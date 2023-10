L’iPhone 15 d’Apple : une mise à jour possible sans même sortir le smartphone de sa boîte

Vous avez l’intention d’acheter le tout nouvel iPhone 15 d’Apple ? Sachez que vous pourriez ne pas avoir besoin de faire les mises à jour déployées depuis son lancement, car elles pourraient déjà être préinstallées. En effet, selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, il semblerait qu’Apple ait trouvé une solution pour mettre à jour ses smartphones sans même qu’ils ne soient sortis de leurs emballages. Voici comment cela pourrait fonctionner.

Des mises à jour déjà installées sur les iPhone 15 achetés en ligne ou en boutique officielle

Selon les informations révélées par Mark Gurman, si vous achetez votre iPhone 15 directement en ligne sur le site d’Apple ou dans l’un de ses magasins officiels, vous pourriez ne pas avoir besoin de procéder aux mises à jour récemment déployées. Ces dernières seraient en effet déjà intégrées à votre smartphone, y compris celles qui corrigent les principaux problèmes constatés depuis la sortie de cette génération d’iPhone.

Cela signifie que les nouveaux propriétaires d’un iPhone 15 pourraient profiter pleinement de leur téléphone dès sa sortie de la boîte, sans se soucier des téléchargements et des installations de mises à jour. Un gain de temps et d’énergie appréciable pour les utilisateurs.

Le processus de mise à jour actuel pour l’iPhone 15

Pour rappel, si vous venez d’acheter un iPhone 15 et souhaitez procéder aux mises à jour en cours, il vous suffit de suivre ces étapes :

Allez dans les Réglages de votre téléphone

Sélectionnez l’onglet Général

Rendez-vous dans la section Mise à jour logicielle.

Notez que cette méthode reste valable pour les iPhone achetés auprès de revendeurs tiers ou non officiels.

Une innovation qui n’est pas isolée chez Apple

La possibilité d’avoir des mises à jour déjà préinstallées sur les iPhone 15 vendus ne constitue pas la seule nouveauté apportée par Apple. Récemment, la firme a également annoncé l’arrivée prochaine d’une version moins coûteuse de son casque Vision Pro, rendant ainsi la réalité virtuelle plus accessible au grand public.

De plus, Apple continue de travailler sur ses projets relatifs à la santé, notamment avec son application ResearchKit et sa future montre connectée capable de mesurer les niveaux de glucose dans le sang.

Des concurrents qui cherchent constamment à innover

Face à la concurrence toujours plus féroce sur le marché du smartphone, les géants de l’électronique comme Samsung, Huawei et Google continuent de proposer des innovations pour séduire les consommateurs. Parmi leurs dernières avancées, on retrouve notamment :

Des écrans pliables et déroulables, comme sur les modèles Samsung Galaxy Z Fold 3 et Huawei Mate X2

Des capteurs photovoltaïques pour recharger les téléphones à l’énergie solaire

Une intégration améliorée des assistants vocaux tels que Google Assistant ou Bixby

En conclusion : une expérience utilisateur toujours plus optimisée

Avec la possibilité d’avoir des mises à jour préinstallées sur l’iPhone 15 et le développement constant de nouvelles technologies et fonctionnalités, Apple et ses concurrents cherchent sans cesse à offrir une meilleure expérience utilisateur. Il sera intéressant de voir comment cette innovation se déploiera dans les mois à venir, et quelles autres surprises nous réservent ces géants du secteur.

En attendant, si vous êtes sur le point d’acheter un iPhone 15, n’oubliez pas de vérifier les mises à jour disponibles en suivant les étapes mentionnées précédemment. Et ne manquez pas de rester informés des dernières nouveautés de cet univers toujours en évolution.