Teams Connect : Brisez les Frontières de la Collaboration avec la Nouvelle Version de Microsoft Teams !

Découvrez les nouvelles fonctionnalités de la version Microsoft Teams permettant une collaboration fluide entre locataires, pour des échanges au-delà des frontières.

Nouvelle version Teams : Discutez avec plus de monde en toute simplicité !

Microsoft, le géant de la technologie, poursuit son engagement en faveur de l’amélioration continue des outils collaboratifs en lançant une version inédite de Microsoft Teams. Cette mise à jour majeure va révolutionner la manière dont vous communiquez et collaborez avec vos pairs, en ouvrant les portes à des conversations enrichissantes avec des participants extérieurs à votre entreprise.

Vers une collaboration sans limites grâce aux fonctionnalités Multi Tenant Organization (MTO)

Il est temps de repousser les limites de la collaboration. Microsoft Teams annonce fièrement le déploiement de fonctionnalités spécialement adaptées aux organisations multi-locataires (MTO).

En pratique, cela signifie que les administrateurs auront désormais la capacité de configurer des groupes composés de plusieurs entreprises ou services, appelés locataires, permettant ainsi des interactions au sein de l’application.

Vous pourrez désormais échanger non seulement avec vos collègues habituels, mais également avec d’autres collaborateurs provenant d’entreprises extérieures à la vôtre.

Une expérience collaborative sans faille

Cette innovation promet de fluidifier votre expérience au sein de Teams. Tout comme au sein de votre propre groupe d’entreprise, vous pourrez collaborer et accéder aisément aux ressources d’autres groupes. Vous aurez la possibilité de rechercher des collaborateurs issus d’autres groupes, de discuter avec eux, de les appeler, de prendre part à des réunions et de partager du contenu. Plus encore, vous pourrez échanger dans un fil de discussion commun avec des utilisateurs appartenant à d’autres groupes, tout en recevant des notifications en temps réel pour tous les comptes et locataires intégrés dans Teams.

Une recherche de collègues optimisée pour une communication fluide

Adieu les tracas de la recherche de collègues au sein d’une organisation multi-locataires. Teams simplifie votre quotidien en affichant dorénavant un seul résultat pour une même personne, ce qui vous permettra de maintenir vos échanges au sein d’une seule et même conversation.

Une disponibilité progressive sur différentes plateformes

L’ensemble des utilisateurs payants de Microsoft Teams sur Windows pourront profiter en exclusivité de ces capacités MTO dans un premier temps. Cependant, ne craignez rien : elles arriveront bientôt sur les applications iOS et Android, et leur déploiement sur le client Teams pour macOS est également en préparation. Cerise sur le gâteau, une toute nouvelle version Web de Microsoft Teams est en cours de développement, offrant ainsi une accessibilité accrue aux nouvelles fonctionnalités.

Une révolution dans la collaboration inter-locataires

Face aux défis complexes liés aux fusions, aux acquisitions et à la gestion d’entités à travers différents locataires, les organisations modernes ont besoin de solutions efficaces pour simplifier leur communication, leur collaboration ainsi que la sécurité des données. Les fonctionnalités MTO de Teams s’inscrivent dans cette démarche en offrant des expériences de collaboration multi-locataires de haute qualité, transcendant les barrières des locataires traditionnels.

L’expérience Teams Connect : collaborer au-delà des limites

Microsoft Teams Connect, véritable atout de cette version, permet une collaboration transparente et sécurisée au-delà des frontières organisationnelles. Les canaux partagés vous offrent la possibilité de discuter, d’appeler, de rencontrer et de collaborer sur des fichiers sans changer de locataire. Un simple ajout de participants sur un canal partagé suffit pour entamer une collaboration fluide et sans contraintes.

Facilité de mise en œuvre des fonctionnalités MTO

Les administrateurs n’auront qu’à configurer leur locataire MTO dans le centre d’administration Microsoft 365 pour activer ces nouvelles fonctionnalités au sein de Teams. Une synchronisation complète des utilisateurs entre les locataires du groupe MTO sera effectuée, sans nécessiter de paramétrages complexes.

Disponibilité et perspectives

Les fonctionnalités MTO sont d’ores et déjà accessibles pour les utilisateurs commerciaux sur la nouvelle application client Teams Windows. Si vous êtes sur d’autres plateformes, ne vous inquiétez pas, elles arriveront très prochainement sur iOS, Android et MacOS. L’application Web Teams sera également optimisée pour ces fonctionnalités dans un futur proche.

La nouvelle version de Microsoft Teams est bien plus qu’une simple mise à jour : elle ouvre les portes d’une collaboration élargie et simplifiée entre les entreprises et leurs locataires. N’hésitez pas à plonger dans cette nouvelle ère de communication fluide et transparente avec Microsoft Teams !