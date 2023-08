Xbox Dévoile une Nouvelle Fonctionnalité de Streaming Étonnante

Nouvelles Fonctionnalités de Streaming sur Xbox Séries X/S et One : Partagez Vos Exploits avec Discord

Les consoles Xbox Series X/S et One se préparent à accueillir une nouvelle fonctionnalité passionnante qui devrait ravir les joueurs. Tout comme la PS5 propose régulièrement des mises à jour pour améliorer l’expérience des joueurs, Xbox s’efforce également d’offrir de nouvelles options pour le confort des utilisateurs.

Découvrir en avant-première les mises à jour à venir

Les membres du programme Xbox Insiders, tout comme les participants au programme Bêta de Sony, peuvent découvrir en avant-première les mises à jour à venir. Une fonctionnalité actuellement en phase Alpha retient particulièrement l’attention : le streaming direct du gameplay sur Discord, disponible sur Xbox Series X/S et One.

The Verge a révélé cette avancée, montrant comment le journaliste Tom Warren a pu partager sa session de jeu sur Discord en quelques clics. Cette fonctionnalité permet de choisir les paramètres de résolution et de fréquence d’images avant de lancer le partage.

Cette option présente une commodité remarquable pour permettre à vos amis de vous regarder jouer en direct sur Discord. Elle pourrait encourager davantage de joueurs à adopter cette méthode de partage grâce à sa simplicité d’utilisation. Cependant, il convient de noter qu’il ne sera pas possible de regarder les parties de ses amis via sa console Xbox Series et One sur Discord, une caractéristique attendue par beaucoup.

L’ajout de cette nouvelle fonctionnalité

L’ajout de cette nouvelle fonctionnalité témoigne de l’engagement de Microsoft à optimiser l’expérience Discord sur Xbox, d’autant plus que l’application n’est disponible que depuis septembre 2022 sur cette plateforme. Bien que la date de déploiement pour l’ensemble des utilisateurs ne soit pas encore annoncée, cette fonctionnalité promet de permettre aux joueurs de partager leurs succès avec leurs amis tout en jouant aux titres à venir du Xbox Game Pass.

En plus de cette avancée, il est important de noter que la Xbox Series X a déjà introduit une fonctionnalité de sublimation des jeux grâce au HDR, renforçant encore davantage l’expérience visuelle pour les joueurs.