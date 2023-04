Défibrillateur : Les raisons d’acheter un défibrillateur pour sauver des vies

PanneauPVC vertical Site équipé d'un défibrillateur

Le défibrillateur constitue un appareil médical qui sauve des vies en cas d’arrêt cardiaque. Que ce soit dans un environnement professionnel ou personnel, l’achat d’un tel équipement apparait comme une décision judicieuse.

Aussi, l’outil fait l’objet d’un encadrement juridique strict qu’il importe de connaître. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Qu’est un défibrillateur ?

Un défibrillateur est un appareil médical qui permet de délivrer une décharge électrique à travers les électrodes placées sur la poitrine d’un patient.

Ladite décharge agit comme un « reset » qui permet au cœur de reprendre un rythme régulier. L’équipement s’utilise généralement pour traiter les arrêts cardiaques soudains et les troubles du rythme cardiaque.

Il existe différents types de défibrillateurs. En effet, on distingue les défibrillateurs externes automatiques (DEA), les défibrillateurs implantables et les défibrillateurs manuels utilisés par les professionnels de la santé.

Les modèles récents utilisent des décharges électriques de faible énergie qui ne causent pas de douleur ou de dommage au patient. Cela dit, peu importe le type d’appareil, l’importance de posséder un défibrillateur dans un lieu public ou privé ne doit pas être sous-estimée.

Quel est le rôle du défibrillateur externe ?

Le rôle du défibrillateur externe consiste à restaurer un rythme cardiaque normal chez les personnes qui ont subi un arrêt cardiaque soudain. Lorsque le cœur ne bat plus régulièrement, l’outil délivre une décharge électrique via les électrodes placées sur la poitrine du patient. Cette impulsion permet de réinitialiser le rythme cardiaque, ce qui sauve la vie de l’intéressé.

Considérant son usage, le défibrillateur externe représente un équipement indispensable pour les services d’urgence. Il doit en outre se trouver disponible dans les lieux publics pour permettre une intervention rapide en cas d’arrêt cardiaque.

Usage grand public et usage professionnel : quelle différence d’utilisation ?

La principale différence d’utilisation entre un défibrillateur grand public et un défibrillateur professionnel se résume au niveau d’expertise dans l’emploi. En d’autres termes, il faudra vérifier l’existence d’un besoin de formation pour utiliser chaque type d’appareil.

Un défibrillateur grand public est conçu pour un emploi par des personnes sans formation médicale spécifique. Le modèle se trouve souvent installé dans les lieux publics comme les aéroports, les centres commerciaux et les salles de sport. Il se montre simple à manier avec des instructions vocales et visuelles claires pour guider l’utilisateur tout au long du processus. En outre, l’outil est équipé de dispositif de sécurité pour éviter les chocs électriques accidentels.

En revanche, les défibrillateurs professionnels s’utilisent généralement par des professionnels de la santé. On parle notamment de médecins et d’ambulanciers paramédicaux qui ont une formation spécialisée dans l’utilisation de ce type d’appareil. Ainsi, un défibrillateur professionnel se révèle plus avancé que le défibrillateur grand public. Il offre des fonctionnalités supplémentaires à l’instar du moniteur de rythme cardiaque et les options de programmation pour des interventions spécifiques.

Avec les paramètres complémentaires, les défibrillateurs professionnels servent aussi pour d’autres tâches médicales. On retrouve l’outil principalement dans la cardioversion qui consiste à délivrer une décharge électrique à un rythme cardiaque anormal.

Obligation d’équipement pour les établissements recevant du public : ce que dit la loi

La loi en France oblige les établissements recevant du public (ERP) à s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe (DAE). Selon la réglementation en vigueur, les ERP de catégories 1 et 2, accueillant plus de 300 personnes, doivent être équipés d’au moins un DAE. Pour les ERP de catégories 3 et 4 (entre 100 et 300 personnes reçues), la réglementation recommande la présence d’un DAE.

L’équipement en défibrillateurs automatisés externes constitue donc une obligation légale pour certains établissements recevant du public. Pour les autres contextes, la loi procède tout simplement à une recommandation. Dans tous les cas, il peut être d’une importance vitale d’en disposer, même dans une petite entreprise. En outre, veiller à la qualité de la formation dispensée aux personnes amenées à utiliser le défibrillateur s’avère essentiel.

Est-il obligatoire d’avoir un DEA ?

