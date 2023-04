Démarchage téléphonique abusif : quelles solutions ?

CAME Motorisation portail CAME U1641 KRONO Kit avec 3 télécommandes!

CAME Motorisation portail CAME U1694 KRONO Kit avec 2 télécommandes!

Blackview France Officiel Blackview BL6000 Pro 5G -Double Sim - 256 Go ROM 8 Go RAM, Argent

Blackview France Officiel Blackview BL6000 Pro 5G -Double Sim - 256 Go ROM 8 Go RAM, Gris

Le démarchage téléphonique abusif constitue une hantise pour la plupart des consommateurs. Initialement destinée à faire de la prospection et à relayer des informations commerciales, cette stratégie est malheureusement utilisée à l’excès par certaines entreprises.

C’est pour cette raison que le démarchage téléphonique est désormais réglementé pour apporter un soulagement aux consommateurs. Par ailleurs, d’autres solutions pratiques telles que la liste d’opposition au démarchage téléphonique et l’annuaire inversé permettent de mieux gérer les appels indésirables.

Qu’est-ce que le démarchage téléphonique abusif ?

Le démarchage téléphonique est une stratégie marketing qui permet d’effectuer des appels commerciaux dans le but de proposer des produits et services d’une structure à des prospects. C’est une technique de base du marketing grâce à laquelle les entreprises se servent des coordonnées téléphoniques de personnes ciblées, parfois sans leur consentement, pour leur présenter des offres.

Nous avons tous reçu, au moins une fois, un appel provenant d’un numéro qui ne figure pas dans notre répertoire. À l’autre bout du fil, un commercial qui souhaite présenter une offre.

Cette démarche est qualifiée de démarchage téléphonique abusif lorsqu’elle s’effectue de manière un peu trop intrusive.

Les appels intensifs qui deviennent harassants et qui procurent une sensation d’insécurité peuvent être considérés comme du démarchage téléphonique abusif. En termes clairs, le démarchage téléphonique abusif est un appel commercial intempestif non désiré par le prospect.

Reconnaître les signes d’un démarchage téléphonique abusif

Un démarchage téléphonique abusif est facilement détectable. Il est très important de reconnaître les signes afin de vite y mettre un terme. Le signe le plus révélateur d’un démarchage téléphonique abusif est l’insistance de la part des appelants bien que vous ayez manifesté votre souhait de ne plus être importuné. Vous vous sentez presque harcelé par les prospecteurs dans une volonté malsaine de vous faire changer d’avis. Les commerciaux rivalisent d’ingéniosité pour revenir chaque fois à la charge. Pour eux, toutes les stratégies sont bonnes pour renouer le contact avec vous.

Tant qu’ils ne vous incitent pas à passer à l’action, ils ne lâchent pas l’affaire, quitte à vous déranger. Un démarchage téléphonique abusif étant épuisant, vous devez faire attention aux moindres échanges commerciaux que vous effectuez par téléphone. Reconnaître les signes de ce phénomène constitue un premier pas dans la résolution du problème que constitue le démarchage téléphonique abusif. Certaines entreprises n’hésitent pas à changer de numéros ou à les masquer pour continuer de plus belle lorsque vous les reconnaissez et ne décrochez plus à leurs appels.

Savoir reconnaître les signes d’un démarchage téléphonique abusif vous permet de prendre vos précautions en fonction des solutions légales qui s’offrent à vous. De nombreux particuliers sont unanimes quant à l’utilité d’un annuaire inversé pour la vérification de l’identité des propriétaires de numéros inconnus. C’est un recours légal qui vous permet de vous protéger des appels commerciaux intrusifs dès que vous détectez un signe.

Les bonnes pratiques pour faire face aux appels indésirables

Pour mettre un terme au démarchage téléphonique abusif, vous devez commencer par adopter certaines habitudes face aux appels indésirables. Il y a des pratiques simples, mais efficaces que vous pouvez mettre en place lorsque vous êtes confronté à des appels commerciaux intrusifs. Au cours des appels, les commerciaux ont pour objectif de vous vendre un produit. Vous n’aurez qu’à manifester votre désintérêt. Cela aura pour effet d’atténuer leur ardeur et ainsi, vous leur ferez comprendre l’inopportunité de vous joindre à nouveau pour un tel produit. Il est fort probable qu’ils vous relancent, toutefois, cela aura le mérite de limiter leur insistance.

