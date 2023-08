Guide Robot Tondeuse Husqvarna 2023 : Des affaires à faire !

Pour garder sa beauté et sa verdure, la pelouse de votre jardin a besoin d’être régulièrement tondue. Cependant, entre les efforts physiques déployés sur le moindre brin d’herbe, le bruit assourdissant de la tondeuse, les odeurs d’essence, la tonte de gazon peut sembler une véritable corvée.

Heureusement, la technologie a permis de concevoir une solution innovante et pratique que sont les robots tondeuses autonomes.

Parmi la grande diversité des robots tondeuses présente sur le marché, Husqvarna est sans doute l’une des meilleures options.

Voici pour vous un guide qui vous donnera davantage de précisions sur les robots tondeuses de cette marque.

Découvrez la perfection de la tonte : Notre gamme de robot tondeuse

Depuis plus de deux décennies, notre quête incessante de perfection a abouti à la création d’une gamme de robots tondeuses inégalée. La réputation de notre marque repose sur la promesse de fournir une solution de tonte pour chaque type de terrain, qu’il s’agisse d’un petit jardinet de ville ou d’une vaste étendue de 5 000m².

Chaque automower de notre collection, qu’il soit destiné à un particulier ou à un professionnel, est le fruit de plus de 20 ans de recherche et d’innovation. Ceci garantit un entretien impeccable de votre pelouse, adapté à ses spécificités.

Mais qu’est-ce qui distingue vraiment nos robots tondeuses Husqvarna ?

Technologie Avancée : Grâce à notre technologie unique "automower connect", chaque tondeuse offre un contrôle précis, s'adaptant aux passages étroits et aux différents types de terrains.

Résistance Extrême : Nos robots sont conçus pour affronter les éléments. La pluie ne les arrête pas, vous permettant d'avoir une pelouse impeccable en toute saison.

Silence Absolu : Nos tondeuses opèrent en silence, garantissant que ni vous ni vos voisins ne seront dérangés.

Performance : Nos débroussailleuses électriques Husqvarna, connues pour leur puissance, leur légèreté et leur équilibre, complètent parfaitement notre gamme. Elles sont l'outil de choix tant pour les particuliers que pour les professionnels.

L’entretien de nos robots tondeuses est également simplifié. De simples gestes, comme le retrait des amas d’herbes ou le nettoyage avec un chiffon humide, suffisent pour assurer leur fonctionnement optimal. De plus, pour une tranquillité d’esprit accrue, nous recommandons un entretien annuel par votre revendeur.

La renommée de notre marque n’est pas seulement basée sur la qualité de nos produits, mais également sur l’intelligence de la technologie Husqvarna qui les anime. Nous vous invitons à en découvrir davantage et à profiter des nombreux conseils et astuces que nous offrons pour l’entretien de votre automower.

Robot tondeuse Husqvarna AUTOMOWER 305 À propos de cet article Tond jusqu'à 500m2 en 1 Zone Programmation de tonte journalière Waterproof pour tondre même sous la pluie Nombreux systèmes de sécurité dont le code PIN 1 440,86 €

Husqvarna Automower 105 robot – (robot coupe-bordures, 600 M2, 17 cm, 2 cm, 5 cm, lames rotatives) Husqvarna Automower 105 robot – (robot coupe-bordures, 600 M2, 17 cm, 2 cm, 5 cm, lames rotatives) 1 116,76 €

Caractéristiques techniques

Grâce à notre technologie automower connect :

Contrôle sans faille

Adaptable à tous types de terrains

Station de charge avec temps de charge de seulement 60 minutes.

Entretien et Maintenance

Pour une longue durée de vie de votre automower :

Placez l’interrupteur en position OFF.

Portez des gants de protection.

Enlevez régulièrement les amas d’herbes.

Nettoyez le châssis et autres composants avec un chiffon humide.

Faites nettoyer votre robot par votre revendeur une fois par saison.

Quelle est la meilleure marque pour un robot tondeuse ?

Vous n’en pouvez plus de réaliser cette tâche chronophage et épuisante qu’est la tonte du gazon ? Plus de souci à vous faire. La marque de robots tondeuses Husqvarna débarque chez vous avec différents modèles pour vous faciliter la vie.

Tondeuse Robot Husqvarna Automower 305 ׀ 600m²

Husqvarna Automower 305 ׀ 600m² est une tondeuse robot autonome ultra-performante qui vous aide à tondre votre pelouse en un temps record. Dotée des dernières technologies husqvarna, cette tondeuse est adaptée aux jardins urbains et péri-urbains et peut travailler jusqu’à 600 m² de surface. Il s’agit d’une tondeuse intelligente capable de prendre en compte différentes configurations de terrain.

Par ailleurs, cette tondeuse autonome peut couper jusqu’à 50 mm qui lui permet de tondre la pelouse avec soin et de la rendre esthétique. Elle peut également gérer des pentes jusqu’à une inclinaison de 40 %. Programmable, silencieuse et légère, cette tondeuse dispose de nombreux systèmes de sécurité dont le code PIN. Mieux, il peut tondre même sous un temps pluvieux, car, étant waterproof.

autres articles :

Tondeuse Robot Husqvarna Automower 310 Mark II 1000m²

Cette tondeuse de la marque Husqvarna est l’une des tondeuses les plus abouties sur le marché. En effet, elle présente une conception compacte à 4 roues qui lui permet de tondre avec une facilité déconcertante. La tondeuse automower Husqvarna 310 Mark II répond à des besoins de tonte allant jusqu’à 1000 m². Tout comme la précédente, elle peut pratiquer des pentes avec une inclinaison de 40 %, avec en plus la capacité de se guider dans des passages étroits.

