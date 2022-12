No Code & Low Code en entreprise, est-ce l’avenir du business ?

Les approches no code et low code sont de plus en plus populaires en entreprise, car elles permettent de développer des applications et des logiciels rapidement et facilement, sans avoir besoin d’une équipe de développeurs expérimentés.

Dans cet article, nous explorerons les avantages et les inconvénients des approches no code et low code en entreprise, ainsi que les cas d’utilisation les plus courants pour ces technologies.

C’est quoi le no code ?

Le no code est une approche de développement qui consiste à utiliser des outils avec des fonctionnalités préconstruites pour créer des applications et des logiciels sans avoir à écrire une seule ligne de code.

Le no code permet donc aux non-développeurs de créer des applications et des sites Web en utilisant des interfaces visuelles et des glisser-déposer, ce qui réduit considérablement la complexité et le temps de développement.

Cette approche est devenue populaire ces dernières années en raison de la simplicité qu’elle offre aux utilisateurs, même s’il existe des limites à ce qu’on peut faire avec des outils no code.

Quelle différence avec le low code ?

Le low code est similaire au no code en ce qu’il vise à simplifier le développement d’applications et de logiciels en utilisant des outils préconstruits et des interfaces visuelles.

Toutefois, contrairement au no code, le low code nécessite quand même une certaine connaissance de la programmation pour pouvoir utiliser pleinement les outils et personnaliser les applications créées avec ces derniers.

Quelles sont les limites des outils no code et low code

Le low code est donc plus adapté aux développeurs qui souhaitent accélérer leur processus de développement tout en conservant une certaine flexibilité et un contrôle plus avancé sur leur code.

Quels sont les avantages du low code et du no code pour les entreprises

Les approches low code et no code offrent plusieurs avantages pour les entreprises, notamment :

Rapidité et simplicité

Les outils low code et no code permettent de créer des applications et des logiciels en un temps record, sans avoir besoin de compétences en programmation avancées.

Cela peut être particulièrement utile dans les cas où il est nécessaire de développer rapidement une application pour répondre à une demande urgente ou pour tester un concept avant de lancer un projet plus ambitieux.

En d’autres mots, il suffit (presque) d’avoir une idée et de la mettre en forme par le biais de glisser déposer.

Réduction des coûts

Avantage non négligeable, le low code et le no code réduisent considérablement les coûts liés au développement d’applications et de logiciels.

Non seulement ils permettent de créer des applications avec un petit budget, mais ils éliminent également la nécessité de recruter et de former une équipe de développeurs expérimentés.

Agilité et personnalisation

Les outils low code et no code offrent une certaine flexibilité et la possibilité de personnaliser les applications créées avec ces derniers.

Cela peut être particulièrement utile pour les entreprises qui ont besoin de s’adapter rapidement à des changements de marché ou de stratégie. C’est particulièrement le cas des start-up qui doivent pouvoir tester rapidement leurs produits, services puis les ajuster en fonction des retours utilisateurs.

Accessibilité

Les outils no code rendent les applications et les logiciels accessibles à un plus large éventail d’utilisateurs, même si ces derniers n’ont pas de compétences en programmation.

Cela peut faciliter l’adoption de nouvelles technologies et favoriser l’innovation au sein de l’entreprise. C’est d’ailleurs pour cela que des profils initialement tournés vers le marketing sont très friands des solutions de low code et no code.

Quelles sont les limites des outils no code et low code ?

Bien que le no code et le low code offrent de nombreux avantages pour les entreprises, ils ont également des limites :

Limites fonctionnelles

Les outils no code et low code ont des limites en ce qui concerne les fonctionnalités qu’ils peuvent offrir. Ils ne peuvent pas remplacer complètement les développeurs expérimentés et ne peuvent pas créer des applications complexes ou des logiciels à grande échelle.

Pour autant, les solutions du marché sont particulièrement à l’écoute de leurs clients et de leurs retours. Il proposent d’ailleurs parfois de les associer à l’élaboration de leur roadmap de développement.

Limites de personnalisation

Bien que les outils low code permettent une certaine personnalisation des applications créées, ils ont des limites en termes de flexibilité et de contrôle sur le code. Les développeurs expérimentés peuvent avoir du mal à s’adapter à ces outils et à utiliser pleinement leur potentiel.

Limites de qualité

Le low code et le no code ont souvent mauvaise réputation en termes de qualité des applications créées. Les applications créées avec ces outils peuvent manquer de stabilité, de fiabilité et de performances, ce qui peut poser des problèmes pour les entreprises qui les utilisent.

Limites de sécurité

Les applications et les logiciels créés avec des outils no code et low code peuvent présenter des failles de sécurité en raison de leur simplicité et de leur manque de contrôle sur le code. Cela peut être particulièrement préoccupant dans le cas de données sensibles ou confidentielles.

Quelques-une des solutions No code les plus populaires

S’il existe des solutions de no code / low code pour un grand nombre de domaines différents, voici tout de même quelques solutions populaires du marché :

Il existe de nombreux outils no code populaires sur le marché, notamment :

Bubble est une plateforme no code qui permet de créer des applications Web en utilisant des glisser-déposer et des interfaces visuelles. Il est particulièrement adapté aux startups et aux entreprises en phase de croissance.

Webflow est un outil no code qui permet de créer des sites Web et des applications Web en utilisant des glisser-déposer et des templates préconçus. Il est adapté aux agences de design et aux professionnels du marketing.

Adalo est une plateforme no code qui permet de créer des applications mobiles en utilisant des glisser-déposer et des interfaces visuelles. Adalo offre une large gamme de fonctionnalités, notamment des outils de conception, des bases de données en temps réel, et des options de publication sur l’App Store et Google Play.

La plateforme est adaptée aux startups, aux entreprises en phase de croissance, et aux indépendants qui veulent créer des applications mobiles sans avoir besoin de compétences en programmation.

Zapier est un outil no code qui permet de connecter différentes applications entre elles pour automatiser des tâches et des processus. Il est adapté aux entreprises de toutes tailles qui veulent optimiser leur productivité et leur efficacité.

Airtable est une plateforme no code qui permet de créer des bases de données en ligne en utilisant des glisser-déposer et des interfaces visuelles. Il est adapté aux entreprises de toutes tailles qui ont besoin de gérer et de partager des données de manière flexible et intuitive.

Pour conclure

En résumé, le no code et le low code peuvent offrir des avantages considérables pour les entreprises, mais il est important de comprendre leurs limites et de ne pas les utiliser de manière excessive ou inadaptée, sous peine de se détourner de votre objectif business.