Lorsque vous recevez de manière incessante des appels pour des propositions commerciales, vous pouvez poliment, mais de manière ferme demander à ne plus être rappelé. Vous avez le droit d’exiger de la part du commercial le retrait de votre numéro de sa liste de prospects. Il fera remonter l’information à sa hiérarchie qui se chargera de faire le nécessaire afin que vous ne soyez plus dérangé. Au cas où elle persiste, il existe des moyens légaux qui permettent de rappeler l’entreprise à l’ordre.

Cependant, rien ne garantit que le simple fait de réclamer le retrait de votre numéro de la liste mette définitivement un terme aux appels indésirables.

Une autre option très efficace consiste à bloquer les numéros indésirables pour ne plus être dérangé à l’avenir.

Quel que soit le téléphone portable que vous possédez, vous pouvez insérer les numéros indésirables dans la liste noire. Cela empêche ces numéros de vous joindre.

Il n’y a pas de pratiques clés pour faire face aux appels indésirables. Il faut s’adapter selon la situation et surtout selon la ténacité des commerciaux. Néanmoins, vous devez vous montrer ferme, autoritaire en prenant des mesures radicales.

Conseils pour éviter le démarchage téléphonique abusif

Pour éviter le démarchage téléphonique abusif, vous devez prendre vos précautions afin que votre numéro ne se retrouve pas sur des listes de prospection. Les démarcheurs ne composent pas votre numéro au hasard. Ils obtiennent leur liste en passant par des personnes spécialisées dans la génération de lead qui opèrent des ventes de contacts téléphoniques. Ces derniers constituent leur base de données à travers des informations que vous leur fournissez via des formulaires numériques ou physiques.

Par conséquent, avant d’inscrire votre numéro de téléphone sur n’importe quel formulaire, prenez le soin de lire toutes les conditions. Si vous n’avez aucune garantie concernant la protection de votre contact téléphonique, évitez tout simplement de le fournir. Vous devez absolument interdire le transfert de votre numéro de téléphone à d’autres entreprises, peu importe le motif. Par ailleurs, le moyen le plus sûr d’éviter le démarchage téléphonique abusif est l’inscription de votre numéro sur la liste anti-prospection Bloctel.

Cette inscription est gratuite et interdit les entreprises de vous appeler tant qu’elles n’ont pas signé de contrat avec vous. Avant d’effectuer chaque appel, les entreprises ont l’obligation de vérifier si le numéro ne figure pas sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Elles n’ont donc pas le droit de vous inclure dans leurs opérations si votre numéro s’y trouve. Il existe également des applications conçues par certains réseaux de téléphonie mobile pour gérer efficacement les appels indésirables. Vous pouvez installer l’une de ces applications afin d’éviter d’être constamment dérangé par les appels incessants des commerciaux.

Réglementations gouvernementales visant à protéger les consommateurs

Depuis quelques années, le démarchage téléphonique a pris des proportions démesurées. Les plaintes de consommateurs font état d’un harcèlement de la part des commerciaux. Ces derniers ne respectent nullement la liberté des personnes. Les plaintes les plus récurrentes sont les appels à des heures tardives et pendant les jours de repos. Cela dérange la quiétude de nombreux particuliers. Le gouvernement français a alors pris des mesures pour encadrer le démarchage téléphonique. Les obligations des entreprises en matière d’information des consommateurs ont fondamentalement été revues.

Depuis le 1er mars 2023, toute tentative de démarchage téléphonique doit être effectuée du lundi au vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h. De plus, il est formellement interdit d’effectuer le démarchage téléphonique pendant le week-end et les jours fériés. Le non-respect de cette réglementation expose les entreprises à de lourdes sanctions financières allant de 75 000 à 375 000 euros. Selon les réglementations gouvernementales, les démarcheurs ont l’interdiction de vous contacter par téléphone plus de 4 fois dans une période de 30 jours.

De plus, dès le premier refus, la personne qui vous a contacté est tenue de ne pas vous rappeler durant une période minimum de 60 jours à compter du jour du refus. Il faut noter que ces lois concernent aussi bien les personnes physiques que morales. Le démarchage téléphonique abusif est un calvaire pour les consommateurs. Fort heureusement, l’activité est désormais mieux encadrée par une stricte réglementation. En dehors des lois gouvernementales, de nombreuses solutions existent pour éviter les appels indésirables. C’est notamment le cas de l’annuaire inversé qui vous permet de mettre un nom sur tous les numéros inconnus qui vous appellent. N’hésitez pas à adopter cette solution pour mettre un terme au démarchage téléphonique abusif.