Bien que l’achat d’un DAE ne soit pas obligatoire pour les particuliers, en disposer constitue toujours une décision judicieuse. En effet, en cas d’urgence, l’utilisation rapide d’un DAE peut augmenter les chances de survie de la personne concernée. De plus, certains événements publics exigent désormais la présence d’un défibrillateur sur place. La loi impose la mise à disposition de l’équipement dans les ERP recevant plus de 300 personnes.

Pourquoi acheter un défibrillateur ?

Acheter un défibrillateur constitue une décision importante pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, il peut sauver des vies en cas d’arrêt cardiaque. En réalité, l’utilisation rapide d’un DAE augmente les chances de survie de la personne concernée. Aussi, en possédant un tel appareil, vous offrez un environnement plus sûr pour les personnes qui vous entourent. Que ce soit à la maison, au travail ou dans des lieux publics, la sécurité sanitaire reste cruciale.

L’achat d’un défibrillateur peut également se montrer financièrement rentable. Justement, en cas d’urgence, l’intervention rapide des secours peut être coûteuse. En possédant un DAE, vous pouvez éviter les coûts supplémentaires et les retards associés aux interventions de secours. D’ailleurs, certains assureurs proposent des réductions sur les primes d’assurance en cas d’achat d’un défibrillateur.

Coût de l’équipement

Le coût d’un défibrillateur varie en fonction de ses caractéristiques et de son utilisation. Les défibrillateurs externes grand public peuvent coûter entre 800 et 2000 euros. Les modèles professionnels quant à eux peuvent aller jusqu’à 5000 euros.

Les prix peuvent être réduits en prenant des défibrillateurs reconditionnés ou en optant pour une location plutôt qu’un achat. Les frais supplémentaires liés à l’acquisition de l’appareil peuvent inclure la formation des utilisateurs, la maintenance et le remplacement des électrodes et batteries.

Acheter un défibrillateur

Si vous envisagez d’acheter un défibrillateur, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs. Tout d’abord, consultez un professionnel de la santé. Cette précaution vous permet de confirmer le besoin de l’équipement et d’obtenir des conseils sur le choix approprié.

Lorsque vous achetez un défibrillateur, recherchez un appareil avec des instructions claires et simples pour une utilisation facile. Assurez-vous aussi que l’outil est facile à entretenir et à mettre à jour. Pour un certain confort, optez pour les modèles avec des accessoires optionnels comme les sacs de transport, les électrodes de rechange, les batteries supplémentaires.

Enfin, n’oubliez pas de prendre en compte le coût de l’appareil et de ses accessoires. Les défibrillateurs peuvent être coûteux, mais ils demeurent un investissement précieux pour sauver des vies. Comparez les différents modèles et les prix pour trouver celui qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.

Il existe des subventions et des programmes de financement disponibles pour aider à l’achat de défibrillateurs dans certaines régions ou pour certains types d’organisations. Les municipalités, les gouvernements régionaux ou les organisations caritatives peuvent offrir des subventions pour aider les établissements à acheter un défibrillateur. De plus, les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’achat d’un défibrillateur. Il est important de se renseigner auprès des autorités locales et des associations professionnelles pour connaître les opportunités de financement.

Les défibrillateurs externes automatisés (DEA) se trouvent disponibles auprès de fournisseurs spécialisés dans les équipements médicaux. Les pharmacies et les grandes surfaces peuvent par exemple proposer des défibrillateurs grand public. Il est important de choisir un DEA de qualité, conforme aux normes en vigueur et adapté à vos besoins. Assurez-vous toujours de la satisfaction de ces conditions. Les fournisseurs peuvent offrir des services de formation, de maintenance et de remplacement des accessoires.

Savoir utiliser un défibrillateur en cas d’urgence

La formation à l’utilisation des défibrillateurs constitue un impératif pour assurer une réponse rapide et efficace en cas d’urgence. Les fournisseurs peuvent offrir une formation sur l’utilisation de l’appareil. Cependant, il est recommandé de suivre des programmes destinés aux premiers secours pour savoir quoi faire en cas d’urgence. Les notions essentielles concernent l’utilisation de l’outil en toute sécurité, la détection des signes d’un arrêt cardiaque et les réactions appropriées en conséquence.

Est-ce que le défibrillateur arrête le cœur ?

