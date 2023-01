TikTok pour les entreprises : Générer plus facilement des leads

Listen to this article Listen to this article

Grâce à TikTok, vous pouvez développer votre activité et générer plus de leads.

Avec des centaines de millions d’utilisateurs actifs par jour et plus de 3 milliards de téléchargements sur mobile, le réseau social TikTok tire profit de sa forte influence.

Un immense bassin de clients potentiels qui s’offrent à toutes les entreprises qui souhaitent accroître leur business.

Comment votre marque peut-elle exploiter cette opportunité unique ? Nous vous guidons.

Réaliser un profit d’entreprise séduisant

Il est important de faire une bonne impression. Votre marque doit se servir des fonctionnalités offertes par TikTok pour créer un profil qui attire.

Vidéo ou photo de profil :

TikTok vous permet d’utiliser une image, un logo ou une vidéo pour créer le profil de votre entreprise. Quel que soit votre choix, vous devez vous assurer qu’il est pertinent et représentatif de votre marque.

Liens

Le moyen principal par lequel TikTok vous permet d’avoir accès à de nouveaux leads est l’utilisation du lien présent dans votre bio. Il permet à vos clients potentiels de faire la connaissance de votre entreprise, de vos produits et de vos services en les redirigeant vers votre site internet. Vous devez donc veiller à l’exploiter intelligemment durant toutes vos campagnes.

Courte biographie

TikTok vous donne un maximum de 80 caractères à utiliser pour faire la présentation de votre entreprise. Vous devez à cet effet choisir un texte accrocheur à présenter aux utilisateurs de l’application. Veillez à présenter votre marque avec les mots qu’il faut afin d’attirer le public.

Faire des vidéos TikTok attrayant

Les vidéos constituent une arme puissante en marketing digital. Il est essentiel d’utiliser une application pour faire des vidéos TikTok attrayantes et donc générer des leads. Plusieurs services comme Adobe Express proposent des fonctionnalités innovantes, sans avoir besoin de compétences en montage, pour faciliter le travail de création de contenu.

Les vidéos vous permettent donc de partager une partie de votre quotidien réel avec le public, ce qui crée de l’engagement et la possibilité de s’identifier à votre enseigne. En faisant des vidéos TikTok, vous allez pouvoir faire valoir votre savoir-faire à travers ce réseau social et rendre votre entreprise plus accessible en imposant son style.

Si vous êtes une marque de vêtement par exemple, vous pouvez faire des publicités sur vos collections en créant des scénarios originaux où en un battement de cils, le mannequin change de vêtement.

Si vous êtes un chef cuisinier, vous pouvez faire de courtes vidéos dans lesquelles vous dévoilerez petit à petit quelques-unes de vos recettes fétiches afin de donner envie aux utilisateurs de vouloir venir dans votre restaurant. Tous les secteurs d’activité sont concernés.

Les marques de cosmétiques par exemple peuvent faire des vidéos avant/après en choisissant une bonne musique.

De plus, depuis 2022, les vidéos sont apparues comme le support de communication par excellence. Aujourd’hui, bon nombre d’entreprises et de marques publient des vidéos sur leurs réseaux sociaux. C’est aussi un moyen d’aider les internautes à avoir accès rapidement à du contenu de qualité sans avoir à lire des dizaines de lignes de texte.

Créer des contenus qui convertissent

L’audience de TikTok vit à la recherche de contenu original et créatif. Pas la peine donc d’investir des sommes énormes dans la production de vidéos pour pouvoir attirer de bons leads. Avec peu de moyens, sur ce réseau, votre contenu peut rapidement devenir viral. Seulement, il est important de bien cerner votre audience et d’adopter une approche créative bien ciblée.

Voici quelques astuces que vous devez utiliser dans votre stratégie de contenu pour attirer et générer des leads :

Sur TikTok, les hashtags sont des éléments fondamentaux permettant aux leads de découvrir votre entreprise. Le réseau étant relativement nouveau, employer les bons hashtags peut vous aider à avoir plus de visibilité, un peu comme sur Facebook, Instagram ou Twitter. Cet outil peut constituer le point d’entrée pour les leads de votre marque. Vous devez donc l’utiliser à votre avantage.

Recherchez des hashtags significatifs, suivez les tendances, utilisez les défis hashtags, mélangez les hashtags spécifiques et les hashtags tendance, etc.

Conformez votre stratégie de contenu aux algorithmes de TikTok

Sur réseau social, lorsque vous mettez sur pied une stratégie de contenu, il faut toujours avoir en tête que vous devez répondre aux exigences et besoins de deux parties : le réseau social lui-même et votre audience cible.

En effet, chaque réseau social fonctionne sous un algorithme propre grâce auquel il offre des défis et des opportunités spécifiques. Lorsque vous l’abordez de la meilleure des manières, celui-ci peut booster vos résultats commerciaux. Pour avoir une excellente visibilité sur TikTok, il est essentiel de comprendre son fonctionnement et de sculpter votre stratégie de contenu en conséquence.

Créez des vidéos orientés sur le CTA

Créer un hashtag pour votre marque sur TikTok peut aider à consolider la renommée de votre entreprise. Assurez-vous qu’il est agréable et concis. Cela permettra au public de le retenir facilement et d’aider TikTok à mieux comprendre votre contenu. Vous pouvez par exemple vous inspirer d’autres entreprises présentes sur le réseau.

Offrez du Gated Content

Le fait de proposer du gated content permet à votre entreprise de convertir son public en leads. Cela peut être un eBook, un webinaire, un article de blog, un cadeau, etc. En effet, le but est de conduire vos leads sur une landing page donnée depuis laquelle la conversion sera possible. Vous pouvez vous servir du lien présent dans votre profil TikTok et l’insérer dans vos vidéos.

Coopérez avec des influenceurs TikTok

De nombreux influenceurs talentueux sont sur TikTok. Stars de la musique, du cinéma ou devenues populaires grâce aux réseaux, les influenceurs attirent indéniablement l’attention des utilisateurs. Pour booster la stratégie de génération de leads de votre entreprise, il vous faudra trouver celui qui sera le plus pertinent. Autrement dit, vous devez trouver l’influenceur qui entre dans les valeurs de votre marque et qui correspond à votre audience cible.

Vous aurez deux options : micro-influenceurs ou macro-influenceurs. Les premiers ont un public spécialisé et plus ciblé, tandis que les seconds possèdent une audience plus vaste.

Vous pouvez par exemple mettre à la disposition de vos influenceurs des codes de réductions spéciaux. Ceux-ci leur permettront d’inciter leur public à considérer vos services ou produits. Il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant qui permet de convertir beaucoup de leads en un temps record.

Mettez à profit le pouvoir des publicités TikTok

TikTok possède un gestionnaire de publicité très performant. Celui-ci est particulièrement bien indiqué pour aider votre entreprise à générer des leads de qualité. Cette forme de publicité vous permet d’aller à la connaissance de vos clients, de recueillir des informations précieuses sur eux et de les diriger plus facilement sur votre site Web ou vers une landing de votre choix.

