PlayStation Plus Premium Révolutionne le Cinéma avec Sony Pictures Core

PlayStation Plus Premium démocratise le cinéma avec Sony Pictures Core

Dans une volonté de rendre la plateforme plus attractive, PlayStation dévoile une nouvelle application nommée Sony Pictures Core. Une manière de venir concurrencer l’offre déjà existante sur PS5 et PS4 tout en proposant des avantages exclusifs aux membres PlayStation Plus Premium. Découvrons ensemble toutes les informations à savoir sur cette nouveauté.

L’application Sony Pictures Core : une offre de films étendue pour les utilisateurs PlayStation

Annoncée officiellement via le blog PlayStation, l’entreprise a indiqué que cette application serait disponible dès aujourd’hui sur PS5 et PS4. Le but est de proposer un catalogue élargi de films disponibles à l’achat ou à la location, allant jusqu’à 2000 titres** différents. Des blockbusters tels que Spider-Man : Across the Spider-Verse, Uncharted ou encore Ghostbusters : Afterlife seront notamment accessibles dès le lancement.

Jusqu’à 2000 films** à acheter ou louer directement depuis votre console

Des blockbusters disponibles dès la sortie : Spider-Man, Equalizer, Bullet Train…

Possibilité de profiter d’une période d’exclusivité pour l’achat de certains films Sony Pictures

Sony Pictures Core et PlayStation Plus Premium : une collaboration gagnante

En souscrivant à l’offre PlayStation Plus Premium (ou Deluxe), il sera également possible de bénéficier d’un catalogue personnalisé composé de 100 films***** issus de la bibliothèque Sony Pictures. Ces derniers seront accessibles directement via l’application Sony Pictures Core.

Afin d’apporter encore davantage de valeur ajoutée, PlayStation envisage d’enrichir cette offre en proposant par la suite une sélection de séries et films animés populaires provenant notamment de Crunchyroll.

Gran Turismo : un film disponible en exclusivité sur Sony Pictures Core

Pour marquer le lancement de cette collaboration, le film Gran Turismo sera proposé en exclusivité aux utilisateurs de Sony Pictures Core résidant aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande (d’autres régions devraient suivre prochainement).

En achetant ce film sur la plateforme, les joueurs recevront des crédits*** à utiliser dans le jeu GT7 afin d’acquérir certains véhicules apparaissant à l’écran. Une belle façon d’allier cinéma et univers vidéoludique pour les fans de la franchise.

Film Gran Turismo proposé en exclusivité sur Sony Pictures Core

Crédits à utiliser dans le jeu GT7 pour l’achat de voitures du film

Disponible actuellement aux États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande

Conditions requises pour profiter pleinement de Sony Pictures Core

Afin de bénéficier de cette nouvelle offre, il faudra tout d’abord être âgé de 18 ans ou plus* pour créer un compte Sony Pictures Core. De plus, une vitesse minimale de 9 Mbps est requise pour les consoles PS5 et 2 Mbps pour les consoles PS4 afin de profiter des contenus en IMAX Enhanced.****

Ainsi, grâce à cette nouvelle application et aux avantages proposés aux abonnés PlayStation Plus Premium, la frontière entre le cinéma et le jeu vidéo semble s’estomper de jour en jour. Une chose est sûre : les fans peuvent se réjouir de cette nouvelle dimension ludique offerte par PlayStation et Sony Pictures Core.

* Les joueurs doivent être âgés d’au moins 18 ans pour créer un compte Sony Pictures Core.

** Le catalogue de films évoqué est susceptible d’évoluer avec le temps et selon les régions/pays.

*** L’utilisation du code nécessite le jeu Gran Turismo 7 pour PlayStation 5 ou PlayStation 4, un compte PlayStation Network et une connexion internet.

**** Pour profiter de l’IMAX Enhanced, une vitesse minimale de 9 Mbps est requise pour les consoles PS5 et 2 Mbps pour les consoles PS4.

***** Le contenu du catalogue varie au fil du temps, en fonction de la région/pays et du plan d’abonnement.