Protocole SIP : Explication, Définition avantages et inconvénients

L’évolution d’internet et de la technologie favorise le développement de plusieurs secteurs. C’est notamment le cas du marché de la téléphonie qui s’est considérablement amélioré ces dernières années. Parmi les plus grandes innovations, on retrouve le protocole SIP. Depuis sa mise sur le marché, cette solution de téléphonie s’est rapidement imposée comme le standard de référence.

Une réputation qu’il doit à ses multiples avantages. Toutefois, pour un citoyen lambda, cette technologie peut être complexe à appréhender. Pour mieux assimiler le terme SIP, il est nécessaire de bien comprendre chaque aspect. Découvrez tout dans la suite de cet article.

C’est quoi le protocole SIP ?

Le Session Initiation Protocol (SIP) est un protocole de communication standard développé par l’IETF (Internet Engineering Task Force) et décrit dans le RFC (Request for Comments) 3261. Il a pour principal rôle d’assurer le bon acheminement des communications entre deux ou plusieurs participants. Transfert ou réception d’audio, de vidéo ou encore d’images, cette technologie s’occupe de tout.

De même, le protocole SIP se charge de définir l’identité des acteurs qui communiquent, mais aussi de déterminer leur localisation. Cela va lui permettre de répondre plus aisément à leur sollicitation, que ce soit pour un appel ou un message. Ce protocole gère également la disponibilité de votre destinataire. En clair, il permet de savoir s’il est en ligne ou pas.

D’autre part, il s’occupe du paramétrage de session. Cela veut dire qu’il se charge de faire sonner les deux participants grâce à une sonnerie préalablement définie. Par ailleurs, le protocole SIP vous permet d’effectuer toutes sortes d’actions durant la communication, comme la visioconférence ou le partage de documents.

Il est désormais très facile et rapide d’obtenir un numéro SIP. Mais pour cela, quelques étapes sont à mettre en œuvre.

Étape 1

Pour obtenir un numéro SIP, vous devez en premier lieu en faire la demande auprès d’un fournisseur de services SIP ou VoIP, tel que Kavkom.com. Ce dernier est une société spécialisée dans la téléphonie d’entreprise. Il propose aux professionnels une gamme complète d’outils de communication basés sur la technologie VOIP.

Étape 2

Après votre inscription, vous devrez installer sur votre ordinateur le logiciel de téléphonie du fournisseur VoIP ou SIP. C’est avec celui-ci que vous pourrez passer et recevoir des appels via Internet, transférer des fichiers, discuter par messagerie, ou encore organiser des visioconférences.

Étape 3

Une fois que vous disposez du logiciel de téléphonie, votre fournisseur vous enverra votre numéro de téléphone SIP avec lequel vous pourrez communiquer librement. Notez ce numéro dans un endroit sûr où vous ne le perdrez pas. Toutefois, si vous égarez ce numéro, vous pouvez l’obtenir de nouveau en contactant simplement votre fournisseur.

Quels sont les avantages du SIP ?

Ces dernières années, de plus en plus d’entreprises ont migré vers l’IP et ont choisi de facto le protocole SIP pour leurs connexions. Le succès de ce protocole s’explique par les nombreux avantages qu’il offre.

Réduction des coûts de communication

En entreprise, la communication reste l’une des poches de dépense les plus importantes. En optant pour la solution SIP, vous avez la certitude de réaliser des économies considérables à chaque appel. Cette réduction des coûts de communication peut être de l’ordre de 30% à 60% par rapport aux tarifs enregistrés avec une téléphonie classique.

Qui plus est, vous n’aurez plus à vous soucier des frais d’installation ou de maintenance, ce qui est un gros allègement pour vos finances. Par ailleurs, du fait de la centralisation des services avec un forfait unique, vos appels inter-site n’engendreront plus aucune facturation additionnelle.

Simplicité

Le protocole de service SIP ne nécessite pas l’utilisation de matériels informatiques lourds et coûteux. Cela s’explique simplement par le fait qu’il s’agit d’une solution entièrement logicielle. Il faut tout de même préciser qu’au fil du temps, vous aurez besoin d’investir dans des ajouts de matériel au fur et à mesure que vos lignes téléphoniques augmenteront. Mais, cette expansion reste quand même simple à mettre en œuvre. Votre fournisseur se chargera uniquement de connecter des combinés à internet et le tour est joué !

Flexibilité accrue

Contrairement au service téléphonique traditionnel, le protocole SIP vous permet de profiter d’une importante flexibilité. En effet, il vous est possible d’ajuster la taille de votre SIP pour l’adapter au mieux à vos exigences du moment. Cela vous permettra par exemple de faire efficacement face aux changements saisonniers des volumes d’appels.

Une meilleure gestion de la relation client

Migrer vers le protocole SIP vous permet de disposer d’équipements et d’installations logicielles très performants. Ces matériels favorisent une communication plus professionnelle et plus efficace avec les clients. Conséquence : ceux-ci sont satisfaits de vos services, ce qui permet de les fidéliser.

Améliorer les conditions de travail des salariés

Il est de votre devoir d’offrir à vos employés les meilleures conditions de travail. Et parmi les principaux outils de travail, la téléphonie tient une place majeure. En optant pour le protocole SIP, vous facilitez la tâche à vos salariés. En effet, avec cette technologie, ils pourront aisément prendre un grand nombre d’appels simultanés, mener des conversations point à point, réaliser des audioconférences, lancer des visioconférences et transmettre des données. Tout cela optimise leur motivation, ce qui contribue à l’amélioration de leur travail et à la performance de l’entreprise. N’hésitez donc plus à installer un protocole SIP au sein de votre entreprise.

Quels sont les inconvénients du SIP ?

Malgré ses multiples avantages, le SIP présente tout de même des inconvénients. L’un des plus remarquables concerne son niveau de sécurité plutôt faible. Ce protocole est en effet très vulnérable face aux attaques par déni de service, au détournement d’appel, à l’écoute indiscrète, au piratage des lignes, au vol de données ou encore au trafic de taxation. Heureusement, les fournisseurs comme KAVKOM prévoient des solutions efficaces pour optimiser la sécurité du SIP.

Quel avenir pour les SIP ?

Ces dernières années, le marché du SIP s’est énormément développé. À l’échelle mondiale, il aurait progressé de plus de 35%. Et selon les analystes, ce protocole est promis à un bel avenir, surtout avec l’engouement des entreprises pour la téléphonie d’entreprise depuis quelques années (voir ici). Toutefois, il faut noter que la bataille pour rester au sommet risque d’être rude en raison des nouveaux protocoles récemment déployés.