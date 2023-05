Vendre des services Télécom à ses clients devient possible avec Netsquare !

Vente-unique.com Cave à vin de service - 28 bouteilles -Thermoélectrique

Afin d'obtenir les meilleurs arômes possible, exigez la qualité pour vos vins. Conservés à bonne température, ils vont se bonifier au fil du temps. Avec cette cave à vin faîtes le choix d'un produit de haut standing au meilleur prix. Ses +: Cave à vin thermoélectrique: Système de refroidissement économique, respectueux de l'environnement, silencieux et anti-vibrations Pavé tactile de commande & écran LCD Éclairage intérieur à LED (s'éteint automatiquement après 10 min) Possibilité de basculer l'unité de mesure des Celsius au Fahrenheit Double système de refroidissement Très belles finitions : coloris noir et porte en verre avec poignée en acier inoxydable Caractéristiques techniques: Cave à vin de service : Amène les vins à la température idéale de dégustation. Recommandé pour une consommation des vins sous quelques jours. Capacité de stockage: 28 bouteilles ; jusqu'à 70L Température de 11°C à 18°C 6 clayettes métalliques amovibles Classe énergétique : G Consommation annuelle : 178,8 kWh Classe climatique : SN, N (tempérée) de mini +16°C à maxi +32°C Niveau sonore : 26 décibels Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air : A Dégivrage automatique Alimentation : 220-240V/50 Hz Dimensions : L45 x P52,8 x H73,5 cm Poids : 25,2 kg JetFrost, la performance garantie L'expertise JETFROST : simplifier votre quotidien en proposant toujours le meilleur rapport performance/prix. A NOTER : - Veillez à ne pas disposer votre cave à vin dans une pièce dont la température risque d'être inférieure à celle de conservation de vos bouteilles (garage non isolé...) : température ambiante entre 16°C et 32°C - Après l'avoir déplacé, attendez 30 minutes avant de la brancher. - Déplacez toujours l'appareil en le maintenant vertical - Laissez l'appareil refroidir 2 à 3 heures avant de placer les bouteilles de vin à l'intérieur. - Veillez à bien vérifier les dimensions de votre porte/escalier pour la livraison. Conseils d'entretien : Débrancher l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer Retirer toutes les bouteilles et les clayettes Utiliser un chiffon doux, de l'eau tiède et du détergent (éviter les produits abrasif) Garantie: 2 ans Le délai de livraison de ce produit sera confirmé dans votre panier.SpécificitésVerre trempé : Verre cinq fois plus résistant qu'un verre traditionnel. Il est donc parfaitement adapté à son utilisation dans le mobilier : vous pourrez apprécier sa solidité et sa facilité à nettoyer.Dimensions et colisCave à vin de service JETFROST : Produit : Longueur 45 cm, Largeur 52 cm, Hauteur 73 cm, Poids 25 kgColis : Longueur 76 cm, Largeur 57 cm, Hauteur 50 cm, Poids 25 kg