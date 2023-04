VTTAE 2023 : Comment entretenir son VTT avec assistance électrique

Parmi les moyens de transport les plus anciens au monde, le vélo reste une option privilégiée. C’est une bicyclette qui fonctionne à la base avec la force des jambes du conducteur qui doit pédaler pour parcourir une certaine distance.

Aujourd’hui, le fonctionnement de nombre de modèles de vélos mis sur le marché a été revisité. Il est désormais possible d’acheter un VTTAE pour réduire la force déployée pendant l’utilisation d’un vélo classique.

Que faut-il alors comprendre à travers ce thème et quels sont les avantages d’un tel engin ? Quels sont ses inconvénients et comment en prendre bien soin ? Voilà entre autres les interrogations pour lesquelles vous aurez des réponses dans la suite de ce billet.

C’est quoi un VTTAE ?

Un VTT est un Vélo Tout-Terrain qui peut être utilisé sur différents types de sol. Il est également appelé vélo de montagne et il est généralement conçu pour une utilisation sur des terrains accidentés et sur des terrains autres que routes goudronnées. Le terme VTTAE est évoqué quand l’engin a une assistance électrique.

En somme, le VTTAE est un Vélo Tout-Terrain à Assistance Electrique doté d’un moteur électrique auxiliaire. Il est aussi équipé d’une source d’énergie qui est souvent représentée par une batterie rechargeable.

Comparativement aux cyclomoteurs classiques et aux trottinettes électriques, le VTTAE a une particularité remarquable. Pour qu’il puisse fonctionner, il est capital que le conducteur pédale pour que le moteur à assistance électrique puisse entrer en fonction.

Quels sont les avantages des vélos ayant une assistance électrique ?

Les vélos à assistance électrique offrent de nombreux avantages aux utilisateurs. Grâce à l’assistance au pédalage, la motorisation électrique aide le cycliste à pédaler facilement et lui offre une augmentation d’autonomie. Ce qui peut être particulièrement utile si ce dernier prévoit de parcourir une longue distance ou un trajet en montée. Cet atout favorise aussi les personnes ayant des problèmes de santé qui ne sont plus dans l’obligation de limiter leur capacité à pédaler sur de longues périodes.

Par ailleurs, il faut souligner que bien que les VTTAE fournissent une assistance électrique, ils permettent aux cyclistes de maintenir une bonne forme physique et d’améliorer leur santé cardiovasculaire. Et ce, vu qu’ils doivent toujours pédaler pour faire fonctionner le moteur.

De plus, il faut préciser que les VTTAE participent à une réduction de l’impact environnemental, car ils produisent moins de CO2 que les voitures ou les motos. Choisir d’utiliser un vélo de ce type pour les déplacements en ville permet donc d’opter pour une alternative plus respectueuse de la nature.

En dehors de ces avantages, il est à notifier aussi que les VTTAE ont un faible coût d’utilisation contrairement aux voitures et aux motos. Ils nécessitent peu d’entretien et permettent aux utilisateurs de faire des économies.

Quels sont les inconvénients des VTTAE ?

Les VTT à assistance électrique, malgré qu’ils soient un excellent choix, ils ne sont pas sans inconvénients. Ils sont généralement plus lourds que les VTT ordinaires en raison de la batterie et du moteur électrique. Ce qui peut parfois rendre le transport plus difficile.

Coût : Ils sont souvent plus chers que les VTT traditionnels vu qu’ils sont dotés d’une technologie supplémentaire indispensable pour le moteur et la batterie. En plus de cela, la dépendance à leurs batteries pose généralement de problème, quand celles-ci deviennent défectueuses Dans ce genre de situation il n’est plus facile de se servir de ces vélos.

Les différents modèles de VTTAE

Il existe une variété de modèles de VTT électriques sur le marché et chacun est adapté à des besoins et à des terrains différents. Les prototypes les plus retrouvés sont les suivants :

VTTAE de Cross-country ;

VTTAE de Trail ;

VTTAE All-Mountain ;

VTTAE Fatbike ;

VTTAE de descente ;

VTTAE de randonnée.

Pour l’entretien d’un vélo tout-terrain à assistance électrique, vous devez faire attention à la transmission, aux freins, aux pédales et aux suspensions. Pour prolonger la durée de vie et s’assurer un fonctionnement optimal à votre vélo, vous devez le nettoyer régulièrement pour éviter l’accumulation de poussière, de boue ou de saleté.

Pour ce faire, vous pouvez vous servir d’un chiffon doux pour nettoyer les parties les plus difficiles à atteindre, mais évitez à tout prix d’utiliser un jet d’eau à haute pression. Cette action peut endommager les parties électroniques de la bicyclette.

Pour éviter l’usure prématurée, graissez la chaîne périodiquement et contrôlez les plaquettes et les disques de frein aussi. Pour finir, n’oubliez pas de vérifier la pression de vos pneus très souvent et de charger la batterie immédiatement après utilisation. Pour obtenir des résultats satisfaisants, vous pouvez effectuer ces tâches vous-même ou faire appel à un mécanicien de vélo pour vous assister.