Aol mail : se connecter au service de messagerie

AOL est une entreprise américaine spécialisée dans la fourniture d’accès internet qui était très populaire aussi bien aux États-Unis qu’en Europe dans les années 90.

Elle a mis en place un service de messagerie qui reste fonctionnel à ce jour, malgré la disparition de l’entreprise.

Dans ce billet, nous vous invitons à découvrir le service de messagerie Aol mail.

C’est quoi Aol mail ?

Associé à un dispositif de chat en ligne appelé AIM, AOL mail est un service gratuit de messagerie très populaire aux États-Unis. Il se présente sous la forme d’une boîte électronique et fonctionne selon le même principe qu’un courrier électronique. Que ce soit via un smartphone ou un ordinateur, vous pouvez l’utiliser pour l’envoi et la réception de vos messages personnels et professionnels.

De plus, il offre à ses utilisateurs de nombreuses fonctionnalités telles qu’un gestionnaire de filtres, un calendrier, ou encore la possibilité de le synchroniser avec d’autres messageries telles que Gmail, et Yahoo Mail, dans le but d’accéder en un clic aux messages qu’ils contiennent.

AOL mail garantit à ses utilisateurs un espace de stockage illimité grâce auquel ils peuvent télécharger une pièce jointe d’une taille de 16 Go. Vous pouvez donc l’utiliser comme un centralisateur de courriers à partir duquel, vous pourrez consulter les mails reçus via d’autres messageries. Sécurisé grâce à un antispam et un antivirus intégré, vous n’avez pas à redouter le piratage ou la perte de vos données si vous faites cette option.

Pour créer une adresse courriel AOL, vous devez vous rendre sur le site www.aol.fr. Ensuite, veuillez :

Cliquer sur l’onglet s’inscrire sur la page d’accueil ;

Remplir le formulaire d’inscription en renseignant avec exactitude les informations telles que votre nom et prénom, votre sexe, votre date de naissance, votre code postal, votre adresse électronique ;

Cliquer sur l’onglet s’inscrire pour finaliser le processus ;

Consulter votre adresse électronique pour vérifier le lien de confirmation ;

Cliquer sur le lien de confirmation pour accéder à votre compte et commencer à créer des courriels AOL à envoyer à vos contacts.

Aol mail se connecter : le lien

Pour se connecter à son compte AOL mail, il suffit de cliquer sur le lien reçu par mail lors de l’inscription. Ensuite vous devez renseigner le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi pour consulter vos messages, en envoyer de nouveaux, ou encore profiter des fonctionnalités disponibles.

Si vous disposez d’une adresse Aol mail en anglais, sachez que vous avez la possibilité de la changer en français. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le portail de connexion, et de cliquer sur « options/mail setting », puis sur « paramètres à modifier » et changer de langue. Si cette manœuvre échoue, vous pouvez contacter le service client qui vous aidera à opérer ce changement.

Avantages Aol mail

L’utilisation de l’AOL mail est avantageuse à de nombreux égards. En effet, il offre :

Un affichage esthétique et ergonomique : très important, cela permet à ses utilisateurs d’identifier rapidement les différents dossiers et de mieux s’organiser ;

Un espace de stockage illimité : vous pouvez donc gérer un grand volume de messages ;

Des fonctionnalités innovantes : avec AOL mail, vous aurez la possibilité d’effectuer un filtrage de courriels suivant différents critères. Par ailleurs, il permet de paramétrer des réponses automatiques, de notifier la durée d’absence, et de bloquer les liens et les images dans les spams afin de protéger les données ;

La possibilité de centraliser tous les mails : il est possible d’accéder en temps réel à toutes les messageries à partir d’un compte AOL mail. En un clic, vous pourrez donc consulter vos messages reçus sur les plateformes concurrentes comme Yahoo, et Gmail ;

Un système sécurisé : grâce à son dispositif de filtrage automatique, il identifie et rejette instantanément les courriers indésirables qu’il stocke dans le dossier spam. De plus, il dispose d’un puissant antivirus qui prévient les cyberattaques ;

Un performant gestionnaire de tâches : grâce au calendrier qu’il met à la disposition de ses utilisateurs, il leur offre la possibilité de planifier plus efficacement leurs activités ;

La possibilité de personnaliser votre webmail : avec AOL mail, vous pouvez redimensionner votre boîte électronique, ou changer sa configuration de manière à pouvoir obtenir une meilleure vue de vos courriers.

