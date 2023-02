Téléphone Portable Grosses Touches pour les seniors : Avantages et Inconvénients

Le résultat de certaines recherches a révélé que nombre de séniors (à cause de leurs facultés déjà altérées) ne peuvent utiliser des téléphones aux fonctionnalités technologiques trop avancées.

Pour communiquer ou se distraire, ces personnes préfèrent donc utiliser les téléphones portables grosses touches. En effet, malgré les multiples avantages qu’offrent ces genres de téléphone, il faut croire qu’ils présentent aussi quelques inconvénients.

Quels sont alors les avantages et les inconvénients des téléphones portables seniors grosses touches ? Existe-t-il un téléphone tactile adapté aux personnes âgées ? Si vous souhaitez avoir des réponses à ces interrogations, alors continuez la lecture.

Avantages téléphone portable à grosses touches ?

Les téléphones à grosses touches sont conçus pour les personnes qui ont des difficultés à utiliser un téléphone classique. Ils offrent une expérience utilisateur beaucoup plus simple et sont beaucoup plus faciles à manipuler. Ces téléphones utilisent souvent des touches plus grandes et plus lisibles, ce qui permet aux utilisateurs de trouver les touches qu’ils recherchent plus facilement et plus rapidement.

Avec un tel appareil, les séniors peuvent amplement passer des appels, envoyer des messages et accéder à d’autres fonctionnalités sans aucun problème. De plus, certains de ces téléphones sont équipés de fonctions supplémentaires telles qu’une alarme ou un appel à un contact prédéfini. Et il n’y a rien de mieux pour permettre aux séniors de profiter de quelques fonctionnalités intéressantes que recèle leur téléphone.

Inconvénients téléphone portable à grosses touches ?

Les téléphones portables à grosses touches présentent aussi quelques inconvénients. Tout d’abord, il faut remarquer que la taille et le poids de ces types de téléphone sont généralement plus importants que ceux des téléphones normaux, ce qui peut rendre leur manipulation plus difficile. Aussi, de nombreux téléphones à grosses touches manquent de certaines fonctionnalités à savoir : Bluetooth, connexion sans fil, connectivité à Internet, etc.

Outre ces inconvénients, soulignons également que ces types de téléphones sont souvent moins esthétiques et moins polyvalents. De même, ils sont plus chers que les téléphones normaux et les prix des accessoires supplémentaires (oreillettes, chargeurs) peuvent parfois être élevés.

Quel est le meilleur téléphone portable pour personne les seniors ?

Avec les progrès de la technologie, il existe de nos jours une variété de téléphones conçus spécifiquement pour les personnes âgées. Que vous recherchiez quelque chose de simple avec des fonctionnalités de base ou un téléphone avec des fonctionnalités plus avancées, vous trouverez forcément dans la liste qui suit, un modèle de téléphone en réponse à vos exigences.

Liste des téléphones grosses touches pour les seniors

Mohibo-Essentiel Classic Elegant 2-3G ;

Telefunken TM240 Cosi ;

Easyfone Prime-A5 ;

TTfone Mercury TT200, etc.

La liste est loin d’être exhaustive. À noter que ces modèles de portables cités plus haut sont les meilleurs du moment et sont particulièrement faciles à utiliser.

Toutefois, si vous souhaitez avoir un téléphone beaucoup plus sophistiqué avec un meilleur rapport qualité/ prix, le modèle Doro 5860 est le meilleur choix qui s’offre à vous.

Au final, quel téléphone tactile pour sénior ?

Le téléphone tactile qui convient le plus aux seniors est le Samsung Galaxy J7. Ce téléphone est équipé d’un écran de 5,5 pouces qui peut facilement être lu par les personnes du troisième âge.

Il dispose également d’un système d’exploitation Android accessible avec des fonctions spécialement conçues pour répondre aux besoins des personnes âgées. De même, ses touches sont grandes et faciles à utiliser, sans compter sa batterie qui est également hyper puissante et durable.

Au nombre de ces avantages, il faut croire que le Samsung Galaxy J7 est un choix idéal pour les personnes âgées qui recherchent un téléphone tactile à la fois résistant et simple d’usage