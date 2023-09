Top 2 des nouveautés Microsoft Paint sur Windows 11 : Secrets et révolution de l’art numérique !

Microsoft Paint, souvent simplement appelé “Paint”, est un outil de dessin basique qui a été inclus dans le système d’exploitation Windows depuis de nombreuses années.

Il a commencé comme un programme simple permettant aux utilisateurs de créer des dessins basiques à l’aide de formes et de couleurs.

Transparence Magique : La mise à jour de Microsoft Paint qui change tout !

Au fil du temps, Paint a subi plusieurs évolutions majeures, ajoutant des fonctionnalités telles que la gestion des calques, la transparence des images, et même l’intégration de l’intelligence artificielle pour faciliter la création. Ces améliorations en ont fait un outil de retouche d’image plus puissant tout en conservant sa simplicité d’utilisation, ce qui en fait un choix populaire pour les utilisateurs de tous niveaux de compétence en dessin et en retouche d’image.

Microsoft Paint fait peau neuve : découvrez les surprenantes nouvelles fonctionnalités

Après des années sans nouveautés majeures, Microsoft a décidé de mettre à jour son application Paint pour offrir à ses utilisateurs une expérience de traitement d’image améliorée et plus poussée. Cette mise à jour apporte notamment la gestion des calques et la transparence des images comme principales innovations. Voyons en détail ces fonctionnalités inattendues.

Gestion des calques : une avancée importante pour Paint

Dans cette nouvelle version, vous pouvez désormais ajouter, supprimer et gérer des calques pour créer des visuels bien plus complexes que précédemment. Il est également possible de dupliquer vos calques, de les supprimer ou encore de fusionner plusieurs ensemble directement depuis un nouveau panneau dédié.

Ces mises à jour permettent ainsi aux utilisateurs de réaliser des montages et des compositions bien plus élaborées, avec une facilité de manipulation accrue.

Fusion de calques et autres manipulations

En plus de simplement ajouter et supprimer des calques, cette mise à jour offre également la possibilité de procéder à différentes actions sur ceux-ci. Ainsi, vous pouvez masquer, dupliquer, fusionner ou supprimer des calques selon vos besoins. Bien évidemment, ces actions sont déjà possibles dans d’autres logiciels de retouche photo plus avancés. Toutefois, leur intégration à Paint représente une nette amélioration, très attendue par certains utilisateurs.

La transparence des images : une nouveauté très attendue

Outre la gestion des calques, l’autre grande innovation de cette mise à jour est la prise en charge de la transparence des images. Cette fonctionnalité permet notamment d’associer facilement plusieurs éléments pour réaliser des compositions originales et attrayantes.

Facilité de création avec l’intelligence artificielle

Cette mise à jour vous permet également de bénéficier de l’aide de l’intelligence artificielle pour détourer une image et générer un fichier avec transparence. Microsoft souhaite ainsi tirer parti de ses nouveaux outils de génération automatique d’éléments graphiques pour offrir de nouvelles possibilités à Paint.

Il semblerait même que la firme de Redmond envisage d’introduire un module basé sur Bing Image Creator, qui permettrait de créer des visuels directement dans Paint à partir d’une simple description.

Pour le moment, cette mise à jour n’est disponible que pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider. Cependant, il est fort probable que ces nouvelles fonctionnalités soient bientôt déployées pour l’ensemble des utilisateurs de Paint, leur offrant ainsi une expérience de retouche d’image grandement améliorée.

Pour conclure…

La mise à jour de Microsoft Paint marque un tournant important pour ce logiciel emblématique, longtemps négligé par sa firme créatrice. Avec les nouvelles fonctionnalités telles que la gestion des calques et la transparence des images, Paint devient un outil de retouche d’image bien plus performant et polyvalent, tout en conservant sa simplicité d’utilisation.

De quoi ravir les utilisateurs nostalgiques et permettre à Paint de se démarquer de ses concurrents dans le domaine du traitement d’image.