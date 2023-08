Robot tondeuse Stihl ou Husqvarna 2023 : Enorme opération chez les professionnels du jardinage à saisir

Les robots tondeuses deviennent de plus en plus connus en raison des différentes fonctionnalités qu’ils présentent aux utilisateurs.

Ce sont des appareils indépendants conçus pour effectuer les travaux de tonte dans les jardins et pour améliorer le décor esthétique au sein de ceux-ci.

Pour exécuter leurs tâches, ces robots n’ont besoin d’aucune assistance et peuvent être programmés pour travailler sur une durée définie.

Sur le marché, il existe une multitude de marques de robots tondeuses. Par ailleurs, il faut notifier que parmi elles, certaines se démarquent grâce à leurs diverses spécifications. Découvrez ici un guide comparatif entre les robots tondeuses stihl et husqvarna, deux marques assez connues.

Pour choisir un robot tondeuse, il est important de tenir compte d’un certain nombre de critères. Cela vous permettra de trouver l’appareil idéal capable de répondre à vos besoins. En effet, il est essentiel de considérer la puissance, l’ergonomie du matériel et sa durée de vie approximative dans un premier temps.

Ensuite, il faut penser aux différentes fonctionnalités, sans bien sûr oublier de considérer son budget. Plus un robot tondeuse est puissant et ergonomique, doté de plusieurs fonctionnalités et résistant, plus le coût de vente est élevé.

Ainsi, si vous avez du mal à choisir entre un robot tondeuse stihl et un robot tondeuse husqvarna, vous pouvez faire attention à ces quelques points capitaux.

Pour choisir alors un robot tondeuse husqvarna de bonne qualité, il faudra évaluer les caractéristiques de chaque modèle de plus près. Il en est de même si vous désirez choisir un appareil spécifique stihl pour vos travaux de jardin. En outre, si vous n’avez aucune notion par rapport au décryptage des données liées aux spécifications des robots tondeuses, vous pouvez solliciter les services d’un spécialiste pour vous accompagner dans votre choix.

Quelle est la meilleure marque pour un robot tondeuse ?

La classe des fabricants de robots tondeuses s’agrandit de jour en jour, mais les meilleurs se font remarquer très vite. Il n’y a pas qu’une seule meilleure marque sur le marché, car il en existe des milliers dont les marques husqvarna et stihl qui battent le record et qui sont généralement hissées au premier rang. Il est à préciser que pour dénicher le robot tondeuse idéal pour ses travaux, il faut surtout considérer ses besoins ainsi que les caractéristiques de l’appareil.

Quelle est la sous marque de Husqvarna ?

Pour l’achat d’un robot tondeuse husqvarna, vous avez la possibilité de choisir les produits de la sous marque Automower de cette grande marque. Les modèles proposés sont diversifiés et sont conçus suivant les normes modernes.

Quelle est la durée de vie d’un robot tondeuse Husqvarna ?

Les prototypes d’occasion des robots tondeuses Husqvarna qui sont vendus très bon marché ont une durée de vie plus courte comparativement aux modèles neufs. Ceux-ci sont certes vendus plus cher dans les magasins de vente, mais sont capables de travailler sur 10 ans. Voilà la durée de vie moyenne d’un robot tondeuse husqvarna, mais il faut souligner qu’elle peut être réduite ou aller au-delà en considérant un certain nombre de facteurs :

La fréquence des travaux sur le terrain ;

Le type de modèle choisi ;

Sa puissance ;

Et ses autres caractéristiques.

L’entretien et le rechange périodique de quelques pièces pendant l’utilisation comptent aussi pour beaucoup si vous désirez garder votre tondeuse longtemps. La durée de vie générale d’une batterie de robot tondeuse husqvarna par exemple varie et peut soit faire quelques mois, soit près de deux ans. Vous devez donc avoir des batteries de rechange pour prolonger la durée d’utilisation de votre appareil.

Quel robot tondeuse Husqvarna choisir ?

L’une des meilleures tondeuses de cette marque est le Husqvarna TC 138. Cet appareil est un tracteur de jardin qui peut être utilisé pour les petites et moyennes surfaces. En outre, pour les grandes surfaces, il est recommandé d’opter pour le modèle husqvarna Automower 430X, car celui-ci peut raser près de 3200 m2 sans arrêt.

Pourquoi choisir un robot tondeuse Husqvarna ?

Les robots tondeuses husqvarna figurent parmi les meilleurs sur le marché international. Ce sont des appareils technologiques très performants qui ont déjà fait leurs preuves auprès d’une multitude d’utilisateurs. Hormis les prototypes d’occasion, ils ont une bonne durée de vie et sont très puissants. En dehors de ces quelques détails, ils sont :

Dotés des fonctionnalités les plus modernes et les plus inégalables ;

Ergonomiques ;

Adaptés à tous les usages ;

Vendus avec un bon rapport qualité/prix ;

Faciles à trouver, etc.

Quels sont les inconvénients d’un robot tondeuse ?

Malgré les nombreux avantages que présentent les robots tondeuses aujourd’hui, il faut signaler qu’ils ne sont pas sans limites. Généralement, la plupart de ces appareils ne sont pas dotés de fonctionnalités pouvant leur permettre de détecter la présence d’objets oubliés sur les terrains. Il est donc possible que votre tondeuse écrase par mégarde des livres, des lunettes de soleil ou encore des jouets de vos enfants, ce qui peut endommager ses lames et vous créer des dépenses.

Où sont fabriqués les robots tondeuses Husqvarna ?

Les robots tondeuses de Husqvarna et plus précisément les robots de tonte Automower sont fabriqués dans une petite ville anglaise de Newton Aycliffe et sont commercialisés un peu partout en Europe et dans le reste du monde.

Quand faut-il arrêter l’utilisation d’un robot tondeuse ?

Le moment approprié pour arrêter d’utiliser son robot tondeuse est la période de l’hiver au cours de laquelle les herbes ne poussent plus. Il est recommandé de le ranger au chaud avant de le maintenir en bon état.

Quels sont les avantages d’un robot tondeuse ?

Avec un robot tondeuse, vous n’aurez plus du tout besoin de surveiller de très près les travaux de tonte. Il vous suffira de programmer l’appareil pour qu’il puisse bien accomplir la tâche qui lui est confiée. De cette manière, vous serez libéré de toutes les corvées relatives à la tonte de votre pelouse. De plus, il faut noter qu’avec un robot tondeuse, il n’est plus question de prévoir des frais pour le carburant de votre appareil. Ils sont donc économiques et permettent de gagner du temps pour réaliser d’autres activités.

Mis à part ces éléments, il faut également rappeler qu’avec un robot tondeuse, il est possible de faire l’entretien de sa pelouse en toute discrétion, car ce type d’appareil est silencieux. L’adopter revient alors à choisir le calme, la rapidité et le travail bien fait.