Robot Tondeuse Automower Husqvarna 310 Mark II Robot Tondeuse Automower Husqvarna 310 Mark II 1 999,00 €

De jour comme de nuit, les performances de cet appareil vous aident à avoir une tonte homogène, ce qui vous garantit un rendu de haute qualité. Par ailleurs, la tondeuse robot Husqvarna Automower 310 Mark II 1000 m² dispose d’une hauteur de coupe de 50 mm, et n’engendre aucun bruit. Ses détecteurs lui permettent de repérer le moindre obstacle afin de l’éviter.

Robot de tonte Husqvarna Automower 415X 1500m² GPS

La tondeuse Husqvarna Automower 415X est une des plus performantes et fiables présents sur le marché. Très solide, elle est adaptée aux pelouses de taille moyenne. En effet, ce robot de tonte peut travailler les pelouses complexes d’une superficie allant jusqu’à 1500 m². Il est doté d’un système de passages qui lui permet d’atteindre même les passages les plus exigus. Ce type de tondeuse Husqvarna offre une coupe détaillée et sans traces à votre pelouse. Mieux, elle a la possibilité de gérer les pentes sans le moindre effort.

Grâce à son réglage électrique de la coupe, sa fonction hauteur de consigne, sa protection antigel et son timer météo, ce robot de tonte vous offre un fonctionnement automatisé. Par ailleurs, la tondeuse Husqvarna Automower 415X est dotée de la technologie GPS qui vous permet de le contrôler depuis n’importe quelle position et de le retracer en cas de vol. Il s’agit d’une tondeuse aux belles finitions avec des phares LED, un pare-chocs avant et des enjoliveurs colorés.

Robot tondeuse Husqvarna AUTOMOWER 305 Robot tondeuse Husqvarna AUTOMOWER 305 1 440,86 €

Quelle est la durée de vie d’un robot tondeuse Husqvarna ?

Les tondeuses de la marque Husqvarna sont plutôt assez résistants. Toutefois, la durée de vie de ces appareils est fonction de différents paramètres évoluant d’un utilisateur à un autre. Ces facteurs concernent généralement la superficie de la pelouse, le type de terrain tondu, la fréquence d’utilisation, mais aussi et surtout, l’entretien prodigué à la tondeuse. Ce dernier facteur peut être considéré comme étant le plus important, d’autant plus que c’est un entretien rigoureux et régulier qui permet de prolonger la longévité de toute machine.

Un robot tondeuse Husqvarna bien entretenu peut avoir une durée de vie allant jusqu’à 15 ans. À noter que si le système de programmation et toute la partie électronique de la tondeuse peuvent vivre aussi longtemps, il n’en est pas de même pour les pièces telles que la lame, la batterie, les roues, etc. Il est donc fortement avisé de procéder régulièrement à la révision générale de l’appareil pour lui permettre de rester compétent à la longue.

Quel robot tondeuse Husqvarna choisir ?

Les modèles de robot tondeuse Husqvarna disponibles sur le marché sont tous aussi performants les uns que les autres. Toutefois, vous devez tenir compte de critères objectifs pour effectuer un choix parmi les différentes déclinaisons qui se proposent à vous.

En effet, la tondeuse Husqvarna pour laquelle vous optez doit correspondre à la surface de votre jardin. Pour les petites surfaces, il serait intéressant de prioriser une tondeuse Husqvarna à batterie ou électrique. Pour les surfaces dénivelées, optez pour une tondeuse électrique autotractée.

D’autres critères à prendre en compte sont la hauteur et la largeur de coupe, la puissance, etc. Notez que le robot tondeuse Husqvarna idéal est celui qui répond parfaitement à vos besoins et aux spécificités du terrain à tondre. Vous devez avant tout vous poser les bonnes questions pour faire le meilleur choix.

Quels sont les avantages d’un robot tondeuse ?

Les avantages d’un robot tondeuse sont légion. Il vous permet premièrement de gagner un temps fou. Avec cet appareil, vous n’avez plus besoin de tout préparer et de tondre votre pelouse par vous-même. Par ailleurs, un robot tondeuse est conçu pour donner un coup de neuf à votre pelouse en toute discrétion et sans aucun bruit. Cette machine vous offre également une grande autonomie.

Certains modèles de robot tondeur peuvent travailler sous la pluie et même la nuit. Grâce à son système de coupe réglable, le robot tondeur vous garantit une pelouse d’une beauté extraordinaire. De plus, les tondeuses ultras performantes de la marque Husqvarna sont dotées d’un système de mulching qui permet de recycler l’herbe fraîchement coupée pour créer du compost qui servira au développement du gazon.

Quels sont les inconvénients d’un robot tondeur ?

Malgré son lot d’avantages, le robot tondeur présente des points faibles qu’il convient de mentionner. En comparaison à la tondeuse classique, le robot tondeur coûte relativement plus cher. En outre, il ne convient pas à tous les types de jardins et ne permet de pas de tout tondre. Toutefois, comparés aux bénéfices que cela comporte, ces quelques points faibles passent presque inaperçus.