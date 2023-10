Streaming de Films Gratuit : Sony Pictures Core Débarque avec des Films Premium pour les Membres PlayStation Plus!

Sony Pictures Core débarque : un nouveau service de streaming pour les abonnés PlayStation Plus Premium

Des films gratuits et sans publicité pour les abonnés PlayStation Plus Premium

Selon Videogames Chronicle, Sony Pictures Core proposera un accès gratuit à une centaine de films soigneusement sélectionnés en streaming. Cependant, pour profiter de cette offre sans frais supplémentaires, il faudra être abonné au PlayStation Plus Premium, dont le prix a une fois de plus augmenté pour atteindre 16,99 € par mois. Néanmoins, des films tels que Looper, Kingsglaive : Final Fantasy XV, Elysium et Resident Evil Damnation seront disponibles en ligne et ne seront pas interrompus par des publicités.

Une plateforme exclusive pour les abonnés PlayStation

Sony lance donc une plateforme de streaming réservée aux abonnés PlayStation Plus Premium. La firme assure que le catalogue sera fréquemment mis à jour et que les films produits par le studio seront proposés à l’achat sur la plateforme en avant-première. Sony Pictures Core, qui est une déclinaison du service Bravia Pictures Core présent sur les télévisions de la marque, est d’ores et déjà disponible en France et en Allemagne.

Comparer Sony Pictures Core à d’autres géants du streaming ? Pas encore…

Il faut bien l’avouer, Sony Pictures Core n’aurait pas encore sa place dans une comparaison de services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime ou OCS. Si vous n’êtes pas abonné PlayStation Plus Premium, il y a peu de chances que le service de streaming vous incite à franchir le pas.

Le futur de Sony Pictures Core

Un porte-parole affirme : “Nous prévoyons d’évoluer les offres et les avantages de Sony Pictures Core au fil du temps avec une sélection d’anime à succès de Crunchyroll”. Cela laisse supposer que les contenus varieront selon les attentes des abonnés et que l’offre pourra s’étoffer progressivement. Il faudra sans doute attendre encore quelques mois pour voir comment cette plateforme évolue et se positionne face à la concurrence.

Les avantages du nouveau service :

Accès gratuit à plus de 100 films en streaming

Pas de publicité durant les projections

Contenu fréquemment mis à jour

Films disponibles en avant-première sur la plateforme

Exclusivité pour les abonnés PlayStation Plus Premium

Les points qui restent à améliorer :

Offre moins intéressante si l’on n’est pas déjà abonné PlayStation Plus Premium

Catalogue moins fourni que chez certains concurrents

Nécessité d’être connecté à Internet pour profiter du service

Avec l’arrivée du Sony Pictures Core, les abonnés PlayStation Plus Premium disposent désormais d’une attractivité supplémentaire pour leur offre de jeu. Ils peuvent ainsi profiter d’un catalogue généreux de films gratuits en streaming, sans être dérangés par la publicité. Si l’offre reste en retrait face à des géants tels que Netflix ou Amazon Prime, le service a encore le temps d’évoluer et de s’étoffer pour séduire un public plus large. Reste à voir si ces efforts porteront leurs fruits et permettront à Sony de conquérir une place durable dans le monde du streaming vidéo.