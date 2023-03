T- Shirt : Un atout de votre communication et support publicitaire adéquat

T-shirt personnalisé : 10 choses à savoir sur ce support publicitaire

La concurrence est plus que jamais rude entre les entreprises dans tous les secteurs d’activité.

Il existe plusieurs supports de communication et les t-shirts publicitaires sont indéniablement l’un des meilleurs moyens de gagner en visibilité.

Si vous hésitez encore à adopter cet outil de communication, voici quelques informations qui vous feront changer d’avis.

Si vous cherchez à personnaliser vos t-shirts, la première chose à faire est de choisir une plateforme d’impression. Celle-ci devra être fiable de sorte à vous proposer des services de qualité et adaptés à vos besoins. La plateforme devra mettre à votre disposition une large gamme de formes et de couleurs.

Pour une personnalisation réussie, vous devez également vous assurer de choisir des matériaux de qualité pour les textiles. Cela a un impact sur le rendu final une fois l’impression réalisée. Il est aussi important de vous intéresser à l’emplacement du message à imprimer sur le t-shirt.

La création d’un t-shirt pour une marque ou un évènement est un véritable jeu d’enfant si vous avez les bons outils. En effet, il est possible de créer gratuitement un t-shirt à partir de zéro. Vous devez dans un premier temps penser à ce que le modèle de votre t-shirt doit représenter.

Dans le cas où l’idée est de créer son t-shirt en ligne pour la publicité d’une marque, vous devez véritablement vous concentrer sur le logo. Il est important de prendre le temps d’imaginer à quoi ressemblera votre illustration ou dessin une fois imprimé. Un autre point à ne pas négliger lorsqu’il s’agit de créer son t-shirt en ligne, c’est le contraste des couleurs.

Le flocage constitue le procédé d’impression le plus populaire pour les besoins en petites impressions unitaires. En effet, le flocage classique nécessite d’avoir le matériel minimum notamment un plotter de découpe, des rouleaux de flex et une presse à chaud. Ainsi, une fois le motif de personnalisation choisi, il faudra charger le rouleau de flex dans le plotter.

La découpe est alors réalisée sous ordre de l’ordinateur pour que la feuille de flex soit échenillée. Cette action permet de bien faire ressortir les détails du visuel pour que le flex soit par la suite pressé à chaud sur le vêtement.

Quel est le meilleur site pour personnaliser un t-shirt ?

Il existe de nombreuses possibilités en ce qui concerne le choix du site pour la personnalisation du t-shirt. Une recherche sur internet vous permettra d’avoir une idée des sites les plus utilisés. Vous aurez notamment le choix entre : Pub Avenue, Vistaprint, Designashirt, Mistertee, etc.

La liste est longue et pour faire le meilleur choix possible, vous devez prendre en compte vos besoins. Assurez-vous que le site qui vous intéresse est en mesure de vous accompagner et de vous donner des conseils.

Quel budget pour personnaliser sa marque de vêtement ?

Il est assez difficile de déterminer avec précision le budget de personnalisation de votre marque de vêtement. En effet, les prix varient considérablement en fonction de votre demande et du résultat final souhaité. Trois éléments devront alors être pris en compte à savoir le prix des vêtements, le nombre de zones d’impression ainsi que le type de design.

Sachez notamment que certains sites proposent des prix dégressifs pour des commandes en grande quantité. Prenez le temps de demander au moins trois devis pour la personnalisation de votre marque de vêtement.

Pour la création d’une marque, la recherche d’un fournisseur de vêtements constitue une tâche fastidieuse. Commencez alors par établir la liste des différentes pièces de votre collection en prenant en compte, les tailles, les couleurs et les quantités. Avec le grand nombre de fournisseurs qui existent, il est important de réussir à cadrer vos recherches.

Il faudra prendre en compte différents facteurs pour choisir le bon fournisseur. Il doit être en mesure de produire le type de vêtements que vous souhaitez. La zone géographique est également un critère de choix déterminant.

Quelle est la différence entre flocage et sérigraphie ?

Le flocage est une impression opaque sur des rouleaux de flex et ensuite découpé et appliqué à chaud à l’aide d’une presse sur le support textile. La sérigraphie quant à elle est une technique qui permet l’impression jusqu’à 8 couleurs sur différents types de textile.

Au niveau du flocage, le graphique du visuel d’origine est parfaitement respecté. Cette technique est généralement utilisée pour l’impression en petite quantité. Pour ce qui est de la sérigraphie qui est la technique de marquage la plus ancienne, l’encre est déposée au travers d’un écran de soie. Avec la sérigraphie, il est possible de produire dans des délais courts de grandes séries d’une bonne qualité.

Quelle est la différence entre sérigraphie et broderie ?

La broderie est une technique de personnalisation sur textile qui permet un rendu précis. Les marques de prêt-à-porter apprécient particulièrement cette technique de marquage pour les vêtements. Pour ce qui est de la différence au niveau du rendu, la broderie offre un relief et une qualité de couleurs assurant un beau rendu. En ce qui concerne la sérigraphie, son grain et sa netteté permettent d’obtenir un aspect précis.

Ces deux techniques sont également différentes au niveau du toucher. Le toucher de la broderie est agréable grâce à l’aspect en relief. Pour la sérigraphie, le toucher est agréable tout en étant solide. Le support d’application permet également de faire la différence entre broderie et sérigraphie. La broderie convient à tous les textiles tandis que la sérigraphie est utile pour les textiles à mailles serrées.

Les avantages du t-shirt comme support publicitaire adéquat

Le t-shirt publicitaire constitue un excellent support de communication qui se veut original et efficace. Il s’agit d’un objet pratique et utile qui vous permettra de créer une identité visuelle forte. Avec un design et des couleurs qui conviennent à votre identité de marque, il est possible de renforcer la reconnaissance visuelle de l’entreprise.

L’utilisation des t-shirts publicitaires est également un excellent moyen de renforcer l’image de marque. Si vous recherchez une stratégie pour fidéliser votre clientèle, le t-shirt publicitaire est un excellent choix.

Les inconvénients du t-shirt comme support publicitaire adéquat

Si le t-shirt personnalisé offre de multiples avantages comme support publicitaire, il présente toutefois quelques inconvénients. Il s’agit dans un premier temps d’un support qui peut s’avérer coûteux nécessitant un budget conséquent dans certains cas. Ensuite, cette technique de communication peut être risquée sur le plan de la perception par le public.

