attaqué au même titre que les outils eux-mêmes.

En outre, un site internet no code ne dispose pas toujours de toutes les fonctionnalités qu’il lui faut pour être complet. En effet, si l’outil qui a servi à créer la plateforme a lui-même des fonctionnalités limitées, il ne permettra pas d’élargir celles du site.

L’autre élément qui pose problème avec un site internet no code est que vous n’avez pas accès à vos codes sources. Ils sont sous le contrôle de l’outil no code utilisé pour le concevoir. Cela pose problème lorsque vous devez faire migrer votre site vers un autre outil.

Quels sont les outils no code ?

Il existe une multitude d’outils no code pour créer des sites internet. Il y a par exemple Airtable qui est à la fois un logiciel no code et un gestionnaire de données. C’est un outil très puissant qui permet de créer les pages d’un site web une à une sans aucune difficulté. Il intègre aussi certaines fonctionnalités qui le rendent utile et intuitif. Il s’agit de :

l’automatisation du suivi client ;

le calendrier ;

la gestion de contenus, etc.

En dehors de cet outil, il y a également Umso, anciennement connu sous le nom de Landen. Il a un mode de fonctionnement un peu particulier. Il pose des questions à l’utilisateur sur la nature de son projet, puis l’oriente vers des solutions qui sont adaptées.

Il y a aussi Zapier qui est un outil no code spécialisé dans l’automatisation. Grâce à un API, il relie différents outils entre eux et automatise les tâches répétitives. Vous pouvez l’associer à d’autres logiciels pour faire vos travaux.

Quel site pour créer un site sans coder ?

Si vous voulez créer un site internet sans coder, l’une des meilleures plateformes à utiliser est webflow. C’est la plateforme la plus connue et la plus appréciée pour monter un site internet de A à Z sans taper de code. Avec webflow, vous avez la possibilité de personnaliser votre site comme bon vous semble.

En dehors de Webflow, il y a également WordPress qui se classe en tête de liste. Cette plateforme est aussi très connue.

Elle permet de créer des sites web sans nécessairement écrire des codes. C’est un CMS intuitif, facile à comprendre et à utiliser même pour un débutant.

La plateforme Wix peut aussi vous aider à créer un site internet no code.

Au niveau de son fonctionnement, elle ressemble un peu à webflow. Son interface est simple d’utilisation et accessible à n’importe quel amateur.

Wix vous permet aussi d’utiliser un template pour construire et développer directement votre site web.

Le no code est très facile à maitriser. Pour créer un site internet no code, il suffit de suivre quelques étapes. D’abord, il faut choisir un outil ou une plateforme no code. Ensuite, vous n’aurez qu’à vous servir des fonctionnalités offertes par l’outil pour créer votre site. L’une des fonctionnalités les plus courantes est le glisser-déposer. Elle vous permet de monter chaque page d’un site web.

Par ailleurs, certains outils no code vous permettent d’importer directement un template et de développer votre site web à votre guise. D’autres outils permettent également de coder lors de la création d’un site web.

Quelle différence entre no code et low code ?

Le no code et le low code reposent sur le même principe, mais à une différence près.

En réalité, contrairement au no code qui permet de créer un site ou une application sans écrire décode, le low code nécessite des lignes de code pour fonctionner.

Une autre différence entre ces deux options réside dans le fait que le no-code est accessible à tout le monde tandis que le low code est spécifiquement destiné à ceux qui ont des compétences en développement web.

Mais ce qu’il faut retenir est que ces deux méthodes sont complémentaires. Elles peuvent être employées ensemble sur certains projets de création de site web