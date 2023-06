Webmail Numericable : comment accéder à la boite mail Numericable ?

Profirst Boîte à journaux Anthracite Mail PM 543

Profirst Mail PM 1050 Boîte à colis Noire à Serrure Cylindrique

Profirst Mail PM 1000 Boîte à colis Noire à Serrure Cylindrique

Fournisseur d’accès internet par le passé, Numericable est aujourd’hui partie intégrante de SFR depuis 2014. Les détenteurs d’une adresse e-mail Numericable peuvent cependant encore s’en servir…

mais encore faut-il pouvoir se connecter à sa boite mail Numericable.

Nous vous apportons ici toutes les informations nécessaires pour tirer le meilleur parti de votre Webmail Numericable.

Webmail Numericable : De quoi parlons nous ?

Le Webmail Numericable offre aux clients la possibilité de se connecter à leur messagerie à partir des navigateurs les plus différents. Le service se distingue par une interface relativement attrayante et facile d’utilisation. Pour consulter des mails ou pour en expédier, quelques clics peuvent suffire. Les fonctionnalités proposées incluent la gestion des contacts, l’utilisation de filtres, ou la création et la gestion de dossiers.

Avantages Webmail Numericable

Une Webmail présente tout d’abord l’avantage majeur de vous donner accès à votre messagerie indifféremment du navigateur dont vous vous servez.

La seule condition est d’utiliser un appareil connecté.

Une boite mail sur Numericable vous épargne notamment le risque de perdre vos mails en cas de bug ou de crash inexpliqué sur votre appareil.

Inconvénients Webmail Numericable

À l’instar de tous les services de messagerie accessibles via des serveurs, votre messagerie Numericable peut vous exposer à différents problèmes de sécurité en cas de piratage. Il ne s’agit cependant pas d’un souci intrinsèquement lié à Numericable.

Configuration de votre Webmail Numericable avec des comptes Gmail ou Thunderbird, ou une messagerie Outlook

Pour configurer Webmail Numericable avec un compte Gmail, avec la messagerie Outlook ou encore avec un compte Mozilla Thunderbird, il faut accéder aux paramètres du serveur et entrer vos informations de connexion dans les champs précisés. La configuration de votre messagerie électronique sur des clients de messagerie comme Thunderbird, Microsoft ou Gmail nécessite aussi l’utilisation des paramètres POP de votre région. Ces informations sont disponibles avec le support technique de Numericable.

Autres articles :

Conseils de sécurité pour protéger votre compte Numericable

Différentes précautions peuvent vous aider à maximiser la sécurisation de votre messagerie. Choisissez par exemple un mot de passe fort et unique pour votre compte, tout en prenant le soin de le changer souvent. Il est également recommandé de se servir d’un logiciel antivirus.

Une fois sur le site web de Numericable, il faut se connecter normalement à son compte client en utilisant comme d’ordinaire le mot de passe et l’identifiant.

Le client doit ensuite accéder à l’onglet de la « messagerie » pour ensuite pouvoir cliquer sur le bouton permettant de « créer une adresse e-mail ».

À cette étape, il faudra faire le choix d’un nom d’utilisateur, et définir un mot de passe adéquat et sûr. Enfin, après un enregistrement rapide des paramètres de sécurité voulus par le client, la confirmation de la création de l’adresse e-mail pourra être faite.

Après la création de sa messagerie, le client possède la liberté de configurer son adresse afin qu’elle s’utilise avec Microsoft ou Mozilla par exemple. Il existe des paramètres de configuration prédéfinis pour cela.

Quel serveur POP pour Numericable ?

Tout est fonction de la zone géographique dans laquelle réside le client. Le serveur POP de Numericable pour l’île de France est par exemple pop.numericable.fr, contre popr.numericable.fr pour la région Rhône-Alpes ou encore popp.numericable.fr pour la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour le Nord-Pas-de-Calais, le serveur est popn.numericable.fr, et pour l’Alsace Lorraine popa.numericable.fr.

Quelle différence entre Numericable et SFR ?

