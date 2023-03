Roues avant motorisées pour fauteuil roulant en 2023

Aperçu Nom Prix 1 SETAM Etablis roulant d'atelier L.150 cm sur roues 540,00 € 2 SETAM Etablis roulant d'atelier L.150 cm sur roues 540,00 € 3 SETAM Etabli roulant professionnel avec tiroirs et 2 roues 1 152,00 € 4 SETAM Palette roulante Pally 60x80 avec roues nylon charge 250 kg 228,00 €

Roues motorisées pour fauteuil roulant : quels avantages ?

Pour se déplacer rapidement et jouir d’un confort de conduite optimal, les utilisateurs de fauteuil roulant se tournent de plus en plus vers les roues motorisées.

Dans ce billet, nous vous invitons à découvrir tout ce que vous devez savoir sur ce moyen de déplacement, notamment ses avantages, ses inconvénients, et les modèles les plus performants sur le marché.

Qu’est-ce qu’une Roue avant motorisée ?

Comme son nom l’indique, une roue avant motorisée est une roue qui fonctionne à l’aide d’un dispositif électrique. Elle peut être facilement installée sur un vélo ou un fauteuil roulant et est généralement pilotée à l’aide d’un smartphone. Par ailleurs, elle dispose d’une batterie et d’un système qui permet d’évaluer la rotation du pédalier dans le but de fournir l’assistance motorisée nécessaire à l’engin.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les fauteuils roulants électriques ne permettent pas d’avancer en appuyant sur un bouton sans pédaler.

En effet, leur fonctionnement requiert le mouvement du pédalier qui est indispensable au déclenchement du moteur.

En optant pour des fauteuils roulants motorisés commercialisés en France, vous aurez l’assurance de bénéficier d’un modèle conforme aux normes en vigueur. Si vous optez en revanche pour son achat à l’extérieur, veuillez prendre votre temps pour effectuer toutes les vérifications qui s’imposent pour ne pas tomber sous le coup de la loi.

Pourquoi utiliser une roue électrique pour fauteuil roulant ?

Le fauteuil roulant électrique se présente sous différents modèles tels que :

Le fauteuil roulant électrique à propulsion : intuitif, et facile à manier, il dispose généralement de plusieurs accessoires et présente de nombreuses fonctions ;

Le fauteuil roulant à traction : plus maniable dans les petits espaces, il offre un meilleur franchissement d’obstacle et peut être équipé d’un système de correction de trajectoire en fonction du modèle choisi ;

Le fauteuil roulant à 6 roues avec roues motrices centrales : plus long, il ne peut être utilisé partout. Toutefois, c’est un modèle muni de nombreux accessoires et fonctions qui permettent de se déplacer plus facilement ;

Le fauteuil électrique 4 roues motrices : c’est un modèle tout-terrain qui consomme peu d’énergie et dispose d’une grande autonomie.

Quelle que soit la variante choisie, ce type de fauteuil roulant permet de se déplacer plus vite, et par conséquent de gagner de temps. Par ailleurs, c’est un équipement qui offre une sécurité optimale, et peut être utilisé en toute sérénité pour emprunter un trottoir, une chaussée, ou des zones réservées aux piétons, à condition de rouler à 6 km/h maximum.

Avantages des Roues avant motorisées

Lorsqu’on décide d’adopter un vélo ou un fauteuil roulant électrique, on peut opter pour un moteur placé au centre du pédalier, sur la roue arrière, ou sur la roue avant. Très populaire, cette dernière option présente l’avantage d’être moins chère et plus facile à utiliser. En effet, en un tour de manivelle, le moteur se met en marche, et n’interfère pas avec la chaîne ou les pédales. Par ailleurs, pour ceux qui effectuent de courts trajets urbains, c’est le modèle parfait à adopter, car il facilite une relance rapide après un « stop », ou un « cédez le passage ». Cela dit, il est préférable de ne pas l’utiliser sur l’asphaltage qui est généralement glissant en cas de montée ou de pluie.

Inconvénients des Roues avant motorisées

Si les Roues avant motorisées présentent de nombreux avantages, ils ont également quelques inconvénients. Il s’agit notamment de la faiblesse du couple moteur et de leur coût relativement élevé.

Faiblesse du couple moteur

Estimé en Newton mètres (N m), le couple moteur est une spécification technique qui permet d’avoir une idée de la puissance du moteur. Cette dernière n’est rien d’autre que la capacité du fauteuil roulant à monter les côtes par exemple.

En général, la puissance du couple moteur des engins dotés de Roues avant motorisées varie entre 20 et 30 N m. Les fauteuils roulants qui en sont équipés sont donc plus adaptés aux terrains plats qu’aux surfaces en pente.

Cherté du coût de l’équipement

Le fauteuil roulant muni de roues électriques est particulièrement cher comparativement au modèle classique. Vous devez donc prévoir un budget conséquent pour l’acquérir.

Société Triride

Basée en Italie, l’entreprise TRIRIDE est née de l’idée de Gianni Conte de disposer d’un fauteuil roulant ayant des caractéristiques différentes des modèles qui existaient à son époque. En effet, il rêvait d’un fauteuil roulant design, compact, léger, et particulièrement puissant, afin de pouvoir circuler sur les terrains les plus difficiles. Après avoir conçu un premier modèle, la forte demande provenant des amis et des connaissances l’a obligé à créer une entreprise capable d’effectuer une production à grande échelle. Au fil des années, les ingénieurs de la société n’ont cessé de travailler pour améliorer les produits, et offrir aux personnes handicapées des fauteuils roulants robustes, fiables, et puissants qui garantissent leur liberté de mouvement.

Différentes roues électriques pour fauteuil roulant

Il existe sur le marché différentes roues électriques pour fauteuil roulant. On peut citer par exemple TRIRIDE LIGHT, TRIRIDE PLIANT, et TRIRIDE KIDS.

TRIRIDE LIGHT

Avec son puissant moteur (1000 W), et sa batterie Lithium-Ion de 36 V ou 48 V, le fauteuil roulant TRIRIDE LIGHT garantit une autonomie de 50 km sur les routes dénivelées. Il se présente sous différentes couleurs, et est doté d’un écran LCD, d’un frein électronique, d’un régulateur de vitesse, d’un système de marche arrière, et de 5 niveaux de vitesse.

TRIRIDE PLIANT

Compact, léger et petit, le fauteuil roulant TRIRIDE PLIANT peut être utilisé pour tous types d’itinéraires, mais est plus adapté pour l’espace l’intérieur. Il se distingue par sa rapidité, et son autonomie de 50 km dont vous pouvez profiter pour parcourir les sentiers forestiers à la campagne. Révolutionnaire, c’est un modèle qui facilite davantage la mobilité des handicapés.

TRIRIDE KIDS

Spécialement conçu pour les enfants, TRIRIDE KIDS est un fauteuil roulant électrique léger (environ 7 kg), qui dispose d’une autonomie de 35 km sur les routes plates. Il est doté par ailleurs d’un Display LCD, d’une marche arrière, d’un frein électronique, et d’une puissance de 540 W.