Le défibrillateur n’arrête pas le cœur, il permet de rétablir un rythme cardiaque normal en délivrant une décharge électrique. Lorsqu’un patient se trouve en arrêt cardiaque, son cœur peut battre de manière irrégulière ou ne pas battre du tout. L’outil essaie de ramener l’équilibre en délivrant une décharge électrique à travers les électrodes placées sur la poitrine du patient. C’est ce stimulus qui permet au cœur de reprendre un rythme régulier.

En résumé, le défibrillateur ne provoque pas d’arrêt cardiaque. Au contraire, il s’utilise lorsque le patient est en arrêt cardiaque. Évidemment, il faut que les compressions thoraciques et la ventilation soient effectuées en premier.

Pourquoi le défibrillateur ne choque pas ?

Le défibrillateur délivre une décharge électrique qui peut sembler similaire à un choc électrique. Il convient ensuite de noter que l’impulsion n’est pas un véritable choc électrique. La décharge est administrée à travers les électrodes placées sur la poitrine du patient pour rétablir un rythme cardiaque normal. Les défibrillateurs modernes utilisent des décharges électriques de faible énergie qui ne causent pas de douleur ou de dommage au patient.

Qu’est-ce qui est interdit avec un défibrillateur ?

En ce qui concerne l’utilisation du défibrillateur, il apparait comme nécessaire de suivre les instructions du fabricant et du médecin traitant. En général, les recommandations suggèrent de ne pas utiliser l’outil sur une personne qui respire normalement. Il en va de même pour les patients qui présentent un pouls régulier.

En outre, il ne faut pas utiliser le défibrillateur dans des conditions mouillées ou humides. Cela permettra de conserver l’équipement en bon état tout en limitant les risques sécuritaires. Pour finir, il faut éviter d’utiliser des électrodes endommagées ou mal positionnées, d’administrer de décharge électrique à travers un vêtement ou une couverture.

Quelle différence entre défibrillateur et pacemaker ?

Le défibrillateur et le pacemaker sont deux types d’appareils utilisés pour traiter les troubles du rythme cardiaque. Le défibrillateur s’emploie pour rétablir un rythme cardiaque normal en délivrant une décharge électrique. Le pacemaker quant à lui sert à réguler un rythme cardiaque anormalement lent ou irrégulier en délivrant des impulsions électriques régulières. Ce dernier se trouve souvent implanté sous la peau pendant que le défibrillateur peut être implanté ou porté à l’extérieur du corps.

Quel est le rôle du défibrillateur implantable ?

Le défibrillateur implantable (DAI) est un type de défibrillateur qui s’installe sous la peau. Le DAI s’utilise pour traiter les patients à haut risque de mort subite cardiaque. Il permet une surveillance en continu de leur rythme cardiaque et une délivrance automatique de la décharge électrique si nécessaire.

Le DAI peut également être programmé pour délivrer des impulsions électriques régulières pour réguler un rythme cardiaque anormalement lent ou irrégulier. Cet atout favorise les patients atteints d’insuffisance cardiaque, de troubles du rythme cardiaque ou de cardiomyopathie.

Espérance de vie avec ce type d’équipement

L’espérance de vie avec un défibrillateur ou un DAI dépend de nombreux facteurs. On distingue notamment l’âge, la santé générale, le type de maladie cardiaque traitée et la gravité de la maladie sous-jacente. Étant donné que les outils s’utilisent généralement chez des patients atteints de maladies cardiaques avancées, leur implantation améliore la qualité de vie des patients.

Cependant, les risques associés à l’implantation et à l’utilisation de ces appareils doivent également être pris en compte. Il faut surveiller les possibilités d’infection, de rupture des fils ou des électrodes et les problèmes de batterie. Il importe que les patients discutent de leur situation individuelle avec leur médecin traitant pour comprendre leur pronostic spécifique.

Conduire avec un défibrillateur : cela pose-t-il problème ?

La question de la conduite automobile avec un défibrillateur dépend de la réglementation du pays ou de l’État concerné. En général, les personnes qui ont un défibrillateur implantable peuvent conduire une voiture s’ils ne présentent pas d’antécédent grave. On parle entre autres d’épisode de syncope ou de perte de conscience associée à leur maladie cardiaque dans les six mois précédents.

Il reste toujours utile de consulter son médecin pour connaître les restrictions spécifiques en matière de conduite automobile selon son état de santé. Dans tous les cas, le patient doit être conscient qu’il existe des risques associés à la conduite avec un tel équipement. Il pourra prendre les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité et celle des autres usagers de la route.