Numericable et SFR forment aujourd’hui un groupe unique, mais leurs services et la couverture géographique des deux sociétés d’origine différentes se distingue toujours sur le terrain. Numericable est par exemple essentiellement présente en milieu urbain et en zone périurbaine. SFR jouit en revanche d’une couverture qui s’étend aux zones rurales, avec une plus grande prévalence en conséquence sur le territoire français dans son ensemble. Si SFR se présente comme une société accessible au plus grand nombre, Numericable conserve au regard de beaucoup de français une certaine image d’une entreprise de prestige.

Autres articles :

Pour la connexion à internet, le fournisseur propose son haut débit par fibre option ou par câble. Cela concerne les services d’internet, mais aussi la TV par internet et les services de téléphonie. Les équipements liés sont un routeur ou un modem, et un décodeur. Ces équipements servent également à la réception de la TV. Numericable propose une assistance technique pour aider les clients en cas de pannes. Les clients reçoivent les factures par courrier électronique.

Il peut arriver que l’on perde ses accès. La récupération est alors relativement simple. Il suffit pour cela de se rendre sur la page de connexion à votre messagerie, et de signifier votre perte d’accès en cliquant sur « mot de passe oublié ». Dans certains cas, ce sera l’identifiant qui sera perdu : la procédure est alors similaire. Des instructions détaillées vous permettront alors d’effectuer facilement une réinitialisation qui aboutira au choix de nouveaux identifiants de connexion.

Cette procédure se révèle en général très simple. En cas de désactivation ou suppression complète de votre compte en revanche, il vous reste à contacter le service client de Numericable.

La souscription à un contrat reste la première étape pour jouir des différents services de Numericable (aujourd’hui SFR). Cette souscription donne droit à différents équipements indispensables pour recevoir la connexion internet ou les différents services offerts.

Une installation méticuleuse de l’installation et du branchement du matériel et des câbles sont nécessaires. Il faut ensuite mettre le modem sous tension. Des voyants lumineux indiquent alors que tout est en ordre.

Pour le client, il faudra ensuite s’assurer de faire un branchement correct entre le routeur ou le modem et l’ordinateur. Ce branchement se fait par câble Ethernet, mais la connexion WiFi est également possible selon les modèles.

Pour s’assurer que la connexion passe, il suffit de se rendre sur un site. Pour les clients qui ont également choisi l’option de la TV, il faudra connecter le décodeur à la prise mural et se servir d’un câble HDMI pour brancher le poste téléviseur. Ici aussi, une simple vérification vous rassurera par rapport à la bonne réception des chaînes.

Est-ce que Numericable existe encore ?

La société de communication Numericable n’existe plus sous ce nom. Les services dont peuvent profiter aujourd’hui les clients de l’entreprise qu’était Numericable sont offerts par la marque SFR. Il faut néanmoins noter que SFR a conservé tels quels une certaine variété de services qui étaient proposés par Numericable avant le moment de la fusion. Des offres spécifiques en rapport avec la télévision par satellite ou encore à l’internet haut débit sont ainsi intégrées à part entière aux offres actuelles de SFR.

Qui a repris Numericable ?

Numericable est depuis 2014 entrée en fusion avec SFR pour devenir la société de communication la plus réputée à l’échelle de la France. Cette reprise de Numericable a été initiée par Patrick Drahi. Numericable existe donc aujourd’hui sous le nom de la marque SFR.

Comment créer une boite mail chez Numericable ?

La création d’une boite mail chez ce fournisseur se fait en quelques étapes simples. Pour commencer, il faut se connecter au compte client en renseignant comme il se doit les accès que sont l’identifiant et le mot de passe.

Après avoir cliqué sur l’onglet messagerie, l’abonné peut accéder à la page relative à la gestion des comptes électroniques. Il suffira ensuite de cliquer sur le bouton « créer (ou ajouter) une adresse e-mail », pour pouvoir choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe. Le nom d’utilisateur désigne la partie de votre adresse électronique qui précède l’ensemble « @numericable.fr ».

Après confirmation des identifiants, il faudra définir les paramètres de sécurité et de confidentialité. Vous pouvez faire des choix selon vos préférences. Il faudra enfin valider l’ensemble de cette procédure en cliquant sur « créer » ou « enregistrer ». Ce dernier geste met fin à la création de votre e-mail Numericable.

Le client peut ensuite accéder à sa messagerie en se connectant normalement à son compte client. La configuration de l’adresse mail est également possible après sa création, et chaque fois que le client le souhaite.