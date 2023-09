Transformez votre jardin avec ces robots tondeuses : prenez soin de votre pelouse sans lever le petit doigt !

Stihl Robot Tondeuse Modèle RMI 422 Jusqu'à 800 m².

Stihl Robot Tondeuse Modèle RMI 422 Jusqu'à 800 m². Calotte mobile avec capteurs La coque robuste protège le robot tondeuse iMow des intempéries et des chocs. Les capteurs intégrés enregistrent le contact avec un objet et dirigent l'iMow vers une nouvelle direction. La lame mulching stable est résistante à la casse et garantit un résultat de coupe précis même avec l'herbe haute. Le sens de rotation change automatiquement à chaque arrêt de lame. Ainsi, les lames s'usent symétriquement. Elles peuvent être remplacées sans outils.