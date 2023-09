Cette console portable détrône Xbox et PlayStation ! Xbox Game Pass offert : la surprise incroyable de ROG Ally !

ROG Ally : la console portable qui révolutionne le gaming sur PC

Dans un marché dominé par les conséquences géantes telles que PlayStation, Xbox et Nintendo, le ROG Ally vient bouleverser les codes du gaming avec une proposition pour le moins audacieuse. Dans cet article, nous détaillerons ce qu’est cette nouvelle console portable de gaming créée par ASUS et ce qu’elle a à offrir.

Qu’est-ce que le ROG Ally ?

Le ROG Ally est une console de jeu sous Windows 11, conçue par le fabricant taïwanais ASUS. S’appuyant sur un design compact et léger, cette machine offre des performances de haut vol, dignes d’un véritable ordinateur gaming, dans un format qui tient dans la paume de la main.

Caractéristiques techniques

APU Ryzen Z1 (Ryzen Zen4)

Radeon 780M (RDNA3)

16 Go de RAM

512 Go de stockage

Écran IPS 120 Hz (7 ms de temps de réponse)

Dimensions compactes et poids de seulement 612 g

Ces spécifications techniques permettent aux joueurs de profiter de titres exigeants tels que Forza Horizon 5 en haute résolution et avec un maximum de détails, même lorsqu’ils sont en déplacement.

Quel jeu sur ROG Ally ?

Grâce à sa compatibilité avec les jeux PC et la présence du service Xbox Game Pass Ultimate, le ROG Ally propose un catalogue de titres aussi divers que variés. Les joueurs pourront profiter des dernières nouveautés, ainsi que d’une large sélection de classiques du jeu vidéo.

Xbox Game Pass Ultimate : 3 mois offerts

Pour célébrer le lancement de ROG Ally, ASUS offre aux utilisateurs une période d’essai de trois mois au service Xbox Game Pass Ultimate. Cette offre permettra non seulement de jouer à plus de 100 jeux mais également de profiter d’autres avantages tels que le Xbox Live Gold et des remises exclusives.

Comparaison avec le Steam Deck

Sa principale concurrente étant la console portable Steam Deck de Valve, il est intéressant de comparer ces deux produits en termes d’ergonomie et de performances. Si les dimensions et le poids sont assez proches (le Steam Deck mesure seulement 2 centimètres de plus et pèse 675 g), plusieurs éléments différencient ces machines – tels que la disposition des boutons et des sticks analogiques.

Le ROG Ally intègre deux boutons supplémentaires à l’arrière de la console pour faciliter la prise en main, même si certains combinaisons de touches peuvent parfois poser problème. Il arbore également un look distinctif mêlant des éléments holographiques et des éléments décoratifs, comme le logo ROG intégré aux grilles d’aération.

Windows 11 et multitâche

En tant que machine tournant sous Windows 11, le multitasking fait partie intégrante de l’expérience utilisateur sur le ROG Ally. Si le mélange de différents modes de contrôle est appréciable, certains programmes en arrière-plan peuvent parfois interférer avec les sessions de jeu.

Quel est le prix de la ROG Ally ?

Bien qu’aucun prix précis n’ait encore été communiqué par ASUS, on peut s’attendre à un tarif compétitif face à des concurrents tels que le Steam Deck – dont le prix oscille entre 419€ et 679€ selon les versions.

Le ROG Ally d’ASUS se positionne comme une alternative de choix pour les joueurs nomades souhaitant profiter de leurs jeux PC favoris dans un format compact et performant. Avec ses caractéristiques techniques impressionnantes, son design attrayant et sa compatibilité avec Windows 11 et Xbox Game Pass Ultimate, la console portable a tout pour séduire les gamers exigeants.