Inconvénients Aol mail

Malgré ses nombreuses fonctionnalités, AOL mail peut encore être amélioré. En effet, la gestion des courriers serait plus facile, si l’entreprise proposait des dossiers intelligents, des étiquettes, le cryptage, ou encore le filetage des mails. Par ailleurs, les filtres antispam entravent parfois la réception des messages importants qu’ils confondent à des spams.

Un travail doit donc être fait pour améliorer le dispositif. En attendant, veuillez vérifier vos spams si vous attendez un courriel important que vous n’avez pas encore reçu. Enfin, les comptes AOL mails sont désactivés automatiquement lorsqu’ils ne sont pas utilisés durant une période de 120 jours.

La suppression définitive intervient après 180 jours supplémentaires d’inactivité. L’utilisateur perd alors tous ses contacts et données. Cela est plutôt regrettable lorsqu’on sait qu’un problème de santé peut maintenir éloigné des mois, voire des années d’internet.

Pour accéder à votre boîte mail AOL depuis un navigateur, vous devez vous rendre à l’adresse mail.aol.fr, puis saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Après cela, vous n’aurez plus qu’à cliquer sur « connexion » pour consulter vos messages.

Si vous disposez en revanche de son programme de messagerie sur Windows, Linux, ou Mac, il suffit de l’ouvrir et de renseigner le nom d’utilisateur et le mot de passe.

Si vous n’arrivez pas à vous connecter en raison de l’oubli de votre mot de passe ou de votre nom d’utilisateur, vous pouvez récupérer votre compte AOL. Pour cela, il suffit de :

Vous rendre sur la page de connexion ;

Saisir votre adresse mail de récupération, ou votre numéro de téléphone de récupération. Quel que soit votre choix, assurez-vous qu’il soit lié auparavant à votre compte et accessible ;

Cliquer sur « Continuer » ;

Cliquer sur « Envoyez-moi un code de vérification ». Après cela vous recevrez un message indiquant l’envoi imminent d’un code à l’adresse ou au numéro de récupération ;

Vérifier le code ;

Entrer le code vérification ;

Cliquer sur « Continuer » ;

Choisir le compte auquel vous souhaitez avoir accès.

Est-ce que AOL existe encore ?

Créée en 1985 aux États-Unis, la société AOL (America Online) est un célèbre fournisseur de services en ligne qui a longtemps régné dans le domaine du numérique. Au début des années 2000, il comptait pas moins de 30 millions clients. Malheureusement, sa fusion avec la société des médias américains Time Warner cette même année marquera le début de sa déchéance.

En effet, la nouvelle entreprise (AOL Time Warner) née à partir de cette union n’a pas pu effectuer les ajustements nécessaires pour continuer à satisfaire le public. Pendant ce temps, une nouvelle société du nom de Google fit son apparition et proposa aux populations un nouveau mode de connexion.

Pour changer d’adresse mail sur AOL, il suffit de :

Vous rendre sur la page de sécurité de votre compte ;

Cliquer sur « Modifier » juste à côté de l’adresse mail ;

Saisir la nouvelle adresse e-mail ;

Cliquer sur « Confirmer » ;

Suivre les instructions pour finaliser le processus.

Pourquoi AOL Mail ne fonctionne plus ?

Les problèmes de connexion à AOL mail sont généralement dus au mot de passe. Veuillez donc le conserver en lieu sûr. Si le problème persiste, vous pouvez essayer de vous reconnecter, utiliser un autre navigateur, vider le cache de votre navigateur, réinitialiser les paramètres web, ou encore activer le script d’applet Java.

Pourquoi AOL a disparu ?

Les raisons de la disparition de AOL sont nombreuses. On peut citer notamment sa fusion avec Time Warner qui visiblement n’était pas une bonne idée, son incapacité à offrir le haut débit à ses usagers et l’arrivée de concurrents plus ingénieux comme Google.

Qui a repris AOL ?

En 2015, Time Warner s’est séparée de AOL en le vendant à Verizon, après lui avoir huit ans plutôt redonné le statut d’entreprise indépendante. L’entreprise mythique va ensuite disparaitre après que Verizon l’ait cédé à son tour à Apollo contre 5 milliards de dollars en 2021.

Pour récupérer une icône Mail perdue, il suffit de :

Faire un clic droit sur le bureau ;

Cliquer sur Propriétés ;

Cliquer sur Personnaliser le bureau ;

Cliquer sur l’onglet général, sur l’icône Mail, et sur OK.

Quel serveur pour AOL Mail ?

Quel que soit le client de messagerie (Outlook, Mac Mail, Thunderbid) que vous utilisez, le serveur idéal pour télécharger les mails de votre compte AOL est le protocole IMAP.

Pour ajouter un compte AOL sur Outlook, il suffit de :