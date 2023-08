L’Union Européenne tord le bras à Microsoft : Comment la nouvelle politique de Windows 11 te permet de choisir ton navigateur par défaut et de dire adieu à Edge

Fed up avec Edge qui s’impose sur ton Windows 11 ? Découvre comment l’UE t’a donné la liberté de choisir et comment tu peux enfin te débarrasser de ce navigateur collant.

Un changement décisif dans la politique de Microsoft

Ah, Windows 11, le dernier bijou de Microsoft ! On t’a promis monts et merveilles, mais en réalité, tu étais toujours enchaîné à Microsoft Edge pour certaines tâches. Tu préfères Chrome ou Firefox ? Pas grave, Edge s’imposait encore. Heureusement, la donne change, et c’est en partie grâce à l’intervention de l’Union Européenne.

Edge ne sera plus imposé comme navigateur par défaut dans Windows

Si tu penses que Windows est aussi incontournable que l’air que tu respires, tu sais aussi que certains de ses éléments ne sont pas aussi vitaux. Edge en est un parfait exemple. Il servait surtout à télécharger Chrome ou Firefox, soyons honnêtes. Et même si tu établissais un autre navigateur comme choix par défaut, pour certaines tâches, c’était toujours Edge qui prenait le dessus. Enfin, ça, c’était avant.

Heureux les Européens

Tu es en Europe ? Alors tu as de la chance ! Le changement ne concerne que les pays de l’Espace économique européen. Pour les autres, il faudra attendre encore un peu. Microsoft a-t-il été forcé par l’UE ou s’agit-il d’une expérimentation européenne ? On ne sait pas encore, mais on suivra ça de près.

A Dieu Microsoft Edge en par défaut

C’est bien joli tout ça, mais qu’a Edge pour lui, à part sa présence imposée dans le monde Windows ? À ses débuts, il était surtout vu comme le successeur d’Internet Explorer. Oui, celui-là même que tes parents utilisaient pour leurs recherches Yahoo. Mais Edge a évolué, incorporant des fonctionnalités innovantes et un design épuré. Malgré tout, il ne fait pas le poids face à des mastodontes comme Chrome.

C’est le moment de reprendre le contrôle. Tu vas dans les ‘Paramètres’, ensuite ‘Applications’ et tu cliques sur ‘Navigateur par défaut’. Là, tu choisis ton navigateur préféré. Mais attention, des mises à jour Windows peuvent parfois réinitialiser ce choix. Donc, sois vigilant !

Si vous ne souhaitez pas que Microsoft Edge démarre lorsque vous vous connectez à Windows, vous pouvez modifier cette option dans les paramètres de Windows.

1. Accédez à Démarrer > Paramètres .

2. Sélectionnez Comptes > Options de connexion.

3. Désactivez Enregistrer automatiquement mes applications redémarrées lorsque je me déconnecte et les redémarrer lorsque je me connecte.

Pour te débarrasser définitivement d’Edge, il faut y aller à la manière forte. Ouvre le menu Démarrer et tape ‘cmd’ pour ouvrir l’invite de commandes en tant qu’administrateur. Ensuite, tu tapes une série de commandes que tu peux facilement trouver en ligne pour désinstaller Edge. Un petit redémarrage, et voilà !

Tour d’horizon des navigateurs WEB

Chrome Points forts : rapide, beaucoup d’extensions, support solide Points faibles : gourmand en mémoire, pas le meilleur pour la confidentialité

Firefox Points forts : excellent pour la vie privée, personnalisable Points faibles : parfois plus lent que ses concurrents

Safari Points forts : bien intégré aux produits Apple, économe en énergie Points faibles : moins d’extensions, exclusif à l’écosystème Apple

Opera Points forts : fonctionnalités innovantes, économie de données Points faibles : moins d’extensions, moins populaire



Brave Points forts : priorise la vie privée, bloque les publicités et les trackers par défaut Points faibles : moins d’extensions disponibles, certains sites peuvent ne pas fonctionner correctement avec les bloqueurs actifs

Vivaldi Points forts : hautement personnalisable, fonction de gestion des onglets avancée Points faibles : courbe d’apprentissage plus élevée en raison des nombreuses fonctionnalités, moins connu donc moins de support communautaire

Microsoft Edge Points forts : intégré à Windows, fonctionnalités de sécurité renforcées Points faibles : imposé par défaut sur Windows, moins d’extensions que ses concurrents



Alors, prêt à prendre ta liberté de navigation en main ? Edge peut être relégué aux oubliettes, et c’est toi qui as les rênes. Bonne navigation !