Pourquoi la Livebox 7 va écraser toutes les autres box internet en 2023 ? La Livebox 7 t’offre des vitesses stratosphériques !

Le jeudi 5 octobre 2023, Orange a dévoilé sa nouvelle box internet, la Livebox 7. Cette dernière se distingue par de nombreuses améliorations et fonctionnalités innovantes, positionnant la Livebox 7 comme la box la plus premium proposée par l’opérateur.

Découvrez en détails les trois points clés de cette nouvelle Livebox.

1. Des vitesses de connexion accrues grâce à la technologie XGS-PON

Intégrant la technologie XGS-PON, la première innovation majeure de la Livebox 7 se traduit par des débits considérablement augmentés par rapport aux modèles précédents. Les utilisateurs pourront ainsi profiter des vitesses de téléchargement et d’envoi suivantes :

Jusqu’à 5 Gbps en téléchargement et 1 Gbps en envoi pour les particuliers

Jusqu’à 8 Gbps en téléchargement et 2 Gbps en envoi pour les professionnels

2. Un design épuré et une connectivité étendue

Sur le plan du matériel, la Livebox 7 s’inspire de sa prédécesseure, la Livebox 6, avec un design élégant et moderne. Elle intègre également un mode économie d’énergie, permettant de réduire la consommation électrique lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Par ailleurs, la Livebox 7 est équipée du WiFi 6E, offrant une portée et des débits améliorés. Elle propose également de nombreuses options de connectivité, grâce à ses ports Ethernet Gigabit, son support du DECT CAT-iq pour les téléphones fixes et sa compatibilité avec le Bluetooth Low Energy (BLE).

Des services premium pour la tranquillité d’esprit

La Livebox 7 s’accompagne d’une gamme de services haut de gamme, offrant aux abonnés sécurité et simplicité. Parmi ces services, on retrouve :

Le WiFi Sérénité, un accompagnement personnalisé pour optimiser le réseau WiFi du domicile

L’Airbox 4G, un dispositif mis à disposition en cas de coupure ou de faible qualité de la connexion

Stop Pub, un service de blocage des publicités en temps réel

Orange Security Suite, une suite complète de protection pour vos appareils connectés.

3. Une offre réservée à la fibre Max d’Orange

Pour bénéficier de la Livebox 7 et de l’ensemble de ses avantages, il vous faudra souscrire à l’offre Livebox Max Fibre. Avec un tarif promotionnel de €33.99 par mois pour les six premiers mois et passant à €57.99 par mois ensuite, cette offre est clairement destinée aux clients souhaitant profiter du meilleur de la technologie.

Découvrez les offres de fibre Orange

En résumé…

Voici les trois points essentiels à retenir concernant la nouvelle Livebox 7 d’Orange :

Une innovation majeure avec l’intégration de la technologie XGS-PON pour des vitesses de connexion améliorées Un design soigné et une connectivité étendue grâce au WiFi 6E et aux différents ports et compatibilités disponibles Une box réservée à l’offre la plus premium d’Orange, la Livebox Max Fibre

Cette nouvelle Livebox 7 se positionne donc comme une solution idéale pour celles et ceux qui recherchent une expérience haut de gamme en matière de connexion internet et de services associés.