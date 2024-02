Suunto Race détrône Garmin : le choc des titans dans l’univers des montres sportives avec des technologies avancées

Suite à la sortie de la montre de sport Suunto Race au début de l’automne, les regards se sont tournés vers son concurrent principal, Garmin.

La concurrence arrive dans l’univers des montres sportives

La question est donc de savoir si cette nouvelle venue du fabricant finlandais a-t-elle ce qu’il faut pour concurrencer le géant américain sur le marché des montres de sport connectées.

Ce que vous devez retenir Suunto Race VS Garmin :

La montre de sport Suunto Race propose un design imposant avec une couronne métallique et un écran AMOLED magnifique offrant une excellente lisibilité même en plein soleil.

L’ergonomie et l’utilisation de la Suunto Race nécessitent encore des améliorations malgré les mises à jour significatives effectuées par Suunto pour faciliter la navigation et l’interaction.

La Suunto Race offre des performances solides et précises pour diverses activités sportives avec une large gamme d’options programmées, bien que le suivi de la fréquence cardiaque puisse être amélioré.

Avec une autonomie impressionnante malgré son écran OLED, une compatibilité avec les systèmes Android et iOS, et une étanchéité, la Suunto Race représente une alternative intéressante sur le marché des montres de sport connectées.

Un design imposant et un magnifique écran AMOLED

La Suunto Race n’a rien d’élégant ou discret, mais cela ne semble pas déranger le fabricant qui met en avant une couronne métallique et des bordures d’écran particulièrement épaisses. Malgré sa taille imposante, il n’y a aucune raison de se sentir gêné par le design de la montre.

Ce qui distingue la Race de ses concurrents, c’est son écran AMOLED. Suunto n’est certes pas le premier à explorer cette technologie, mais l’écran de la Race s’avère réussi, offrant une lisibilité même en plein soleil et un aperçu clair des informations affichées. Ce passage à l’OLED apporte également un avantage certain pour l’utilisation quotidienne de la montre.

Ergonomie et utilisation : des améliorations nécessaires

Comme la plupart des montres de sport récentes, la Race combine commandes tactiles et boutons physiques avec un succès mitigé. L’intégration d’un bouton rotatif facilite la navigation dans les menus, bien qu’il soit plus difficile à utiliser en courant ou en faisant du vélo.

Les raccourcis pour les fonctionnalités fréquemment utilisées sont très appréciés

Suunto a effectué des mises à jour significatives pour améliorer l’ergonomie et la fluidité de la montre

Cependant, il reste encore du travail à faire pour atteindre le niveau d’ergonomie exemplaire de l’Apple Watch.

Performances solides et précises pour les activités sportives

Pour accompagner les sportifs dans leurs exercices et activités physiques variées, la Suunto Race est dotée d’une large gamme d’activités programmées. Qu’il s’agisse de la course à pied, du trail ou du cyclisme, la montre se montre précise dans ses mesures et analyses.

En termes de GPS, la Race n’a rien à envier à la Garmin Epix, qui est la référence en la matière.

Un suivi de la fréquence cardiaque perfectible

Le suivi de la fréquence cardiaque ne nous a pas toujours convaincus. Certains problèmes de mesure ont été observés lors des tests, mais cela pourrait être résolu grâce à une mise à jour future de la part du fabricant.

Une autonomie impressionnante, malgré l’écran OLED

Si l’utilisation d’un écran OLED peut avoir un impact sur l’autonomie, celle-ci demeure cependant conséquente avec la Suunto Race. La montre pourra donc répondre aux attentes de la majorité des utilisateurs, même pour les entraînements les plus longs ou intenses.

Compatibilité Android et iOS

La Suunto Race est compatible avec les systèmes Android et iOS, permettant ainsi de synchroniser facilement vos données entre votre smartphone et votre montre. De plus, elle est étanche, ce qui est un avantage indéniable pour les activités nautiques.

La Suunto Race est une alternative intéressante aux montres Garmin dominantes sur le marché. Grâce à son écran AMOLED réussi, sa compatibilité avec différents systèmes, ses performances solides et précises en matière d’activités sportives et son autonomie satisfaisante, cette montre de sport finlandaise a de quoi séduire.

Cependant, quelques améliorations peuvent être apportées sur l’ergonomie et l’utilisation de la montre pour vraiment rivaliser avec les géants tels que Garmin ou Apple. En somme, la Suunto Race mérite une attention particulière de la part des sportifs à la recherche d’une nouvelle montre connectée.