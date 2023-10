Sony Pictures Core débarque sur PS5 et PS4 : films et bonus pour les amateurs de cinéma et de jeux vidéo

Votre ticket pour l’aventure : Sony Pictures Core vous ouvre les portes du cinéma et des jeux vidéo comme jamais ! Popcorn et manette en main : Sony Pictures Core, la plateforme qui vous fait aimer encore plus vos soirées jeux et films !

Une nouvelle plateforme pour les fans de films et de jeux vidéo

Les détenteurs des consoles Sony Interactive Entertainment, PS5 et PS4, ont maintenant accès à Sony Pictures Core, une application qui permet d’acheter ou de louer jusqu’à 2000 films. Parmi ceux-ci, on retrouve des succès tels que Spider-Man : Across the Spider-Verse, Spider-Man : No Way Home, Uncharted, Equalizer, No Hard Feelings, Bullet Train et Ghostbusters : Afterlife.

Cette nouvelle offre est une excellente occasion pour les amateurs de cinéma et de jeux vidéo de profiter de leurs loisirs favoris.

Le mot de Evan Stern, chef du marketing mondial chez Sony Interactive Entertainment

Evan Stern a exprimé sa satisfaction quant à cette nouvelle application : « Nous espérons que vous apprécierez l’application Sony Pictures Core ainsi que tous les films disponibles dessus ». Il ajoute également que cela vient enrichir l’offre de PlayStation Plus.

Plus de 2000 films disponibles en achat ou location

Des blockbusters récents et populaires

Compatible avec les consoles PS5 et PS4

Sony Pictures Core et Gran Turismo : une opportunité à ne pas manquer

Le partenariat entre Sony Pictures Core et la franchise Gran Turismo va encore plus loin. En effet, le film Gran Turismo de PlayStation Productions est actuellement disponible sur l’application aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec une sortie prochaine dans d’autres régions. Les utilisateurs qui achèteront ce film bénéficieront de crédits à utiliser dans le jeu Gran Turismo 7 pour acheter des voitures spécifiques présentes à l’écran.

Profiter de ses films préférés tout en recevant des récompenses pour ses jeux vidéo favoris : voilà la promesse alléchante de cette nouvelle plateforme !

Pour profiter de l’offre de films propose par Sony Pictures Core, il suffit de suivre quelques étapes :

Rendez-vous sur votre console PS5 ou PS4 Téléchargez l’application Sony Pictures Core depuis le PlayStation Store Créez un compte ou connectez-vous avec vos identifiants existants Explorez les films disponibles et procédez à l’achat ou à la location selon vos envies

Il n’a jamais été aussi simple de combiner sa passion pour le cinéma et les jeux vidéo !

Une offre évolutive et appelée à s’enrichir

Bien que déjà impressionnante, la sélection de films disponibles sur Sony Pictures Core ne devrait pas en rester là. De nouveaux blockbusters et productions originales seront ajoutés régulièrement, permettant ainsi aux utilisateurs de profiter d’un vaste catalogue en constante évolution.

De plus, il ne serait pas étonnant que des partenariats similaires à celui entre Gran Turismo et Sony Pictures Core voient le jour à l’avenir. Les fans de jeux vidéo pourraient donc bénéficier d’autres avantages exclusifs liés à leurs films préférés.

Conclusion : une offre complète pour les passionnés de cinéma et de jeux vidéo

En résumé, Sony Pictures Core s’impose comme une plateforme alléchante pour les possesseurs de consoles PS5 et PS4, leur permettant d’accéder à un large choix de films tout en profitant d’éventuelles récompenses pour leurs jeux vidéo favoris. Une solution parfaitement adaptée à ceux qui aiment allier popcorn et manette !